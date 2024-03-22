https://sputnikarabic.ae/20240322/رئيس-الحكومة-الليبية-المنتخبة-من-البرلمان-يدين-هجوم-كروكوس-الإرهابي-1087280453.html

رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يدين هجوم "كروكوس" الإرهابي

رئيس الحكومة الليبية المنتخبة من البرلمان يدين هجوم "كروكوس" الإرهابي

سبوتنيك عربي

أدان رئيس الحكومة الليبية المُنتخبة من البرلمان، أسامة حماد، الهجوم الإرهابي المسلح الذي أستهدف قاعة الحفلات "كروكوس سيتي" الواقعة على الطرف الغربي من العاصمة... 22.03.2024, سبوتنيك عربي

2024-03-22T22:38+0000

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وأكد حماد في تصريحه لـ"سبوتنيك" أن "الإرهاب مهما تعددت أشكاله وأماكنه يظل تأثيره واحدا وظلامه يعم على الجميع، وعلى الجميع التحدي لمواجهته".واختتم رئيس الحكومة الليبية تصريحه بالتوجه "بخالص المواساة لأسر الضحايا وللحكومة الروسية في هذا الحادث الغادر".وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الطوارئ الروسية، أمس الجمعة، إجلاء حوالي مائة شخص من الطابق السفلي من قاعة الحفلات الموسيقية "كروكوس سيتي هول".وأشارت الوزارة إلى أن وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل في مكان الحادث بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث يتم إنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات اللازمة.وذكرت وزارة الطوارئ في حسابها على "تليغرام"، أن "وحدات الإطفاء والإنقاذ تعمل بجهود كبيرة بهدف العثور على الأشخاص وإنقاذهم، حيث قامت فرق الإطفاء بإجلاء حوالي 100 شخص من الطابق السفلي للمبنى، والعمل جار لإنقاذ الأشخاص من سطح المبنى باستخدام الرافعات والمعدات المناسبة".وأفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الجمعة، بوقوع إطلاق النار بمركز تسوق "كروكوس سيتي" في موسكو، حيث أطلق ما لا يقل عن 3 أشخاص يرتدون ملابس مموهة النار.ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، ثلاثة أشخاص على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار أطلقوا النار في قاعة للحفلات الموسيقية.ووقع الانفجار في قاعة لمركز تسوق "كروكوس سييت" في موسكو، حيث كان يقام حفل موسيقي لمجموعة "بيكنيك"، ولم يصب الموسيقيون، حسبما ذكر المراسل.ووفقا للمراسل، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" وفتحوا النار من أسلحة آلية.

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https://sputnikarabic.ae/20240322/مراسل-سبوتنيك-إطلاق-نار-من-قبل-مجهولين-بمدينة-كروكوس-في-موسكو--1087274073.html

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