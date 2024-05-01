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https://sputnikarabic.ae/20240501/الحرس-الثوري-الإيراني-يكشف-كواليس-عملية-الوعد-الصادق-التي-استهدفت-إسرائيل-1088419717.html
الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت إسرائيل
الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت إسرائيل
سبوتنيك عربي
كشف قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، كواليس عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت المنشآت والقواعد العسكرية... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T06:01+0000
2024-05-01T06:01+0000
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وأعلن العميد حاجي زادة، في مقابلة متلفزة، أن هذه العملية لم تكن سوى جزء صغير من القوة العسكرية التي تمتلكها البلاد، مبينا أنه "تم استخدام 20 في المائة من إجمالي الإمكانات التي أعددتها إيران لإنزال العقاب بالعدو الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، كشف الاثنين الماضي، عن أن "10 دول ساعدت إسرائيل في عملية "الوعد الصادق" في مجال الدفاع الجوي، لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية".وتابع: "بعد أكثر من 50 عاما، وجّهت إيران صفعة قوية للكيان الصهيوني. لم يصدقوها"، مؤكدا أن "أيدينا اليوم ممتلئة بالأسلحة والعدو يعرف هذه النقطة، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق بأسلحة محلية الصنع، وهي عملية لم تكن مناورة تدريبية، بل كانت مسرح عملية حقيقية".وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح في الأخيرة، بأن "إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران، فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة لاهور، خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدّعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وأردف قائلا: "لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟!".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240420/الحرس-الثوري-الإيراني-الهجوم-الإسرائيلي-لم-يكن-بالقدر-الذي-يتطلب-الرد-عليه-1088136755.html
https://sputnikarabic.ae/20240418/إعلام-إيران-تجلي-قادة-حزب-الله-والحرس-الثوري-من-سوريا-تحسبا-لضربة-إسرائيلية-1088089784.html
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم

الحرس الثوري الإيراني يكشف كواليس عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت إسرائيل

06:01 GMT 01.05.2024
© AFP 2023 / -قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة
قائد القوة الجوفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زادة - سبوتنيك عربي, 1920, 01.05.2024
© AFP 2023 / -
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كشف قائد قوات الجو فضاء التابعة للحرس الثوري الإيراني، العميد أمير علي حاجي زاده، كواليس عملية "الوعد الصادق" التي استهدفت المنشآت والقواعد العسكرية الإسرائيلية.
وأعلن العميد حاجي زادة، في مقابلة متلفزة، أن هذه العملية لم تكن سوى جزء صغير من القوة العسكرية التي تمتلكها البلاد، مبينا أنه "تم استخدام 20 في المائة من إجمالي الإمكانات التي أعددتها إيران لإنزال العقاب بالعدو الصهيوني"، حسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.
وكان المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني، رمضان شريف، كشف الاثنين الماضي، عن أن "10 دول ساعدت إسرائيل في عملية "الوعد الصادق" في مجال الدفاع الجوي، لصد الصواريخ والمسيرات الإيرانية".
عناصر الحرس الثوري الإيراني خلال عرض عسكري بمناسبة ذكرى حرب العراق (من قبل صدام حسين) ضد إيران، في طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 20.04.2024
الحرس الثوري الإيراني: الهجوم الإسرائيلي لم يكن بالقدر الذي يتطلب الرد عليه
20 أبريل, 09:41 GMT
وتابع: "بعد أكثر من 50 عاما، وجّهت إيران صفعة قوية للكيان الصهيوني. لم يصدقوها"، مؤكدا أن "أيدينا اليوم ممتلئة بالأسلحة والعدو يعرف هذه النقطة، وتم تنفيذ عملية الوعد الصادق بأسلحة محلية الصنع، وهي عملية لم تكن مناورة تدريبية، بل كانت مسرح عملية حقيقية".
وكان الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، قد صرح في الأخيرة، بأن "إسرائيل إذا هاجمت أراضي إيران، فمن غير الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".
وقال رئيسي، متحدثًا إلى طلاب جامعة لاهور، خلال زيارته لباكستان: "إذا ارتكبت إسرائيل خطأ مرة أخرى وهاجمت الأراضي الإيرانية، فإنها ستواجه عواقب مختلفة تماما، وليس من الواضح أنه سيبقى من هذا النظام أي شيء".
وأشار رئيسي إلى أن الأمريكيين والغربيين يدّعون دائما أنهم أصحاب تفكير حر، وأردف قائلا: "لكن ما نراه عمليا هو أن عددا كبيرا من الطلاب يطردون من الجامعة لمجرد دعم شعب غزة المظلوم، فهل هذه حرية فكر؟!".
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إعلام: إيران تجلي قادة "حزب الله" والحرس الثوري من سوريا تحسبا لضربة إسرائيلية
18 أبريل, 15:46 GMT
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردت طهران، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.
وفي الـ19 من شهر أبريل/ نيسان الفائت، وردت تقارير بأن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان، في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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