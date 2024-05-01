https://sputnikarabic.ae/20240501/جملة-قالها-محمد-بن-سلمان-لمحمود-عباس-تثير-تفاعلا-واسعا-1088421063.html
جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
سبوتنيك عربي
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية... 01.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-01T06:53+0000
2024-05-01T06:53+0000
2024-05-01T06:53+0000
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جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، الاثنين الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.وفي مكالمة مع قناة "الإخبارية" السعودية، كشف السفير الفلسطيني لدى السعودية، باسم الأغا، عن هذه الجملة، ما أثار تفاعلا واسعا على تواصل الاجتماعي.وخلال اللقاء، أكد ابن سلمان وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.ومن جهته، أكد عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، إن هناك إجماعا دوليا على وقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل هي الوحيدة خارج هذا الإجماع، مضيفا: "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين".ويتعرض قطاع غزة لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتج عنها مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني ونحو 78 ألفا آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20231025/محمد-بن-سلمان-يؤكد-ضرورة-وقف-العمليات-العسكرية-في-غزة-وإدخال-المساعدات-1082429643.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, ولي العهد محمد بن سلمان, محمود عباس
العالم العربي, أخبار العالم الآن, السعودية, أخبار السعودية اليوم, أخبار فلسطين اليوم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, ولي العهد محمد بن سلمان, محمود عباس
جملة قالها محمد بن سلمان لمحمود عباس تثير تفاعلا واسعا
أكد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان للرئيس الفلسطيني محمود عباس وقوف المملكة إلى جانب الفلسطينيين حتى يستعيدوا حقوقهم المشروعة في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية.
جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمعهما في الرياض، الاثنين الماضي، لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
25 أكتوبر 2023, 05:36 GMT
وفي مكالمة مع قناة "الإخبارية" السعودية، كشف السفير الفلسطيني لدى السعودية
، باسم الأغا، عن هذه الجملة، ما أثار تفاعلا واسعا على تواصل الاجتماعي.
وبحسب الأغا: "قال ولي العهد السعودي لعباس: "نحن معكم والعالم معكم ولن نترككم".
وخلال اللقاء، أكد ابن سلمان وقوف المملكة الدائم إلى جانب الشعب الفلسطيني، ورفض المملكة القاطع لدعوات التهجير القسري للفلسطينيين.
ومن جهته، أكد عباس رفضه القاطع لتهجير أي مواطن
فلسطيني سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية.
وشدد عباس على أن "إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح رفح الفلسطينية سيؤدي إلى نكبة بحق الشعب الفلسطيني".
وقال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، في تصريحات سابقة، إن هناك إجماعا دوليا على وقف الحرب في غزة، لكن إسرائيل هي الوحيدة خارج هذا الإجماع، مضيفا: "استمرار الحل العسكري لن يخدم سوى المتطرفين".
ويتعرض قطاع غزة
لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، نتج عنها مقتل أكثر من 34 ألف فلسطيني ونحو 78 ألفا آخرين.