https://sputnikarabic.ae/20240502/إصابة-8-جنود-في-ضربة-جوية-إسرائيلية-على-مشارف-دمشق-1088483547.html
إصابة 8 جنود في قصف إسرائيلي على مشارف دمشق
إصابة 8 جنود في قصف إسرائيلي على مشارف دمشق
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 8 عسكريين في هجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف العاصمة دمشق. 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T21:28+0000
2024-05-02T21:28+0000
2024-05-02T21:33+0000
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وقالت الوزارة في بيان لها، نقلاً عن مصدر عسكري: "حوالي الساعة 05 : 22 تاريخ 5/2 /2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".وأضاف: "أسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".وفي وقت سابق، أمس الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق.وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع في محيط منطقة (نجها) بريف دمشق الجنوبي.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة "نجها"، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار في الموقع المستهدف حتى اللحظة.أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان الفائت، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ تل أبيب ضربة استهدفت أصفهان الإيرانية.وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".وفي 13 أبريل/ نيسان الفائت، أفاد مراسلو "سبوتنيك" في اللاذقية وحمص ودمشق ودرعا، بسماع أصوات مضادات دفاع جوية تابعة للجيش السوري تنطلق باتجاه اهداف معادية.وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه صواريخ إسرائيلية، حاولت الدخول إلى الأجواء السورية محاولة التصدي الصواريخ الإيرانية التي تمر بالأجواء السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.وأفادت مراسلة سئوتنيك في محافظة درعا جنوب سوريا، أن أصوات الانفجارات القوية التي هزت الريف الغربي المتاخم للجولان السوري المحتل قرب (نوى وتسيل) ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحاول التصدي للهجوم الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية الغربية لسوريا.
https://sputnikarabic.ae/20240502/مراسل-سبوتنيك-الدفاعات-السورية-تتصدى-لعدوان-صاروخي-إسرائيلي-على-جنوبي-دمشق-1088482422.html
https://sputnikarabic.ae/20240316/مراسلة-سبوتنيك-قصف-متبادل-عبر-خط-وقف-إطلاق-النار-في-الجولان-السوري-المحتل-1087050982.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
أخبار إسرائيل اليوم, عدوان إسرائيلي, أخبار سوريا اليوم, العالم العربي
إصابة 8 جنود في قصف إسرائيلي على مشارف دمشق
21:28 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 21:33 GMT 02.05.2024)
أعلنت وزارة الدفاع السورية إصابة 8 عسكريين في هجوم إسرائيلي على أحد المواقع بريف العاصمة دمشق.
وقالت الوزارة في بيان لها، نقلاً عن مصدر عسكري: "حوالي الساعة 05 : 22 تاريخ 5/2 /2024 شن العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً أحد المواقع في محيط دمشق".
وأضاف: "أسفر العدوان عن إصابة ثمانية عسكريين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية".
وفي وقت سابق، أمس الخميس، أفاد مراسل "سبوتنيك" أن الدفاعات السورية تصدت لعدوان صاروخي إسرائيلي
حاول استهداف أحد المواقع جنوبي العاصمة السورية دمشق.
وقال مراسل "سبوتنيك" في دمشق، أن الصواريخ الاعتراضية في سلاح الدفاع الجوي السوري، تصدت لعدوان اسرائيلي حاول استهداف أحد المواقع في محيط منطقة (نجها) بريف دمشق الجنوبي.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تفيد أن صواريخ إسرائيلية أطلقت من فوق الجولان السوري المحتل، حاولت استهداف أحد المواقع بالقرب من منطقة "نجها"، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار في الموقع المستهدف حتى اللحظة.
أفادت وزارة الدفاع السورية، صباح يوم الجمعة 19 أبريل/ نيسان الفائت، بتصدي الدفاعات الجوية لهجوم صاروخي إسرائيلي استهدف المنطقة الجنوبية في البلاد، بالتزامن مع الأنباء التي تحدثت عن تنفيذ تل أبيب ضربة استهدفت أصفهان الإيرانية.
وقالت وزارة الدفاع السورية في بيان نشر على موقعها الإلكتروني: "حوالي الساعة 2:55 فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً بالصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً مواقع دفاعنا الجوي في المنطقة الجنوبية، وأدى العدوان إلى وقوع خسائر مادية".
وفي 13 أبريل/ نيسان الفائت، أفاد مراسلو "سبوتنيك" في اللاذقية وحمص ودمشق ودرعا، بسماع أصوات مضادات دفاع جوية تابعة للجيش السوري تنطلق باتجاه اهداف معادية.
وحصلت "سبوتنيك" على معلومات تؤكد أن الدفاعات الجوية السورية أطلقت عددا من الصواريخ باتجاه صواريخ إسرائيلية، حاولت الدخول إلى الأجواء السورية محاولة التصدي الصواريخ الإيرانية
التي تمر بالأجواء السورية باتجاه الجولان السوري المحتل.
وأفادت مراسلة سئوتنيك في محافظة درعا جنوب سوريا، أن أصوات الانفجارات القوية التي هزت الريف الغربي المتاخم للجولان السوري المحتل قرب (نوى وتسيل) ناجمة عن انفجار صواريخ اعتراضية إسرائيلية تحاول التصدي للهجوم الإسرائيلي فوق الأجواء الجنوبية الغربية لسوريا.