https://sputnikarabic.ae/20240502/رئيس-الحركة-الشعبية-لـسبوتنيك-ممارسات-الدعم-السريع-غيرت-موازين-القوى-لصالح-الجيش-السوداني--1088479358.html

رئيس الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": ممارسات الدعم السريع غيرت موازين القوى لصالح الجيش السوداني

رئيس الحركة الشعبية لـ"سبوتنيك": ممارسات الدعم السريع غيرت موازين القوى لصالح الجيش السوداني

سبوتنيك عربي

قال رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان محمد مصطفى، إن "التحركات الدبلوماسية التي قامت بها الخرطوم خلال الأشهر الأخيرة، كان لها بالغ الأثر في تغيير المعادلة... 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T17:43+0000

2024-05-02T17:43+0000

2024-05-02T17:43+0000

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وأضاف، في حديثه لـ"سبوتنيك": "أعتقد أن حكومة البرهان قد حققت إنجازات سياسية ودبلوماسية عظيمة تمثلت في تحركاتها الخارجية على مستوى دول أفريقيا وروسيا والصين وإيران وتركيا وعلى مستوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وهذه التحركات قد عادت للحكومة بدعم عسكري ودبلوماسي سخي".وأكد مصطفى: "أن كل الشواهد السابقة كانت تشير إلى أن الدعم السريع بممارساته غير المسؤولة قد يمنح الحكومة فرص كبيرة لإدانته إقليميا ودوليا، وكذلك قد يمنحها تعاطفا دوليا ينعكس في شكل الدعم الذي وجده الجيش السوداني الآن، وفي ذات الوقت قد يكون سببٱ في إحراج الجهات الداعمة له". وأضاف السياسي السوداني: "قيادة قوات الدعم السريع فشلت في السيطرة على المجموعات المتفلتة التي انضمت إليها فقط من أجل أن تمارس عمليات النهب والسلب والاغتصاب وكل الجرائم التي تعد مخالفة لأخلاق الحرب، بل فشلت في تحجيم روح الانتقام القبلية في عناصرها، ما أدى إلى جرائم كبيرة في حق قبيلة المساليت، خاصة ما ظهر في الفيديوهات المسربة والتي كشفت دفن المواطنين وهم أحياء ومقتل والي غرب دارفور، هذا بخلاف جرائم الإبادة الأخرى والمقابر الجماعية وترك الجثث في العراء". وأشار مصطفى إلى أن "ما قامت به قوات الدعم السريع من أفعال بعد دخول الحرب عامها الثاني بدأ يتكشف أمام الجميع محليا ودوليا وإقليميا، الأمر الذي دفع دول كثيرة إلى أن تغير مواقفها وتدين الدعم السريع، ودول أخرى بدأت تدعم الجيش السوداني، بعد أن كانت قريبة من الدعم السريع، وبالتالي قد انعكس ذلك على ميزان القوة بين طرفي القتال تراجعت قوة الدعم السريع وازدادت قوة الجيش".أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، اتصالًا هاتفيا بكل من رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي). وقالت وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن "الاتصالين شهدا مناقشة مستجدات الأوضاع الراهنة في السودان، وتداعياتها على الشعب السوداني"، كما أكد ابن فرحان "أهمية العمل على حماية السودان وشعبه من حدوث المزيد من الدمار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة".ودعا وزير الخارجية السعودي الطرفين إلى تغليب مصلحة الشعب السوداني، ووقف الاقتتال لحماية مؤسسات الدولة وحماية السودان والمضي به إلى بر الأمان.وفي وقت سابق، دعت وزارة الخارجية السعودية، أطراف النزاع في السودان، إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة، معربة عن بالغ قلقها جراء تصاعد التوترات العسكرية في منطقة الفاشر شمالي دارفور.ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن الوزارة بيانا جددت فيه الدعوة إلى الالتزام بمخرجات محادثات جدة "الرامية إلى تحقيق مصلحة الشعب السوداني من خلال الإسراع في الاتفاق حول مشروع وقف الأعمال العدائية وحل الأزمة عبر الحوار السياسي، للحفاظ على وحدة جمهورية السودان وأمن شعبه ومقدراته".وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة في العاشرة من صباح الاثنين الماضي، لمناقشة ما وصفته بعثة السودان في الأمم المتحدة بـ"العدوان الإماراتي على السودان".وتتواصل، منذ أكثر من عام، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة من السودان، تتركز معظمها في العاصمة الخرطوم، مخلفةً المئات من القتلى والجرحى بين المدنيين.

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حصري, العالم العربي, أخبار العالم الآن, تقارير سبوتنيك, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, الفترة الانتقالية في السودان