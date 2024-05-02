https://sputnikarabic.ae/20240502/رد-القرم-على-تلميح-نظام-كييف-بقصف-جسرها-ابتسامة-الإرهاب-1088450678.html
القرم ترد على تلميح نظام كييف بقصف جسرها: "ابتسامة الإرهاب"
القرم ترد على تلميح نظام كييف بقصف جسرها: "ابتسامة الإرهاب"
سبوتنيك عربي
اعتبر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان القرم، يوري غمبيل، أن تلميحات الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا بشأن... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T08:48+0000
2024-05-02T08:48+0000
2024-05-02T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاءت تصريحات غمبيل لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "نظام كييف يواصل إظهار ابتسامته الإرهابية، ويكشف عن جوهره المدمر والوحشي".وأعرب غيمبل عن اقتناعه بأن كل محاولة للاعتداء على أهداف مدنية في روسيا "سيتم الرد عليها بأضعاف".وفي وقت سابق، نشر كيسليتسا على شبكات التواصل الاجتماعي "قائمة بستة أنواع رئيسية من الجسور لعام 2024" وبينها تسمية جسر "القرم" ومعه صورة فارغة له.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يخطط-لتدمير-جسر-القرم-من-خلال-هجوم-جديد-1087882954.html
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روسيا
القرم ترد على تلميح نظام كييف بقصف جسرها: "ابتسامة الإرهاب"
08:48 GMT 02.05.2024 (تم التحديث: 08:51 GMT 02.05.2024)
اعتبر رئيس لجنة الدبلوماسية العامة والعلاقات بين الأعراق في برلمان القرم، يوري غمبيل، أن تلميحات الممثل الدائم لأوكرانيا لدى الأمم المتحدة سيرغي كيسليتسا بشأن ضرب جسر القرم هو إشارة مباشرة للإرهابيين للقيام بفعلتهم.
وجاءت تصريحات غمبيل لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن "نظام كييف يواصل إظهار ابتسامته الإرهابية، ويكشف عن جوهره المدمر والوحشي".
وأعرب غيمبل عن اقتناعه بأن كل محاولة للاعتداء على أهداف مدنية في روسيا "سيتم الرد عليها بأضعاف".
وفي وقت سابق، نشر كيسليتسا على شبكات التواصل الاجتماعي "قائمة بستة أنواع رئيسية من الجسور لعام 2024" وبينها تسمية جسر "القرم" ومعه صورة فارغة له.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية
، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.