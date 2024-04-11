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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يخطط-لتدمير-جسر-القرم-من-خلال-هجوم-جديد-1087882954.html
زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديد
زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديد
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس الأمريكي، فلاديمير زيلينسكي، أنه يعد لخطة "هجوم مضاد" جديد ويريد أن تشمل تدمير جسر القرم، الذي أصبحت الهجمات السابقة عليه أساسًا للتصريحات حول... 11.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-11T05:13+0000
2024-04-11T05:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي مقابلة صحفية، قال زيلينسكي إن "كييف لديها خطة جديدة للهجوم المضاد"، وعندما طلب منه الصحفي التعليق على ما إذا كانت الخطة تتضمن، على سبيل المثال، تدمير جسر القرم هذا العام، أجاب زيلينسكي بالإيجاب.وبحسب زعم زيلينسكي، فإن الأمر يتعلق بالجسور التي تنقل عبرها الأسلحة والمطارات التي تنطلق منها الطائرات التي تهاجم أوكرانيا.وأجاب بودانوف، على سؤال صحفي من قناة "ARD TV" في مقابلة معه، عن سبب بقاء جسر القرم قائمًا إذا بقي أحد أهداف كييف، بالقول: "الجسر (القرم) محمي بشكل جيد، لكن الجميع يعملون على حل هذه المشكلة".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين كبار من في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "الحكومة الأوكرانية تخطط لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى، في عام 2024".وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن بودانوف لديه "معظم الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، وقيل إنه كان يتبع خطة وافق عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "لتقليل" الوجود الروسي في البحر الأسود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/السفير-الأوكراني-السابق-لدى-أمريكا-يجب-على-زيلينسكي-أن-يبقى-صامتا-لأن-خطاباته-تثير-التشاؤم--1087785230.html
https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-يكشف-عن-طريقة-جديدة-للحصول-على-الأسلحة-من-الولايات-المتحدة-1087768600.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديد

05:13 GMT 11.04.2024 (تم التحديث: 05:29 GMT 11.04.2024)
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 11.04.2024
© AP Photo / Leo Correa
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صرح الرئيس الأمريكي، فلاديمير زيلينسكي، أنه يعد لخطة "هجوم مضاد" جديد ويريد أن تشمل تدمير جسر القرم، الذي أصبحت الهجمات السابقة عليه أساسًا للتصريحات حول الطبيعة الإرهابية لنظام كييف.
وفي مقابلة صحفية، قال زيلينسكي إن "كييف لديها خطة جديدة للهجوم المضاد"، وعندما طلب منه الصحفي التعليق على ما إذا كانت الخطة تتضمن، على سبيل المثال، تدمير جسر القرم هذا العام، أجاب زيلينسكي بالإيجاب.

وأضاف زيلينسكي، في مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية: "نحن نريد ذلك بشدة. لا يتعلق الأمر فقط بجسر كيرتش، الذي يتحدث عنه الجميع، بل يتعلق الأمر ببعض منشآت البنية التحتية التي تعتبر هدفًا عسكريًا. نحن نتحدث عن الجسور والمطارات".

وبحسب زعم زيلينسكي، فإن الأمر يتعلق بالجسور التي تنقل عبرها الأسلحة والمطارات التي تنطلق منها الطائرات التي تهاجم أوكرانيا.

ويوم الأحد الماضي، قال رئيس الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، المتهم في روسيا بالتورط في هجمات إرهابية، إن جسر القرم محمي بشكل جيد.

وأجاب بودانوف، على سؤال صحفي من قناة "ARD TV" في مقابلة معه، عن سبب بقاء جسر القرم قائمًا إذا بقي أحد أهداف كييف، بالقول: "الجسر (القرم) محمي بشكل جيد، لكن الجميع يعملون على حل هذه المشكلة".
زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
السفير الأوكراني السابق لدى أمريكا: يجب على زيلينسكي أن يبقى "صامتا" لأن خطاباته تثير التشاؤم
7 أبريل, 18:58 GMT
وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين كبار من في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "الحكومة الأوكرانية تخطط لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى، في عام 2024".

ونقلت الصحيفة عن مسؤول في المخابرات الأوكرانية، قوله: "سنفعل ذلك في النصف الأول من عام 2024"، وبحسب الصحيفة، فمن الممكن تنفيذ الهجوم باستخدام طائرات من دون طيار.

وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن بودانوف لديه "معظم الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، وقيل إنه كان يتبع خطة وافق عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "لتقليل" الوجود الروسي في البحر الأسود.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة
7 أبريل, 08:59 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكري

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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