https://sputnikarabic.ae/20240411/زيلينسكي-يخطط-لتدمير-جسر-القرم-من-خلال-هجوم-جديد-1087882954.html

زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديد

زيلينسكي يعلن عن تخطيطه لتدمير جسر القرم من خلال هجوم إرهابي جديد

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأمريكي، فلاديمير زيلينسكي، أنه يعد لخطة "هجوم مضاد" جديد ويريد أن تشمل تدمير جسر القرم، الذي أصبحت الهجمات السابقة عليه أساسًا للتصريحات حول... 11.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-11T05:13+0000

2024-04-11T05:13+0000

2024-04-11T05:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وفي مقابلة صحفية، قال زيلينسكي إن "كييف لديها خطة جديدة للهجوم المضاد"، وعندما طلب منه الصحفي التعليق على ما إذا كانت الخطة تتضمن، على سبيل المثال، تدمير جسر القرم هذا العام، أجاب زيلينسكي بالإيجاب.وبحسب زعم زيلينسكي، فإن الأمر يتعلق بالجسور التي تنقل عبرها الأسلحة والمطارات التي تنطلق منها الطائرات التي تهاجم أوكرانيا.وأجاب بودانوف، على سؤال صحفي من قناة "ARD TV" في مقابلة معه، عن سبب بقاء جسر القرم قائمًا إذا بقي أحد أهداف كييف، بالقول: "الجسر (القرم) محمي بشكل جيد، لكن الجميع يعملون على حل هذه المشكلة".وفي الأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة "غارديان" البريطانية، نقلًا عن مسؤولين كبار من في وزارة الدفاع الأوكرانية، أن "الحكومة الأوكرانية تخطط لمهاجمة جسر القرم مرة أخرى، في عام 2024".وأضاف المسؤول، الذي لم يذكر اسمه، أن بودانوف لديه "معظم الأموال اللازمة لتحقيق هذا الهدف"، وقيل إنه كان يتبع خطة وافق عليها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، "لتقليل" الوجود الروسي في البحر الأسود.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تستهدف ميناء "أوتشاكوف" الأوكراني العسكريودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240407/السفير-الأوكراني-السابق-لدى-أمريكا-يجب-على-زيلينسكي-أن-يبقى-صامتا-لأن-خطاباته-تثير-التشاؤم--1087785230.html

https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-يكشف-عن-طريقة-جديدة-للحصول-على-الأسلحة-من-الولايات-المتحدة-1087768600.html

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