مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد

عربي
القوات الروسية تحرر بيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
08:31 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:03 GMT
28 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
09:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
هل تنجح المساعي المصرية في منع الهجوم الإسرائيلي على رفح ..؟
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
أزمات صناعة الرسوم المتحركة وبرامج الأطفال في الوطن العربي، ومخاطر اللجوء للمحتوى الأجنبي
11:29 GMT
21 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
11:50 GMT
10 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:03 GMT
28 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
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البرنامج المسائي
13:00 GMT
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بلا قيود
خبير أمني: أي عملية عسكرية تركية في العراق ستعرض العلاقات الثنائية إلى اهتزازات
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
لبنان بين تصعيد الحرب مع إسرائيل وصراع داخلي يؤثر على كل مناحي الحياة
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
08:17 GMT
13 د
مرايا العلوم
كيف تُعَلِمنا الغابات أنماط النمو والتكرار في الطبيعة؟
08:31 GMT
29 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:33 GMT
22 د
صدى الحياة
السجائر الإلكترونية: هل هي خالية تماما من المخاطر والأضرار؟
09:54 GMT
6 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
10:03 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
10:29 GMT
22 د
مرايا العلوم
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:50 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
11:29 GMT
17 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
12:03 GMT
26 د
صدى الحياة
خبير: السودان تحول بسبب هذه الحرب العبثية إلى دولة محتاجة للمساعدات الإنسانية
12:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
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18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد
مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت المبادرة المصرية لتطوير الصناعة "ابدأ"، اليوم الخميس، إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي مصري متخصص للاستثمار في جميع... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:13+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، حيث سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات".ومن المنتظر أن تتولى مبادرة "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" كانت قد انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومنذ ذلك الحين بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.ويعمل القائمون على المبادرة على إكمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.ووضعت المبادرة خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها مصر خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
https://sputnikarabic.ae/20240320/المؤسسة-الليبية-للاستثمار-تنفي-ضخ-5-مليارات-دولار-لزيادة-استثمارها-في-مصر-1087202582.html
https://sputnikarabic.ae/20240228/عضو-بغرفة-السياحة-المصرية-يتحدث-عن-طبيعة-الاستثمارات-في-رأس-الحكمة-1086475371.html
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن

مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد

10:13 GMT 02.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKIمصنع ملابس جاهزة في مدينة العاشر من رمضان في مصر
مصنع ملابس جاهزة في مدينة العاشر من رمضان في مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
© AFP 2023 / KHALED DESOUKI
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أعلنت المبادرة المصرية لتطوير الصناعة "ابدأ"، اليوم الخميس، إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي مصري متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.
وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، حيث سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
المؤسسة الليبية للاستثمار تنفي ضخ 5 مليارات دولار لزيادة استثمارها في مصر
20 مارس, 12:40 GMT
ومن المنتظر أن تتولى مبادرة "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.
يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" كانت قد انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومنذ ذلك الحين بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 28.02.2024
عضو بغرفة السياحة المصرية يتحدث عن طبيعة الاستثمارات في "رأس الحكمة"
28 فبراير, 09:22 GMT
ويعمل القائمون على المبادرة على إكمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ووضعت المبادرة خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها مصر خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
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