https://sputnikarabic.ae/20240502/مصر-تعلن-إطلاق-أول-صندوق-للاستثمار-الصناعي-المباشر-في-البلاد-1088452078.html
مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد
مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد
سبوتنيك عربي
أعلنت المبادرة المصرية لتطوير الصناعة "ابدأ"، اليوم الخميس، إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي مصري متخصص للاستثمار في جميع... 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T10:13+0000
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وقالت بوابة "الأهرام" الإلكترونية إن "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، حيث سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات".ومن المنتظر أن تتولى مبادرة "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" كانت قد انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومنذ ذلك الحين بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.ويعمل القائمون على المبادرة على إكمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.ووضعت المبادرة خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها مصر خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.
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العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
العالم العربي, اقتصاد, مصر, أخبار مصر الآن
مصر تعلن إطلاق أول صندوق للاستثمار الصناعي المباشر في البلاد
أعلنت المبادرة المصرية لتطوير الصناعة "ابدأ"، اليوم الخميس، إطلاق "صندوق النيل للاستثمار الصناعي"، كأول صندوق استثمار صناعي مصري متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية.
وقالت بوابة
"الأهرام" الإلكترونية إن "صندوق النيل للاستثمار الصناعي" يهدف إلى تقليل الفاتورة الاستيرادية وزيادة الصادرات بما يتفق مع أهداف المبادرة، حيث سيتم طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه كإصدار أول ولمدة تتراوح ما بين 5 لـ 7 سنوات".
ومن المنتظر أن تتولى مبادرة "ابدأ" إدارة الصندوق بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.
يشار إلى أن مبادرة "ابدأ" كانت قد انطلقت في أكتوبر/ تشرين الأول 2022، ومنذ ذلك الحين بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعًا قائمًا كمرحلة أولى بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 62.5 مليار جنيه بقيمة 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28 % من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات.
ويعمل القائمون على المبادرة على إكمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعًا كمرحلة ثانية، بالإضافة إلى دراسة 37 فرصة مستقبلية في القطاعات المختلفة، وبذلك تتكامل جهود مبادرة "ابدأ" في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة.
ووضعت المبادرة خطة الإصلاحات الهيكلية والتشريعية الواسعة التي نفذتها مصر خلال الأعوام العشرة السابقة من خلال الاهتمام بمشاريع البنى التحتية وتطوير الموانئ وغيرها من الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لرؤية مصر 2030.