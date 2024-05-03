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وفاة محمد عبد الفتاح البرهان نجل رئيس مجلس السيادة السوداني متأثرا بإصابته
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https://sputnikarabic.ae/20240503/المتحدث-باسم-الخارجية-الإيرانية-سقط-القناع-عن-حرية-التعبير-الأمريكية-1088508564.html
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سقط القناع عن "حرية التعبير" الأمريكية
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سقط القناع عن "حرية التعبير" الأمريكية
سبوتنيك عربي
انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قمع الشرطة الأمريكية للتظاهرات التي شهدتها العديد من الجامعات الأمريكية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على... 03.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-03T15:56+0000
2024-05-03T15:56+0000
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وقال كنعاني إنه "قد سقط القناع عن وجوه المدَعين الكاذبين لشعار حرية التعبير وحقوق الانسان"، وتعليقا على قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين، اعتبر كنعاني أن "تصرفات مسؤولي الإدارة الأمريكية في تشويه الواقع ووصف الغضب والاحتجاجات الطلابية والأكاديمية الحقيقية بأنها معادية للسامية، من أجل تبرير واستخدام أدوات القمع العنيفة لإسكات الاحتجاجات والتجمعات الطلابية السلمية المؤيدة لفلسطين، لا تقلل من بشاعة أفعالهم.".ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله بأن "جزءا كبيرا من اليهود، بما في ذلك الطلاب منهم، كان قد أعلن عن براءته من جرائم إسرائيل البغيضة والدعم المخزي للإدارة الأمريكية"، على حد تعبيره.وفي وقت سابق، صرح كنعاني، يوم الأحد الماضي، بأن صوت تحطم "عظام" الصهيونية العالمية أصبح يسمع بوضوح أكثر من أي وقت مضى.وفي تعليقه على حملة القمع ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية من قبل الشرطة الأمريكية، كتب كنعاني باللغة الفارسية عبر منصة "إكس": "لا للاحتلال في فلسطين، لا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن الصرخة من أجل تحرير فلسطين أصبحت هي المطلب العالمي في الوقت الحالي".وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع انهيار أركان الاحتلال المتصدعة في فلسطين من خلال القمع العنيف للتظاهرات الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية والأوروبية"، مضيفا أن "من يقف خلفها سيبقى تحت ركام انهيار الصهيونية".وشهدت أمريكا الأسبوع الماضي تكثيفا في الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، واتسع نطاقها، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابا في جامعة كولومبيا في نيويورك.
https://sputnikarabic.ae/20240502/تصويتهل-تؤمن-بشعارات-الديمقراطية-الأمريكية-بعد-أحداث-الاحتجاجات-الجامعية-من-أجل-غزة؟--1088471542.html
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المتحدث باسم الخارجية الإيرانية: سقط القناع عن "حرية التعبير" الأمريكية

15:56 GMT 03.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني
 المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
© AFP 2023 / ATTA KENARE
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انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، قمع الشرطة الأمريكية للتظاهرات التي شهدتها العديد من الجامعات الأمريكية تنديدا بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقال كنعاني إنه "قد سقط القناع عن وجوه المدَعين الكاذبين لشعار حرية التعبير وحقوق الانسان"، وتعليقا على قمع الطلاب الأمريكيين المحتجين، اعتبر كنعاني أن "تصرفات مسؤولي الإدارة الأمريكية في تشويه الواقع ووصف الغضب والاحتجاجات الطلابية والأكاديمية الحقيقية بأنها معادية للسامية، من أجل تبرير واستخدام أدوات القمع العنيفة لإسكات الاحتجاجات والتجمعات الطلابية السلمية المؤيدة لفلسطين، لا تقلل من بشاعة أفعالهم.".
اعتداء مناصرين لإسرائيل على محتجين مؤيدين لفلسطين بعد هجوم نفذه مناصري إسرائيل على مخيمهم في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
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أمس, 13:32 GMT
ونقلت وكالة "إرنا" عن كنعاني قوله بأن "جزءا كبيرا من اليهود، بما في ذلك الطلاب منهم، كان قد أعلن عن براءته من جرائم إسرائيل البغيضة والدعم المخزي للإدارة الأمريكية"، على حد تعبيره.
وفي وقت سابق، صرح كنعاني، يوم الأحد الماضي، بأن صوت تحطم "عظام" الصهيونية العالمية أصبح يسمع بوضوح أكثر من أي وقت مضى.
وفي تعليقه على حملة القمع ضد الطلاب المؤيدين لفلسطين في الجامعات الأمريكية من قبل الشرطة الأمريكية، كتب كنعاني باللغة الفارسية عبر منصة "إكس": "لا للاحتلال في فلسطين، لا للإبادة الجماعية في قطاع غزة، إن الصرخة من أجل تحرير فلسطين أصبحت هي المطلب العالمي في الوقت الحالي".
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 03.05.2024
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07:38 GMT
وأضاف أنه "لا يمكن لأحد أن يمنع انهيار أركان الاحتلال المتصدعة في فلسطين من خلال القمع العنيف للتظاهرات الطلابية الاحتجاجية في الجامعات الأمريكية والأوروبية"، مضيفا أن "من يقف خلفها سيبقى تحت ركام انهيار الصهيونية".
وشهدت أمريكا الأسبوع الماضي تكثيفا في الاحتجاجات الطلابية بشأن الحرب الإسرائيلية على غزة، واتسع نطاقها، بعد أن اعتقلت الشرطة لأول مرة طلابا في جامعة كولومبيا في نيويورك.
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