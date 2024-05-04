https://sputnikarabic.ae/20240504/إصابة-5-أشخاص-وتضرر-30-منزلا-سكنيا-جراء-انفجار-في-بيلغورود-الروسية-1088531602.html
إصابة 5 أشخاص وتضرر 30 منزلا سكنيا جراء انفجار في بيلغورود الروسية
إصابة 5 أشخاص وتضرر 30 منزلا سكنيا جراء انفجار في بيلغورود الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص جراء الانفجار الذي وقع في مدينة بيلغورود. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:48+0000
2024-05-04T13:48+0000
2024-05-04T13:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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أخبار أوكرانيا
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وقال غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام": "وقع انفجار في مدينة بيلغورود، وتوجهت إلى مكان الحادث، وبحسب البيانات الأولية، أصيب 5 أشخاص، وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى المدينة رقم 2، حيث يتلقون كافة الرعاية الطبية اللازمة".وأضاف أنه تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بـ 30 منزلًا خاصًا و10 سيارات، بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريقين في محيط الانفجار.وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو-1088531343.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
إصابة 5 أشخاص وتضرر 30 منزلا سكنيا جراء انفجار في بيلغورود الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة 5 أشخاص جراء الانفجار الذي وقع في مدينة بيلغورود.
وقال غلادكوف، عبر قناته على "تلغرام": "وقع انفجار في مدينة بيلغورود، وتوجهت إلى مكان الحادث، وبحسب البيانات الأولية،
أصيب 5 أشخاص، وتم نقل جميع الضحايا إلى مستشفى المدينة رقم 2، حيث يتلقون كافة الرعاية الطبية اللازمة".
وأضاف أنه تم الإبلاغ عن أضرار لحقت بـ 30 منزلًا خاصًا و10 سيارات، بينما يعمل رجال الإطفاء على إخماد حريقين في محيط الانفجار.
وتتبع كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية
في روسيا، محاولةً صرف الانتباه عن فشل ما تسميه بـ "الهجوم المضاد"، والذي كانت أعلنت عنه في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف، وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.