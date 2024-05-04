https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو-1088531343.html
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:40+0000
2024-05-04T13:40+0000
2024-05-04T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/11/1080159671_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_b37aea356c7b808fa679d0f6bae58352.jpg
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.وتُظهر اللقطات جنودًا أوكرانيين وهم يغادرون على عجل دبابة "أبرامز" التي كانت عالقة في حفرة، ثم تضرب قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عيار 152 ملم الجزء الخلفي من الخزان.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلو الطائرات من دون طيار ورجال المدفعية من مجموعة قوات "المركز" دبابة أمريكية من طراز "إم1 أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي". وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الدبابة الأمريكية بذخيرة مدفعية دقيقة من طراز "كراسنوبول"، وطائرة من دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.
وتُظهر اللقطات جنودًا أوكرانيين وهم يغادرون على عجل دبابة "أبرامز" التي كانت عالقة في حفرة، ثم تضرب قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عيار 152 ملم الجزء الخلفي من الخزان.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلو الطائرات من دون طيار ورجال المدفعية من مجموعة قوات "المركز" دبابة أمريكية من طراز "إم1 أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي".
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الدبابة الأمريكية بذخيرة مدفعية دقيقة من طراز "كراسنوبول"، وطائرة من دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.