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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو-1088531343.html
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:40+0000
2024-05-04T13:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.وتُظهر اللقطات جنودًا أوكرانيين وهم يغادرون على عجل دبابة "أبرامز" التي كانت عالقة في حفرة، ثم تضرب قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عيار 152 ملم الجزء الخلفي من الخزان.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلو الطائرات من دون طيار ورجال المدفعية من مجموعة قوات "المركز" دبابة أمريكية من طراز "إم1 أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي". وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الدبابة الأمريكية بذخيرة مدفعية دقيقة من طراز "كراسنوبول"، وطائرة من دون طيار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تنفذ-25-ضربة-على-منشآت-المجمع-الصناعي-العسكري-الأوكراني-1088527347.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر دبابة "أبرامز" بقذيفة "كراسنوبول" عالية الدقة... فيديو

13:40 GMT 04.05.2024
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مناورات عسكرية دولية في لاتفيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
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ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الروسية دمرت دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" في منطقة العملية العسكرية الخاصة، بعد إصابتها بقذيفة مدفعية موجهة من طراز "كراسنوبول".
ونشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لتدمير دبابة "إم1 أبرامز"، ومركبة مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز "برادلي" تم تزويد القوات الأوكرانية بها.
وتُظهر اللقطات جنودًا أوكرانيين وهم يغادرون على عجل دبابة "أبرامز" التي كانت عالقة في حفرة، ثم تضرب قذيفة موجهة من طراز "كراسنوبول" عيار 152 ملم الجزء الخلفي من الخزان.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "دمر مشغلو الطائرات من دون طيار ورجال المدفعية من مجموعة قوات "المركز" دبابة أمريكية من طراز "إم1 أبرامز" ومركبة مشاة قتالية من طراز "برادلي".
فريق إزلة الألغام المضادة للدبابات في اتجاه كراسني ليمان في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنفذ 25 ضربة ضد أهداف من ضمنها منشآت المجمع الصناعي العسكري الأوكراني
11:39 GMT
وأشار البيان إلى أنه تم تدمير الدبابة الأمريكية بذخيرة مدفعية دقيقة من طراز "كراسنوبول"، وطائرة من دون طيار.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
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