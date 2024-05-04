https://sputnikarabic.ae/20240504/إيهود-أولمرت-يدعو-الإسرائيليين-للنزول-إلى-الشوارع-لإبعاد-الجيش-عن-رفح-الفلسطينية-1088529540.html

إيهود أولمرت يدعو الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع لإبعاد الجيش عن رفح الفلسطينية

إيهود أولمرت يدعو الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع لإبعاد الجيش عن رفح الفلسطينية

سبوتنيك عربي

دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، الملايين من الإسرائيليين إلى النزول إلى الشوارع، لمنع حكومة بنيامين نتنياهو، من تدمير إسرائيل "قبل فوات... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T12:53+0000

2024-05-04T12:53+0000

2024-05-04T12:53+0000

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ونقلت وسائل إعلام غربية عن أولمرت، مقالا بعنوان "يجب على الإسرائيليين أن ينزلوا إلى الشوارع، لإبعاد الجيش الإسرائيلي عن رفح"، رأى فيه أن الحرب التي تدور حاليا جويا وبريا وتحت الأرض في قطاع غزة، منذ أكثر من ستة أشهر، يمكن أن يُستخلص منها أن الجزء الأكبر من القوة العسكرية لحماس قد تم تفكيكه".ويرى أولمرت أن "حماس أصبحت بالكاد تمتلك صواريخ أو منصات إطلاق لشن الضربات، وأنها لم تعد قادرة على تشغيل ما تبقى من تلك الترسانة، إلى جانب مقتل عدد كبير من مقاتلي وقادة حماس"، لكنه لفت في الوقت ذاته إلى أن "القادة الذين لا يزالون على قيد الحياة، وعلى رأسهم يحيى السنوار، ومحمد الضيف، سيكلفان إسرائيل ثمنا باهظا للوصول إليهما".وأضاف أولمرت أن "الهدف الذي لم يحُقق حتى الآن هو تحرير الرهائن، لأنه هدف لم يكن في محور اهتمام نتنياهو، منذ البداية"، وهو ما أجهض، حسبما يقول، محاولات وساطة كثيرة لإبرام اتفاق لإطلاق سراح الرهائن كافة.وفي وقت سابق، كرر وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، اليوم السبت، تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح جنوبي غزة، قائلا إن "إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين".وقال بلينكن، في منتدى "سيدونا"، الذي ينظمه معهد ماكين في ولاية أريزونا: "لا يمكننا دعم عملية عسكرية كبيرة في رفح، لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز حدود المقبول".وأشار إلى "صعوبات في التفاوض مع حماس"، موضحا أن "قادة حماس الذين نجري معهم محادثات غير مباشرة، عبر القطريين وعبر المصريين، يعيشون بالطبع خارج غزة".وأفادت تقارير أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية طلبت من دولة قطر، طرد قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت الحركة في رفض اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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