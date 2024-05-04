https://sputnikarabic.ae/20240504/الجزائر-تدعو-إلى-عقد-جلسة-مشاورات-مغلقة-في-مجلس-الأمن-حول-المقابر-الجماعية-في-غزة-1088536675.html

الجزائر تدعو إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول المقابر الجماعية في غزة

الجزائر تدعو إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن حول المقابر الجماعية في غزة

سبوتنيك عربي

طلبت الجزائر، اليوم السبت، إجراء جلسة مشاورات مغلقة في مجلس الأمن الدولي، بشأن المقابر الجماعية في قطاع غزة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T17:14+0000

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وحددت الجزائر يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 7 مايو/ آيار المقبل، لعقد جلسة المشاورات، وفقا لوكالة الأنباء الجزائرية.يشار إلى أنه تم انتشال أزيد من 392 جثمانا لشهداء فلسطينيين من مقبرة جماعية في مجمع ناصر الطبي، على مدار 5 أيام، بعد انسحاب الجيش الإسرائيلي من مدينة خان يونس في جنوب قطاع غزة.ودعا مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، في وقت سابق، إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في الاكتشاف الأخير للمقابر الجماعية في قطاع غزة. وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى السماح الفوري لمحققين دوليين بزيارة مواقع المقابر الجماعية في قطاع غزة، من أجل التعرف على ملابسات مقتل مئات الفلسطينيين. وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240425/فرنسا-تدعو-لتحقيق-مستقل-حول-اكتشاف-مقابر-جماعية-في-غزة-1088290758.html

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