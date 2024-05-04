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القوات الروسية تسقط عددا هائلا من الصواريخ والمسيرات الأوكرانية
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السعودية تعاقب كبار "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد" بسحب لقب الـ"معالي" منهم
السعودية تعاقب كبار "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد" بسحب لقب الـ"معالي" منهم
سبوتنيك عربي
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يحظر بموجبه إطلاق لقب "معالي" على كل من اقترف جرائم تتعلق بـ"الخيانة" أو "الفساد" أو "الإخلال بنزاهة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T11:16+0000
2024-05-04T11:16+0000
السعودية
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وبحسب صحيفة "عكاظ"، نص الأمر الملكي، أيضا على سحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها، وسحب الأوسمة التي يحملها.وشدد الأمر الملكي على أن القرار "يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة، والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم".وبحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، فإن القرار بـ"عدم إطلاق لقب معالي على الخونة والفاسدين، أصبح سارياً ويُعمل به فوراً".وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
https://sputnikarabic.ae/20240424/الديوان-الملكي-السعودي-الملك-سلمان-يدخل-مستشفى-الملك-فيصل-التخصصي-في-جدة-1088245238.html
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار
السعودية, أخبار السعودية اليوم, الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الأخبار

السعودية تعاقب كبار "المتورطين في جرائم الخيانة والفساد" بسحب لقب الـ"معالي" منهم

11:16 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUDالعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان
العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / BANDAR AL-JALOUD
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أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أمرا ملكيا، يحظر بموجبه إطلاق لقب "معالي" على كل من اقترف جرائم تتعلق بـ"الخيانة" أو "الفساد" أو "الإخلال بنزاهة الوظيفة العامة".
وبحسب صحيفة "عكاظ"، نص الأمر الملكي، أيضا على سحب المزايا التي يتمتع بها الشخص بموجب المرتبة التي كان يشغلها، وسحب الأوسمة التي يحملها.
وشدد الأمر الملكي على أن القرار "يأتي استشعاراً للأمانة الملقاة على عاتق من يشغلون مرتبتي وزير والممتازة، والثقة الممنوحة لهم والمسؤولية المنوطة بهم".
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز - سبوتنيك عربي, 1920, 24.04.2024
الديوان الملكي السعودي: الملك سلمان يدخل مستشفى الملك فيصل التخصصي في جدة
24 أبريل, 10:14 GMT
وبحسب المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، فإن القرار بـ"عدم إطلاق لقب معالي على الخونة والفاسدين، أصبح سارياً ويُعمل به فوراً".
وكان آخر ظهور للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، أثناء تأدية صلاة عيد الفطر في قصر السلام في جدة، برفقة جمع من الأمراء والمسؤولين.
وفي مقطع مصور نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، ظهر الملك البالغ من العمر 88 عاما وهو يصلي على كرسي، فيما أدى ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، الصلاة في الحرم المكي مع جموع المصلين، وفقا للوكالة الرسمية.
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