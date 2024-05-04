https://sputnikarabic.ae/20240504/حزب-الله-إن-قرر-العدو-توسيع-المواجهة-فنحن-جاهزون-وقد-أنهينا-الاستعدادات-1088519375.html
"حزب الله": إن قرر العدو توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات
"حزب الله": إن قرر العدو توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات
سبوتنيك عربي
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الجمعة، أن "المقاومة انتصرت لأنها منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه والمتمثلة بسحق المقاومة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T06:39+0000
2024-05-04T06:39+0000
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وقال قاسم، في حديث مع قناة "المنار": "إن العدو قرّر توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات"، لافتا إلى أن "الصهاينة والأمريكيين سيكتشفون أنهم بهذا الشكل من العدوان أسسوا لبنية مقاومة مستدامة".وأضاف: "لا يوجد لدينا أي موقف يمكن أن نعطيه حول الوضع في الجنوب قبل إيقاف الحرب على غزة"، مشيرا إلى أنه "في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة، يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة".وشدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، بالقول: "قطعًا هناك تعويض للناس المتضررة جراء العدوان وسنعمل مع الحكومة اللبنانية وبعض الدول والجهات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".وتستمر المعارك جنوبب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sputnikarabic.ae/20240502/ميقاتي-طالبنا-الاتحاد-الأوروبي-والمجتمع-الدولي-بالضغط-على-إسرائيل-لوقف-هجماتها-على-لبنان-1088451625.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
"حزب الله": إن قرر العدو توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات
أكد نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، أمس الجمعة، أن "المقاومة انتصرت لأنها منعت العدو الإسرائيلي من تحقيق أهدافه والمتمثلة بسحق المقاومة وتحرير المحتجزين".
وقال قاسم، في حديث مع قناة
"المنار": "إن العدو قرّر توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات"، لافتا إلى أن "الصهاينة والأمريكيين سيكتشفون أنهم بهذا الشكل من العدوان أسسوا لبنية مقاومة مستدامة".
وأضاف: "لا يوجد لدينا أي موقف يمكن أن نعطيه حول الوضع في الجنوب قبل إيقاف الحرب على غزة"، مشيرا إلى أنه "في حال حصل وقف إطلاق نار شامل في غزة، يحصل وقف إطلاق نار في جنوب لبنان، إذا توقف العدو عن اعتداءاته وهذه قاعدة ثابتة".
وشدد نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، بالقول: "قطعًا هناك تعويض للناس المتضررة جراء العدوان وسنعمل مع الحكومة اللبنانية وبعض الدول والجهات لإعادة الأمور إلى ما كانت عليه".
وتستمر المعارك جنوبب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى،
وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".