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https://sputnikarabic.ae/20240504/حزب-الله-يعلن-استهداف-موقعي-المطلة-وحاميته-الإسرائيليين-وتجهيزاته-التجسسية--1088537094.html
"حزب الله" يعلن استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين وتجهيزاته التجسسية
"حزب الله" يعلن استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين وتجهيزاته التجسسية
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين، وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T17:52+0000
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وأكد "حزب الله" أن الهجوم الصادر منه جاء ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في كفركلا جنوبي لبنان، وفقا لقناة "الميادين". وكان "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم السبت، استهدافه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي، في مقابل بلدة عيتا الشعب الجنوبية، ‏بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة به.كما أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهدافه جنود إسرائيليين بالقذائف المدفعية، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي، في مقابل بلدة بليدا الجنوبية.وتستمر المعارك جنوبب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا. وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
https://sputnikarabic.ae/20240504/حزب-الله-إن-قرر-العدو-توسيع-المواجهة-فنحن-جاهزون-وقد-أنهينا-الاستعدادات-1088519375.html
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أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
أخبار حزب الله, لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي, طوفان الأقصى, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل

"حزب الله" يعلن استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين وتجهيزاته التجسسية

17:52 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / JALAA MAREYجندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة "حزب الله"
جندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة حزب الله - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
جندي إسرائيلي يشاهد خطابًا متلفزًا لزعيم حركة "حزب الله"
© AFP 2023 / JALAA MAREY
تابعنا عبر
أعلن "حزب الله" اللبناني، اليوم السبت، استهداف موقعي المطلة وحاميته الإسرائيليين، وتجهيزاته ‏التجسسية بالأسلحة المناسبة.
وأكد "حزب الله" أن الهجوم الصادر منه جاء ردا على ‏اعتداءات العدو ‏الإسرائيلي على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، وآخرها في كفركلا جنوبي لبنان، وفقا لقناة "الميادين".
وكان "حزب الله" اللبناني أعلن، اليوم السبت، استهدافه موقع الرادار الإسرائيلي في مزارع شبعا اللبنانية ‏المحتلة، بالأسلحة الصاروخية، كما استهدف التجهيزات التجسسية في موقع الراهب الإسرائيلي، في مقابل بلدة عيتا الشعب الجنوبية، ‏بالأسلحة المناسبة، وتحقيق إصابة مباشرة به.
كما أعلن "حزب الله"، اليوم السبت، استهدافه جنود إسرائيليين بالقذائف المدفعية، أثناء تحركهم داخل ‏موقع بيّاض بليدا الإسرائيلي، في مقابل بلدة بليدا الجنوبية.
نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
"حزب الله": إن قرر العدو توسيع المواجهة فنحن جاهزون وقد أنهينا الاستعدادات
06:39 GMT
وتستمر المعارك جنوبب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، وأدت إلى الكثير من الأضرار بالبنية التحتية والأراضي والمزروعات، وهجّرت قرابة 90 ألف مواطن لبناني من القرى الحدودية إلى مناطق أكثر أمانا.
وأعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، قبل أيام، أنه "تم القضاء على نصف القادة العسكريين لـ"حزب الله" في جنوب لبنان"، مؤكدًا أن الفترة المقبلة "ستكون حاسمة".
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