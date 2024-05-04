https://sputnikarabic.ae/20240504/خبير-بريطاني-يكشف-ما-فعله-زيلينسكي--بسبب--الوضع-المنهار-لقواته-على-الجبهة-1088536937.html
خبير بريطاني يكشف ما فعله زيلينسكي بسبب الوضع المنهار لقواته على الجبهة
خبير بريطاني يكشف ما فعله زيلينسكي بسبب الوضع المنهار لقواته على الجبهة
سبوتنيك عربي
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قام على وجه السرعة بجمع أفراد عسكريين رفيعي المستوى من هيئة الأركان العامة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T17:39+0000
2024-05-04T17:39+0000
2024-05-04T17:39+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "لقد جمع زيلينسكي هيئة الأركان العامة بأكملها وأمر الجيش بالاحتفاظ بمواقعه بأي ثمن، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الانسحابات". وأوضح أنه وبعد سلسلة من الإخفاقات الخطيرة في كييف، بدأ الغرب يطالب القيادة الأوكرانية بوقف انهيار الجبهة. وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
https://sputnikarabic.ae/20240504/القوات-الروسية-تدمر-دبابة-أبرامز-بقذيفة-كراسنوبول-عالية-الدقة-فيديو-1088531343.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
خبير بريطاني يكشف ما فعله زيلينسكي بسبب الوضع المنهار لقواته على الجبهة
أفاد الخبير البريطاني ألكسندر ميركوريس، بأن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، قام على وجه السرعة بجمع أفراد عسكريين رفيعي المستوى من هيئة الأركان العامة بسبب وضع القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة.
وقال ميركوريس على موقع "يوتيوب": "لقد جمع زيلينسكي هيئة الأركان العامة بأكملها وأمر الجيش بالاحتفاظ بمواقعه بأي ثمن، ولا ينبغي أن يكون هناك المزيد من الانسحابات".
وأشار ميركوريس إلى أن الوضع بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية صعب للغاية، والهجوم الروسي يكتسب زخما.
وأوضح أنه وبعد سلسلة من الإخفاقات الخطيرة في كييف، بدأ الغرب يطالب القيادة الأوكرانية بوقف انهيار الجبهة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف
، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو
وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.