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https://sputnikarabic.ae/20240504/طلاب-جامعة-كولومبيا-يدعمون-فلسطين-بتاريخ-مستوحى-من-الاحتجاجات-المناهضة-للفصل-العنصري-وحرب-فيتنام-1088517801.html
طلاب جامعة كولومبيا يدعمون فلسطين بتاريخ مستوحى من الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري وحرب فيتنام
طلاب جامعة كولومبيا يدعمون فلسطين بتاريخ مستوحى من الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري وحرب فيتنام
سبوتنيك عربي
اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 2000 طالب في الكليات والجامعات الأمريكية منذ 18 أبريل/نيسان المنصرم، وأصبح طلاب جامعة كولومبيا هم حاملي لواء النضال المؤيد... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T03:59+0000
2024-05-04T04:13+0000
جامعة كولومبيا الأمريكية
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار فلسطين اليوم
طوفان الأقصى
العالم
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
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"دو هي تشوي"، طالبة دراسات عليا في السنة الثانية في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، تحدثت لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركتها في الاحتجاجات، وقد اختارت عدم استخدام اسمها الحقيقي لحماية نفسها، حيث قامت إدارة الجامعة بقمع المتظاهرين الشباب وفصلهم وإيقافهم تعسفيا.خلال احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا، على حرب غزة الدموية التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستمرة منذ ما يزيد عن 6 أشهر وأودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، اعتقل الطلاب، وتم إيقافهم عن الدراسة، وتعرضوا للتهديد بالترحيل، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات، حسب الطالبة دو هي تشوي.وأضافت، "لذلك نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذا يعني أنه سيتم طردهم بالتأكيد.. ولكن هذا بالتأكيد شيء سيتعامل معه هؤلاء الطلاب عند إطلاق سراحهم من السجن.. ونحن نعلم أيضًا أن الطلاب الذين يحملون تأشيرات طلابية ويتم اعتقالهم أو سيتم معاقبتهم وإيقافهم عن الدراسة كما يتعرضون لخطر إنهاء تأشيراتهم على الفور". مؤكدة، "لم أسمع عن أمثلة على ذلك حتى الآن، ولكن لسوء الحظ، نحن قلقون لأن هذا تهديد وشيك".وفقا لوسائل إعلام أمريكية، كان الاستيلاء على قاعة هاملتون "نقطة تحول جديدة" في المظاهرات التي استمرت أسبوعين في حرم جامعة كولومبيا.كان الطلاب المتظاهرون في جامعة كولومبيا اقتحموا مبنى قاعة هاملتون هول في الحرم الجامعي خلال الليل، وأعادوا تسميته باسم "قاعة هند" تكريماً لـ (هند رجب)، الفتاة البالغة من العمر ستة أعوام التي قُتلت في الهجوم الإسرائيلي على سيارة لعائلتها بعد أن توسلت إلى المسعفين لإنقاذ حياتها، في مكالمات مروعة نُشرت لاحقًا على الإنترنت"."تحفزنا قصة احتلال القاعة عام 1985 لإلغاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي يتحدث عنها الكثير من الطلاب، وتستمع إليها الكثير من وسائل الإعلام، وتاريخ احتلال نفس القاعة في عام 1968، والتي كانت ضد حرب فيتنام، لقد ألهمتنا هذه القصة حقًا"، هكذا قالت الطالبة دو هي تشوي.أشاد ثلاثة من قادة الطلاب السابقين في جامعة كولومبيا في الثمانينيات هم عمر البرغوثي، وتاناكيل جونز، وباربرا رانسبي، "بشجاعة الناشطين الطلابيين المتضامنين مع فلسطين، في مقالتهم الافتتاحية في 3 مايو/أيار بصحيفة الغارديان، حيث تحدثوا دفاعاً عن المتظاهرين في جامعة كولومبيا، وأكدوا حق مطلبهم إنهاء حرب غزة والإبادة الجماعية.ومضت تشوي في دحض الافتراضات التي عبرت عنها سلطات مدينة نيويورك، وكذلك الصحافة الأمريكية الرئيسية، بأن الاحتجاجات قادها بعض "المحرضين الخارجيين"، وشددت على أن الحراك طلابي بحت، مشيرة إلى أن الاعتقالات والقمع المستمر من قبل سلطات الجامعة لا يؤدي إلا إلى تعزيز قوة المظاهرات.على عكس أسلافهم في عامي 1968 و1985، يتعين على طلاب جامعة كولومبيا التعامل مع برامج التعرف على الوجه والتشهير التي دفعت بعضهم إلى إخفاء هويتهم وارتداء الأقنعة لتجنب الانتقام، وعلى العكس من ذلك، يرى آخرون أن التشهير من أجل فلسطين هو شرف.
https://sputnikarabic.ae/20240502/خبيرلـسبوتنيك-الطلاب-الأمريكيون-وضعوا-البيت-الأبيض-والكونغرس-تحت-الأمر-الواقع--1088475203.html
https://sputnikarabic.ae/20240502/مشاهد-قاسية-لاقتحام-الشرطة-الأمريكية-جامعة-كاليفورنيا-واعتقال-محتجين-داعمين-لفلسطين--1088460318.html
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جامعة كولومبيا الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة
جامعة كولومبيا الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة

طلاب جامعة كولومبيا يدعمون فلسطين بتاريخ مستوحى من الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري وحرب فيتنام

03:59 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 04:13 GMT 04.05.2024)
© AFP 2023 / Timothy A. Claryتظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024
تظاهرة سلمية للتضامن مع فلسطين وضد الإبادة الجماعية (الحرب) في قطاع غزة، في جامعة كولومبيا في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية 29 أبريل 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / Timothy A. Clary
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اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 2000 طالب في الكليات والجامعات الأمريكية منذ 18 أبريل/نيسان المنصرم، وأصبح طلاب جامعة كولومبيا هم حاملي لواء النضال المؤيد للفلسطينيين في عيون الشباب.
"دو هي تشوي"، طالبة دراسات عليا في السنة الثانية في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، تحدثت لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركتها في الاحتجاجات، وقد اختارت عدم استخدام اسمها الحقيقي لحماية نفسها، حيث قامت إدارة الجامعة بقمع المتظاهرين الشباب وفصلهم وإيقافهم تعسفيا.
خلال احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا، على حرب غزة الدموية التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستمرة منذ ما يزيد عن 6 أشهر وأودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، اعتقل الطلاب، وتم إيقافهم عن الدراسة، وتعرضوا للتهديد بالترحيل، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات، حسب الطالبة دو هي تشوي.
وقالت "دو هي تشوي"، "لقد تلقينا بريدًا إلكترونيًا من رئيس (جامعة كولومبيا)، نعمت شفيق، قبل يوم تقول فيه إن الطلاب الذين احتلوا مبنى هاميلتون هول يواجهون الطرد".
وأضافت، "لذلك نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذا يعني أنه سيتم طردهم بالتأكيد.. ولكن هذا بالتأكيد شيء سيتعامل معه هؤلاء الطلاب عند إطلاق سراحهم من السجن.. ونحن نعلم أيضًا أن الطلاب الذين يحملون تأشيرات طلابية ويتم اعتقالهم أو سيتم معاقبتهم وإيقافهم عن الدراسة كما يتعرضون لخطر إنهاء تأشيراتهم على الفور". مؤكدة، "لم أسمع عن أمثلة على ذلك حتى الآن، ولكن لسوء الحظ، نحن قلقون لأن هذا تهديد وشيك".
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وفقا لوسائل إعلام أمريكية، كان الاستيلاء على قاعة هاملتون "نقطة تحول جديدة" في المظاهرات التي استمرت أسبوعين في حرم جامعة كولومبيا.
كان الطلاب المتظاهرون في جامعة كولومبيا اقتحموا مبنى قاعة هاملتون هول في الحرم الجامعي خلال الليل، وأعادوا تسميته باسم "قاعة هند" تكريماً لـ (هند رجب)، الفتاة البالغة من العمر ستة أعوام التي قُتلت في الهجوم الإسرائيلي على سيارة لعائلتها بعد أن توسلت إلى المسعفين لإنقاذ حياتها، في مكالمات مروعة نُشرت لاحقًا على الإنترنت".

لم يكن احتلال قاعة هاملتون خاليًا جديدا على طلاب جامعة كولومبيا، فقد سار المتظاهرون الشباب على خطى المتظاهرين المناهضين للفصل العنصري في جنوب أفريقيا الذين استولوا على نفس القاعة في عام 1985، وكذلك أولئك الذين عارضوا حرب فيتنام في عام 1968.

"تحفزنا قصة احتلال القاعة عام 1985 لإلغاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي يتحدث عنها الكثير من الطلاب، وتستمع إليها الكثير من وسائل الإعلام، وتاريخ احتلال نفس القاعة في عام 1968، والتي كانت ضد حرب فيتنام، لقد ألهمتنا هذه القصة حقًا"، هكذا قالت الطالبة دو هي تشوي.
أشاد ثلاثة من قادة الطلاب السابقين في جامعة كولومبيا في الثمانينيات هم عمر البرغوثي، وتاناكيل جونز، وباربرا رانسبي، "بشجاعة الناشطين الطلابيين المتضامنين مع فلسطين، في مقالتهم الافتتاحية في 3 مايو/أيار بصحيفة الغارديان، حيث تحدثوا دفاعاً عن المتظاهرين في جامعة كولومبيا، وأكدوا حق مطلبهم إنهاء حرب غزة والإبادة الجماعية.
وشدد الخريجون الثلاثة على أن "الشباب أصبحوا مرة أخرى ضمير الأمة والعالم".
ومضت تشوي في دحض الافتراضات التي عبرت عنها سلطات مدينة نيويورك، وكذلك الصحافة الأمريكية الرئيسية، بأن الاحتجاجات قادها بعض "المحرضين الخارجيين"، وشددت على أن الحراك طلابي بحت، مشيرة إلى أن الاعتقالات والقمع المستمر من قبل سلطات الجامعة لا يؤدي إلا إلى تعزيز قوة المظاهرات.
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على عكس أسلافهم في عامي 1968 و1985، يتعين على طلاب جامعة كولومبيا التعامل مع برامج التعرف على الوجه والتشهير التي دفعت بعضهم إلى إخفاء هويتهم وارتداء الأقنعة لتجنب الانتقام، وعلى العكس من ذلك، يرى آخرون أن التشهير من أجل فلسطين هو شرف.
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