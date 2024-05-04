https://sputnikarabic.ae/20240504/طلاب-جامعة-كولومبيا-يدعمون-فلسطين-بتاريخ-مستوحى-من-الاحتجاجات-المناهضة-للفصل-العنصري-وحرب-فيتنام-1088517801.html

طلاب جامعة كولومبيا يدعمون فلسطين بتاريخ مستوحى من الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري وحرب فيتنام

طلاب جامعة كولومبيا يدعمون فلسطين بتاريخ مستوحى من الاحتجاجات المناهضة للفصل العنصري وحرب فيتنام

سبوتنيك عربي

اعتقلت السلطات الأمريكية أكثر من 2000 طالب في الكليات والجامعات الأمريكية منذ 18 أبريل/نيسان المنصرم، وأصبح طلاب جامعة كولومبيا هم حاملي لواء النضال المؤيد... 04.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-04T03:59+0000

2024-05-04T03:59+0000

2024-05-04T04:13+0000

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"دو هي تشوي"، طالبة دراسات عليا في السنة الثانية في كلية الصحة العامة بجامعة كولومبيا وتشارك في الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين في الحرم الجامعي، تحدثت لوكالة "سبوتنيك" عن مشاركتها في الاحتجاجات، وقد اختارت عدم استخدام اسمها الحقيقي لحماية نفسها، حيث قامت إدارة الجامعة بقمع المتظاهرين الشباب وفصلهم وإيقافهم تعسفيا.خلال احتجاجات طلاب جامعة كولومبيا، على حرب غزة الدموية التي يشنها الجيش الإسرائيلي والمستمرة منذ ما يزيد عن 6 أشهر وأودت بحياة أكثر من 34 ألف فلسطيني، اعتقل الطلاب، وتم إيقافهم عن الدراسة، وتعرضوا للتهديد بالترحيل، بعد مشاركتهم في الاحتجاجات، حسب الطالبة دو هي تشوي.وأضافت، "لذلك نحن لسنا متأكدين مما إذا كان هذا يعني أنه سيتم طردهم بالتأكيد.. ولكن هذا بالتأكيد شيء سيتعامل معه هؤلاء الطلاب عند إطلاق سراحهم من السجن.. ونحن نعلم أيضًا أن الطلاب الذين يحملون تأشيرات طلابية ويتم اعتقالهم أو سيتم معاقبتهم وإيقافهم عن الدراسة كما يتعرضون لخطر إنهاء تأشيراتهم على الفور". مؤكدة، "لم أسمع عن أمثلة على ذلك حتى الآن، ولكن لسوء الحظ، نحن قلقون لأن هذا تهديد وشيك".وفقا لوسائل إعلام أمريكية، كان الاستيلاء على قاعة هاملتون "نقطة تحول جديدة" في المظاهرات التي استمرت أسبوعين في حرم جامعة كولومبيا.كان الطلاب المتظاهرون في جامعة كولومبيا اقتحموا مبنى قاعة هاملتون هول في الحرم الجامعي خلال الليل، وأعادوا تسميته باسم "قاعة هند" تكريماً لـ (هند رجب)، الفتاة البالغة من العمر ستة أعوام التي قُتلت في الهجوم الإسرائيلي على سيارة لعائلتها بعد أن توسلت إلى المسعفين لإنقاذ حياتها، في مكالمات مروعة نُشرت لاحقًا على الإنترنت"."تحفزنا قصة احتلال القاعة عام 1985 لإلغاء الفصل العنصري في جنوب أفريقيا التي يتحدث عنها الكثير من الطلاب، وتستمع إليها الكثير من وسائل الإعلام، وتاريخ احتلال نفس القاعة في عام 1968، والتي كانت ضد حرب فيتنام، لقد ألهمتنا هذه القصة حقًا"، هكذا قالت الطالبة دو هي تشوي.أشاد ثلاثة من قادة الطلاب السابقين في جامعة كولومبيا في الثمانينيات هم عمر البرغوثي، وتاناكيل جونز، وباربرا رانسبي، "بشجاعة الناشطين الطلابيين المتضامنين مع فلسطين، في مقالتهم الافتتاحية في 3 مايو/أيار بصحيفة الغارديان، حيث تحدثوا دفاعاً عن المتظاهرين في جامعة كولومبيا، وأكدوا حق مطلبهم إنهاء حرب غزة والإبادة الجماعية.ومضت تشوي في دحض الافتراضات التي عبرت عنها سلطات مدينة نيويورك، وكذلك الصحافة الأمريكية الرئيسية، بأن الاحتجاجات قادها بعض "المحرضين الخارجيين"، وشددت على أن الحراك طلابي بحت، مشيرة إلى أن الاعتقالات والقمع المستمر من قبل سلطات الجامعة لا يؤدي إلا إلى تعزيز قوة المظاهرات.على عكس أسلافهم في عامي 1968 و1985، يتعين على طلاب جامعة كولومبيا التعامل مع برامج التعرف على الوجه والتشهير التي دفعت بعضهم إلى إخفاء هويتهم وارتداء الأقنعة لتجنب الانتقام، وعلى العكس من ذلك، يرى آخرون أن التشهير من أجل فلسطين هو شرف.

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جامعة كولومبيا الأمريكية, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, العالم, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة