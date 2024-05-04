قناة إسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240504/قناة-إسرائيلية-تل-أبيب-لن-ترسل-وفدها-إلى-القاهرة-قبل-تقديم-حماس-ردها-على-صفقة-تبادل-الأسرى-1088533187.html
قناة إسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى
قناة إسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم حركة "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين. 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T14:32+0000
2024-05-04T14:32+0000
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم العربي
الأخبار
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
حركة حماس
طوفان الأقصى
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d0009b0896e64e63f1e9b09e5384f2a7.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تل أبيب لن ترسل وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة المفاوضات مع حماس قبل أن تقدم الحركة ردها على صفقة تبادل الرهائن.وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني قائلة "لن نرغب في تقديم التزام قبل أن نرى ما إذا كانت حماس مرنة".وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفى مسؤول إسرائيلي، التقارير التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتفاق والإفراج عن المحتجزين، في الساعات المقبلة. ونقلت قناة "i24NEWS"، عن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، أنه "حتى مع السماح بالتوصل إلى اتفاق حول إطار الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، خاصة أسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، والتي لم تتم مناقشتها بعد في هذه المرحلة".وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه "من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم السبت، لأن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، لم يسافر إلى القاهرة اليوم".وبحسب التأكيدات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب، أفاد المصدر الإسرائيلي بأنها "وعود أمريكية لحركة حماس، وهي خاصة بهم فقط"، مشددا على أن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في غزة، بدعوى أن "الجمهور الإسرائيلي لن يقبل واقعا مختلفا".وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام مصرية، تأكيد مصدر مصري مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، أن "الحركة تعاملت بإيجابية مع المقترح المصري، وأنها ستناقش تفاصيل إضافية مع الجانب المصري على أمل وضع المزيد من اللمسات النهائية على الاتفاق".وقال إن "الاتفاق بين الطرفين بات وشيكا مع حدوث تطورات جوهرية في الساعات الماضية"، معربا عن أمله بـ"ألا تطرأ مواقف متناقضة في اللحظات الأخيرة أو عقبات جديدة من أي طرف كان".ونوه المصدر إلى أن "الولايات المتحدة ضغطت للحصول على تعهدات من إسرائيل، بوضع جدول زمني تنتهي بموجبه الحرب بشكل كامل"، وقال إن "تحقيق هذا الأمر قد يستغرق نحو أربعة شهور".وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240504/مسؤول-إسرائيلي-التقارير-عن-إبرام-صفقة-لوقف-إطلاق-النار-أمر-سابق-لأوانه-1088529722.html
https://sputnikarabic.ae/20240504/تقرير-أمريكا-طلبت-من-قطر-طرد-قادة-حماس-إذا-استمروا-في-رفض-اتفاق-وقف-إطلاق-النار-1088518958.html
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/1c/1083545007_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_92e7966fec3bf58364e0a5e4095b0cdd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم العربي, الأخبار, غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, حركة حماس, طوفان الأقصى

قناة إسرائيلية: تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى

14:32 GMT 04.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guezإسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023.
إسرائيليون يهتفون عندما تهبط مروحية إسرائيلية تحمل رهائن محررين في مركز شنايدر الطبي في تل أبيب، إسرائيل 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© AFP 2023 / Jack Guez
تابعنا عبر
أفادت قناة إسرائيلية، اليوم السبت، بأن تل أبيب لن ترسل وفدها إلى القاهرة قبل تقديم حركة "حماس" ردها على صفقة تبادل الأسرى بين الجانبين.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم السبت، أن تل أبيب لن ترسل وفدها إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمواصلة المفاوضات مع حماس قبل أن تقدم الحركة ردها على صفقة تبادل الرهائن.
وأوضحت القناة على موقعها الإلكتروني قائلة "لن نرغب في تقديم التزام قبل أن نرى ما إذا كانت حماس مرنة".
تظهر هذه الصورة المأخوذة من مقطع فيديو لقناة فرانس برس، مركبة تابعة للصليب الأحمر الدولي يقال إنها تحمل رهائن أطلقتهم حماس، وهي تعبر نقطة حدود رفح في قطاع غزة باتجاه مصر حيث سيتم نقلهم جوا إلى إسرائيل للم شملهم مع عائلاتهم، في 24 نوفمبر 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
مسؤول إسرائيلي: التقارير عن إبرام صفقة لوقف إطلاق النار في غزة أمر سابق لأوانه
13:01 GMT
وفي وقت سابق من اليوم السبت، نفى مسؤول إسرائيلي، التقارير التي تحدثت عن احتمال الإعلان عن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، واتفاق والإفراج عن المحتجزين، في الساعات المقبلة.
ونقلت قناة "i24NEWS"، عن مسؤول إسرائيلي رفض الكشف عن اسمه، أنه "حتى مع السماح بالتوصل إلى اتفاق حول إطار الصفقة بين إسرائيل وحركة حماس، لا يزال هناك الكثير من التفاصيل التي يجب الاتفاق عليها، خاصة أسماء السجناء الأمنيين الفلسطينيين الذين سيتم الإفراج عنهم، والتي لم تتم مناقشتها بعد في هذه المرحلة".
وأوضح المسؤول الإسرائيلي أنه "من غير المتوقع التوصل إلى اتفاق اليوم السبت، لأن رئيس جهاز الموساد، ديفيد برنياع، لم يسافر إلى القاهرة اليوم".
وبحسب التأكيدات الأمريكية بشأن إنهاء الحرب، أفاد المصدر الإسرائيلي بأنها "وعود أمريكية لحركة حماس، وهي خاصة بهم فقط"، مشددا على أن إسرائيل ستحتفظ بوجود عسكري في غزة، بدعوى أن "الجمهور الإسرائيلي لن يقبل واقعا مختلفا".
وفي سياق متصل، نقلت وسائل إعلام مصرية، تأكيد مصدر مصري مطلع على مفاوضات تبادل الأسرى بين "حماس" وإسرائيل، أن "الحركة تعاملت بإيجابية مع المقترح المصري، وأنها ستناقش تفاصيل إضافية مع الجانب المصري على أمل وضع المزيد من اللمسات النهائية على الاتفاق".
وقال إن "الاتفاق بين الطرفين بات وشيكا مع حدوث تطورات جوهرية في الساعات الماضية"، معربا عن أمله بـ"ألا تطرأ مواقف متناقضة في اللحظات الأخيرة أو عقبات جديدة من أي طرف كان".
ونوه المصدر إلى أن "الولايات المتحدة ضغطت للحصول على تعهدات من إسرائيل، بوضع جدول زمني تنتهي بموجبه الحرب بشكل كامل"، وقال إن "تحقيق هذا الأمر قد يستغرق نحو أربعة شهور".
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
أمريكا تطلب من قطر طرد قادة "حماس" إذا استمروا في رفض اتفاق وقف إطلاق النار
06:08 GMT
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد "حماس" يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات08:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала