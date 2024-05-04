مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
سكنوا الشارع فأطلق عليهم لقب أطفال الشوارع
08:19 GMT
41 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
09:32 GMT
28 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
10:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:34 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
ملفات ساخنة
لماذا قررت تل أبيب إخراج نظام الدفاع الجوي الأمريكي باتريوت من الخدمة؟
11:30 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:31 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
12:56 GMT
4 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
"مشروع اتفاق" غزة.. هدنة 124 يوماً تشمل تبادل الأسرى وعودة النازحين
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:31 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مطلقة وصمة عار أو حق عندما تصبح الحياة لا تطاق
08:04 GMT
50 د
صدى الحياة
تجدد الانتقادات لـ"جرائم الشرف" بعد مقتل قاصر في سوريا
08:54 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا تعاني النساء العربيات من مشكلة السمنة أكثر من الرجال؟
09:16 GMT
19 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
09:35 GMT
25 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
11:03 GMT
25 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
11:30 GMT
29 د
من الملعب
تشافي هيرنانديز يعلن استمراره مع نادي برشلونة الاسباني
12:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
16:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
ترويض قطة شرودينغر وحقيقة لب القمر وشجرة الحياة
16:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تمهل "حماس" أسبوعا لقبول الصفقة وتهدد في حال الرفض بعملية في رفح
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240504/مصر-تجدد-مواصلة-السعي-لحل-الميليشيات-في-ليبيا-وخروج-المرتزقة-من-أراضيها--1088536194.html
مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها
مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم السبت، ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T16:27+0000
2024-05-04T16:59+0000
الأخبار
العالم العربي
أخبار مصر الآن
مصر
أخبار ليبيا اليوم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:630:1401:1418_1920x0_80_0_0_e5b7ec8650bfe93481d42c07296bbec0.jpg
القاهرة– سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تأكيد شكري لموسى الكوني، على "ضرورة مواصلة السعي لخروج الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد". وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية على هامش مشاركة شكري والكوني في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، عاصمة غامبيا.ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.ويشار إلى أن الاجتماع قد شهد توافق الطرفين، المصري والليبي، على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، ضمن الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.ومن جانبه، أفاد أحمد أبو زيد، الناطق باسم الخارجية المصرية، بأن سامح شكري أكد حرص بلاده على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.وشدد شكري على "دعم مصر لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة".ومن جانبه، أكد موسى الكوني على "عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا"، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا، فيما أثنى على ما تقوم به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، بما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي. ويشار إلى أنه في عام 2019 اندلعت اشتباكات بين التبو وأهالي مدينة مرزق في ليبيا، استمرت ثمانية أشهر، ما تسبب في مقتل العشرات ونزوح وتهجير مئات العائلات الليبية، فيما أعلنت الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقتذاك) مرزق مدينة منكوبة بعد حرقها وتهجير سكانها من العرب.
https://sputnikarabic.ae/20240217/شركات-مصرية-تبدي-استعدادها-لإقامة-مصانع-جديدة-في-ليبيا-1086158307.html
https://sputnikarabic.ae/20240215/هل-يدفع-التوافق-المصري-التركي-لإجراء-الانتخابات-في-ليبيا-1086107877.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101331/28/1013312888_0:499:1401:1550_1920x0_80_0_0_2dddb9d250d1694c830b700424998624.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم

مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها

16:27 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 16:59 GMT 04.05.2024)
© Sputnik . Andrei Stenin / الانتقال إلى بنك الصورعلم ليبيا
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Sputnik . Andrei Stenin
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم السبت، ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.
القاهرة– سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تأكيد شكري لموسى الكوني، على "ضرورة مواصلة السعي لخروج الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد".
علم ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.02.2024
شركات مصرية تبدي استعدادها لإقامة مصانع جديدة في ليبيا
17 فبراير, 08:05 GMT
وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية على هامش مشاركة شكري والكوني في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، عاصمة غامبيا.
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.
ويشار إلى أن الاجتماع قد شهد توافق الطرفين، المصري والليبي، على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، ضمن الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.
ومن جانبه، أفاد أحمد أبو زيد، الناطق باسم الخارجية المصرية، بأن سامح شكري أكد حرص بلاده على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 15.02.2024
هل يدفع التوافق المصري التركي لإجراء الانتخابات في ليبيا
15 فبراير, 17:11 GMT
وشدد شكري على "دعم مصر لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة".
ومن جانبه، أكد موسى الكوني على "عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا"، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا، فيما أثنى على ما تقوم به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، بما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.
ويشار إلى أنه في عام 2019 اندلعت اشتباكات بين التبو وأهالي مدينة مرزق في ليبيا، استمرت ثمانية أشهر، ما تسبب في مقتل العشرات ونزوح وتهجير مئات العائلات الليبية، فيما أعلنت الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقتذاك) مرزق مدينة منكوبة بعد حرقها وتهجير سكانها من العرب.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Тренировки расчетов ПТРК Корнет ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. وفد "حماس" يصل مصر وتقدم ملحوظ في المفاوضات08:56 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... خلافات داخلية بشأن العملية العسكرية في رفح والقرار لـ"الكابينيت"2 مايو, 21:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала