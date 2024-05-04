https://sputnikarabic.ae/20240504/مصر-تجدد-مواصلة-السعي-لحل-الميليشيات-في-ليبيا-وخروج-المرتزقة-من-أراضيها--1088536194.html
مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها
مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها
سبوتنيك عربي
جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم السبت، ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
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القاهرة– سبوتنيك. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تأكيد شكري لموسى الكوني، على "ضرورة مواصلة السعي لخروج الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد". وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية على هامش مشاركة شكري والكوني في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، عاصمة غامبيا.ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.ويشار إلى أن الاجتماع قد شهد توافق الطرفين، المصري والليبي، على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، ضمن الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.ومن جانبه، أفاد أحمد أبو زيد، الناطق باسم الخارجية المصرية، بأن سامح شكري أكد حرص بلاده على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، في إطار العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين.وشدد شكري على "دعم مصر لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة".ومن جانبه، أكد موسى الكوني على "عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا"، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا، فيما أثنى على ما تقوم به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، بما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي. ويشار إلى أنه في عام 2019 اندلعت اشتباكات بين التبو وأهالي مدينة مرزق في ليبيا، استمرت ثمانية أشهر، ما تسبب في مقتل العشرات ونزوح وتهجير مئات العائلات الليبية، فيما أعلنت الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج وقتذاك) مرزق مدينة منكوبة بعد حرقها وتهجير سكانها من العرب.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم
الأخبار, العالم العربي, أخبار مصر الآن, مصر, أخبار ليبيا اليوم
مصر تجدد مواصلة السعي لحل "الميليشيات" في ليبيا وخروج المرتزقة من أراضيها
16:27 GMT 04.05.2024 (تم التحديث: 16:59 GMT 04.05.2024)
جدد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، لنائب رئيس المجلس الرئاسي الليبي، موسى الكوني، اليوم السبت، ضرورة مواصلة السعي الحثيث من أجل حل الميليشيات وخروج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد.
القاهرة– سبوتنيك
. وأوضح بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، تأكيد شكري لموسى الكوني، على "ضرورة مواصلة السعي لخروج الميلشيات والقوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا في مدى زمني محدد".
وجاء بيان وزارة الخارجية المصرية
على هامش مشاركة شكري والكوني في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، عاصمة غامبيا.
ولفت بيان الخارجية المصرية إلى أن تلك الجهود تأتي تنفيذاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومخرجات مساري باريس وبرلين.
ويشار إلى أن الاجتماع قد شهد توافق الطرفين، المصري والليبي، على استمرار التنسيق المشترك وتبادل الزيارات رفيعة المستوى من الجانبين، ضمن الجهود الثنائية لإرساء الاستقرار المستدام والمنشود في ليبيا.
ومن جانبه، أفاد أحمد أبو زيد، الناطق باسم الخارجية المصرية، بأن سامح شكري أكد حرص بلاده على دعم المجلس الرئاسي الليبي والحفاظ على وحدته وتماسكه، في إطار العلاقات التاريخية
الممتدة بين البلدين.
وشدد شكري على "دعم مصر لدور المؤسسات والحوار الذي تستضيفه جامعة الدول العربية بين رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، بما يهدف للوصول إلى تفاهم بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت وتحت إشراف حكومة موحدة".
ومن جانبه، أكد موسى الكوني على "عمق الجذور والروابط الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا"، مشيداً بالجهود المصرية الداعمة لاستقرار ليبيا، فيما أثنى على ما تقوم به القاهرة من دور محوري لحلحلة الأزمة الليبية، بما يعكس الحرص المصري على تقديم كافة أشكال الدعم للجانب الليبي.
ويشار إلى أنه في عام 2019 اندلعت اشتباكات بين التبو وأهالي مدينة مرزق في ليبيا، استمرت ثمانية أشهر، ما تسبب في مقتل العشرات ونزوح وتهجير مئات العائلات الليبية، فيما أعلنت الحكومة الليبية (حكومة الوفاق الوطني
برئاسة فائز السراج وقتذاك) مرزق مدينة منكوبة بعد حرقها وتهجير سكانها من العرب.