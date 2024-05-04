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https://sputnikarabic.ae/20240504/مصر-وإيران-تؤكدان-رفضهما-الكامل-لقيام-إسرائيل-بعمليات-عسكرية-برية-في-رفح-الفلسطينية--1088530782.html
مصر وإيران تؤكدان رفضهما الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية
مصر وإيران تؤكدان رفضهما الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية
سبوتنيك عربي
اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، على "أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة... 04.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-04T13:11+0000
2024-05-04T13:11+0000
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وخلال لقاءهما علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، أطلع وزير الخارجية المصري، نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة. وأكد الوزيران الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، مشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.كما شدد شكري وعبد اللهيان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق، مؤكدين أهمية المضي قدما في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يسهم في تعزيز جهود إقامتها على أساس رؤية حل الدولتين.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240504/إعلام-مصري-يتحدث-عن-التوصل-إلى-صيغة-توافقية-بشأن-الكثير-من-نقاط-الخلاف-في-مفاوضات-هدنة-غزة-1088522674.html
https://sputnikarabic.ae/20240502/إيران-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-أمريكية-وبريطانية-بسبب-دعمهم-لـالعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1088449136.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار إيران, إيران, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مصر وإيران تؤكدان رفضهما الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية

13:11 GMT 04.05.2024
© Photo / وزارة الخارجية المصرية وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقاء رسمي في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023
وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، خلال لقاء رسمي في نيويورك، الأربعاء 20 سبتمبر/ أيلول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
© Photo / وزارة الخارجية المصرية
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اتفق وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم السبت، على "أهمية تعزيز التضامن والوحدة بين الدول الإسلامية لمواجهة التحديات المختلفة".
وخلال لقاءهما علي هامش مشاركتهما في أعمال الدورة الخامسة عشر لمؤتمر القمة الإسلامي المُنعقد حاليا في بانجول، أطلع وزير الخارجية المصري، نظيره الإيراني على الجهود المصرية التي تستهدف الوصول إلى هدنة تسمح بتبادل الأسرى والمحتجزين وصولا إلى وقف كامل ودائم لإطلاق النار في غزة.
وأكد الوزيران الرفض الكامل لقيام إسرائيل بعمليات عسكرية برية في رفح الفلسطينية، مشددان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق.
الحياة اليومية في ظل الحرب في قطاع غزة - النصيرات، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 04.05.2024
إعلام مصري يتحدث عن التوصل إلى "صيغة توافقية" بشأن الكثير من نقاط الخلاف في مفاوضات هدنة غزة
09:22 GMT
كما شدد شكري وعبد اللهيان، على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة واستمرار نفاذ المساعدات الإنسانية العاجلة بشكل كامل وآمن ودون عوائق، مؤكدين أهمية المضي قدما في تشجيع الدول على الاعتراف بالدولة الفلسطينية بما يسهم في تعزيز جهود إقامتها على أساس رؤية حل الدولتين.
وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
الخارجية الإيرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 02.05.2024
إيران تفرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية بسبب دعمهم لـ"العدوان الإسرائيلي على غزة"
2 مايو, 07:52 GMT
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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