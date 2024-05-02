https://sputnikarabic.ae/20240502/إيران-تفرض-عقوبات-على-شخصيات-أمريكية-وبريطانية-بسبب-دعمهم-لـالعدوان-الإسرائيلي-على-غزة-1088449136.html

إيران تفرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية بسبب دعمهم لـ"العدوان الإسرائيلي على غزة"

إيران تفرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية بسبب دعمهم لـ"العدوان الإسرائيلي على غزة"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الخميس، "فرض عقوبات على شخصيات أمريكية وبريطانية بسبب دعمهم للعدوان الإسرائيلي على غزة وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل". 02.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-02T07:52+0000

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وقالت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، إن "العقوبات تشمل 7 شخصيات سياسية وعسكرية أمريكية بينهم قائد قوات العمليات الخاصة في الجيش الأمريكي، وقائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية براد كوبر بسبب دورهما في الحرب على غزة".وأضاف البيان، أنه تم "فرض عقوبات على 5 مؤسسات و8 أعضاء في النظام البريطاني بسبب دورهم في الحرب على غزة"، مؤكدًا أن "العقوبات تشمل وزير الدفاع البريطاني غرانت شابس وقائد القيادة الاستراتيجية للجيش البريطاني جيمس هاكنهال، ورئيس الاستخبارات العسكرية البريطانية أدريان بيرد ونائب رئيس الأركان البريطاني شارون نسميث".واتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال اجتماعهم في لوكسمبورغ، الشهر الماضي، على توسيع العقوبات ضد طهران في أعقاب الهجوم الذي شنّته بالصواريخ الباليستية والمسيّرات على إسرائيل.وأكد المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، في وقت سابق، أن القضية الأساسية بالنسبة لإيران هي إظهار قوتها على الساحة الدولية وليس عدد الصواريخ التي أطلقت باتجاه إسرائيل أو أصابت أهدافها.وقال خامنئي خلال لقاء مع كبار قادة الجيش الإيراني، إن "الأساس في عملية قواتنا المسلحة كان استعراض قدراتها وإرادة شعبنا على الساحة الدولية"، مضيفًا أن "مسألة عدد الصواريخ التي أطلقت والتي أصابت الأهداف لا تعد أساسية في هذه العملية".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، قبل نحو أسبوع، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل.والشهر الماضي، وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الجوية الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.

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