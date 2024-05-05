https://sputnikarabic.ae/20240505/إعلام-أمريكا-علقت-إمدادات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-الأسبوع-الماضي-1088556334.html

إعلام: أمريكا علقت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي

إعلام: أمريكا علقت إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل الأسبوع الماضي

سبوتنيك عربي

زعمت وسائل إعلام أمريكية أنه وللمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، علقت الولايات المتحدة الأمريكية إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T15:57+0000

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2024-05-05T15:57+0000

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وجاء في تلك الوسائل: "قال مسؤولون إسرائيليون إن إمدادات الذخيرة إلى إسرائيل توقفت الأسبوع الماضي".وأوضح المنشور أن تعليق الإمدادات هو الأول منذ أكتوبر من العام الماضي، مؤكدا أن هذا الحادث أثار "قلقا شديدا" في الحكومة الإسرائيلية.وذكر موقع "أكسيوس" بأن "الرئيس الأمريكي جو بايدن، أشار، في وقت سابق من شهر أبريل، خلال محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أن إسرائيل بحاجة إلى إعلان وتنفيذ عدد من الإجراءات المحددة، واتخاذ خطوات ملموسة ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمدنيين والمعاناة الإنسانية وسلامة العاملين في المجال الإنساني".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية