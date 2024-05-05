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وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح ستتم في أقرب وقت
وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح ستتم في أقرب وقت
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل رصدت مؤشرات على أن حركة حماس "لا توافق على الصفقة المطروحة عليها". 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T13:39+0000
2024-05-05T13:39+0000
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وأكد غالانت، في تصريحات له، أن "عدم موافقة حركة حماس يعني أننا سنشن قريبا عملية عسكرية في رفح وفي أماكن أخرى في أنحاء القطاع"، مشيرا إلى أن حماس ترفض أي خطة لإعادة المختطفين لدينا وستكون التداعيات واضحة على الأرض.ويتزامن ذلك مع ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، أن بلاده ملتزمة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية الرافضة لذلك، نظرا لازدحام المدينة بأكثر من مليون ونصف نازح من الفلسطينيين المدنيين.وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم، وأن الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات وطائرات عسكرية.وأكد أدرعي أنه تم إغلاق معبر "كرم أبو سالم" في هذه الأوقات أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه في حدث غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في غزة، يتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين. وهو ما حددته القناة الـ 12 من سقوط 3 إسرائيليين مصابين جراء سقوط قذائف صاروخية عليهم في منطقة كرم أبو سالم.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240505/مسؤول-إسرائيلي-ملتزمون-باقتحام-رفح-ولن-نوقف-الحرب-كجزء-من-صفقة-المحتجزين-1088544897.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, العالم

وزير الدفاع الإسرائيلي: العملية العسكرية في رفح ستتم في أقرب وقت

13:39 GMT 05.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayovوزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرايلي يوآف غالانت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AP Photo / Tsafrir Abayov
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قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل رصدت مؤشرات على أن حركة حماس "لا توافق على الصفقة المطروحة عليها".
وأكد غالانت، في تصريحات له، أن "عدم موافقة حركة حماس يعني أننا سنشن قريبا عملية عسكرية في رفح وفي أماكن أخرى في أنحاء القطاع"، مشيرا إلى أن حماس ترفض أي خطة لإعادة المختطفين لدينا وستكون التداعيات واضحة على الأرض.
ويتزامن ذلك مع ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، أن بلاده ملتزمة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية الرافضة لذلك، نظرا لازدحام المدينة بأكثر من مليون ونصف نازح من الفلسطينيين المدنيين.
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07:54 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم، وأن الجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات وطائرات عسكرية.
وأكد أدرعي أنه تم إغلاق معبر "كرم أبو سالم" في هذه الأوقات أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه في حدث غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في غزة، يتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين. وهو ما حددته القناة الـ 12 من سقوط 3 إسرائيليين مصابين جراء سقوط قذائف صاروخية عليهم في منطقة كرم أبو سالم.
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أمس, 19:48 GMT
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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