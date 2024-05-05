https://sputnikarabic.ae/20240505/إعلام-فرنسا-أرسلت-بالفعل-جنودا-إلى-أوكرانيا-1088550301.html

إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا

إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفاد المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، ستيفن برايان، بأن فرنسا أرسلت جنوداً من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T13:03+0000

2024-05-05T13:03+0000

2024-05-05T13:03+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

أخبار فرنسا

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/02/07/1058124657_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_e10ca8005fecee0eef095c0d9c35334d.jpg

وقال برايان: "تم نشرهم (الجنود الفرنسيين) لدعم اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية في سلافيانسك، وتم تجنيد الجنود الفرنسيين من فوج المشاة الفرنسي الثالث، إحدى الوحدات الرئيسية في الفيلق الأجنبي".وأضاف في مقال لصحيفة "آسيا تايمز": "من غير المرجح أن يتسامح الروس مع زيادة عدد القوات الفرنسية لفترة طويلة، حتى لو كانوا جنودا من الفيلق الأجنبي، ومن غير المعروف ما الذي ستفعله روسيا ردا على ذلك".وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية (أوكرانيا)"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.

https://sputnikarabic.ae/20240505/خبير-الولايات-المتحدة-تستخدم-أوكرانيا-كمادة-مستهلكة-للحفاظ-على-هيمنتها-1088549325.html

أخبار فرنسا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا