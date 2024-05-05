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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240505/إعلام-فرنسا-أرسلت-بالفعل-جنودا-إلى-أوكرانيا-1088550301.html
إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا
إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، ستيفن برايان، بأن فرنسا أرسلت جنوداً من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T13:03+0000
2024-05-05T13:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال برايان: "تم نشرهم (الجنود الفرنسيين) لدعم اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية في سلافيانسك، وتم تجنيد الجنود الفرنسيين من فوج المشاة الفرنسي الثالث، إحدى الوحدات الرئيسية في الفيلق الأجنبي".وأضاف في مقال لصحيفة "آسيا تايمز": "من غير المرجح أن يتسامح الروس مع زيادة عدد القوات الفرنسية لفترة طويلة، حتى لو كانوا جنودا من الفيلق الأجنبي، ومن غير المعروف ما الذي ستفعله روسيا ردا على ذلك".وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية (أوكرانيا)"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20240505/خبير-الولايات-المتحدة-تستخدم-أوكرانيا-كمادة-مستهلكة-للحفاظ-على-هيمنتها-1088549325.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا, أخبار فرنسا

إعلام: فرنسا أرسلت بالفعل جنودا إلى أوكرانيا

13:03 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / Alain Jocardالجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف "الناتو" في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022.
الجيش الفرنسي يشارك في تدريب كبير كجزء من انتشار الوجود الأمامي المعزز لحلف الناتو في بولندا ودول البلطيق في إستونيا ولاتفيا وليتوانيا، في معسكر تابا الإستوني للجيش بالقرب من راكفير، 5 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / Alain Jocard
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أفاد المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، ستيفن برايان، بأن فرنسا أرسلت جنوداً من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا.
وقال برايان: "تم نشرهم (الجنود الفرنسيين) لدعم اللواء الميكانيكي المنفصل الرابع والخمسين للقوات المسلحة الأوكرانية في سلافيانسك، وتم تجنيد الجنود الفرنسيين من فوج المشاة الفرنسي الثالث، إحدى الوحدات الرئيسية في الفيلق الأجنبي".

وأشار إلى أن المجموعة الأولى من العسكريين من الوحدة الفرنسية قد تم إرسالها بالفعل إلى معارك نشطة ضد الوحدات الروسية في دونباس.

وأضاف في مقال لصحيفة "آسيا تايمز": "من غير المرجح أن يتسامح الروس مع زيادة عدد القوات الفرنسية لفترة طويلة، حتى لو كانوا جنودا من الفيلق الأجنبي، ومن غير المعروف ما الذي ستفعله روسيا ردا على ذلك".

وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من الانتصار في هذه الحرب"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء حتى الآن.

جندي أوكراني يجلس في خندق في شمال أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
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وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته تم النظر فيها بعناية، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء" بشأن مسألة المساعدة لكييف.
وفي الوقت ذاته، ذكرت سلطات العديد من الدول الأوروبية أنه "لا يوجد حديث عن نقل عسكريين إلى أوكرانيا"، وعلى وجه الخصوص، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس، ووزير دفاعه بوريس بيستوريوس، أن "ألمانيا لن ترسل أفرادها العسكريين إلى الجمهورية (أوكرانيا)"، بالإضافة إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة الألمانية أن دول الناتو ككل لن تفعل ذلك.
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