https://sputnikarabic.ae/20240505/الجيش-الإسرائيلي-إطلاق-10-قذائف-صاروخية-على-منطقة-كرم-أبو-سالم-واستدعاء-للمروحيات-العسكرية-1088549654.html

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح واستدعاء للمروحيات العسكرية

الجيش الإسرائيلي: رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح واستدعاء للمروحيات العسكرية

سبوتنيك عربي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، اليوم الأحد، أنه تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم، والجيش... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T12:21+0000

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ونشر أدرعي، بيانا عسكريا لجيش بلاده يؤكد إطلاق صافرات الإنذار في منطقة كرم أبو سالم، بعد رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية من منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه المنطقة ذاتها.وأكد أدرعي أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه في حدث غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في غزة، يتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين.وهو ما حددته القناة الـ 12 من سقوط 3 إسرائيليين مصابين جراء سقوط قذائف صاروخية عليهم في منطقة كرم أبو سالم.ويتزامن ذلك مع ما صرح به مسؤول إسرائيلي كبير، أن بلاده ملتزمة باقتحام مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، رغم كل التحذيرات الدولية الرافضة لذلك، نظرا لازدحام المدينة بأكثر من مليون ونصف نازح من الفلسطينيين المدنيين.ونقلت وسائل إعلام أمريكية، عن المسؤول، أمس السبت، تأكيده أن إسرائيل لن توافق تحت أي ظرف كان على إنهاء الحرب كجزء من صفقة إطلاق المحتجزين في قطاع غزة.وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح مسؤول عربي رفيع المستوى، بأن "مسودة الاتفاق بين إسرائيل وحركة حماس لوقف الحرب في قطاع غزة، هي الأفضل منذ بدء المفاوضات"، مشيرًا إلى أن "قبولها بات وشيكا".ونقلت قناة "سكاي نيوز عربية"، عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه، أن "الحسابات الخاصة لكل من رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وبعض قادة حماس، هي ما يعقد اتخاذ القرار السياسي بالموافقة على الصفقة، التي طال انتظارها".وأضاف المسؤول أن "نتنياهو، ولأسبابه السياسية الخاصة، قد يرفض الاتفاق حتى إن كان العرض المقدم من حماس يلبي الشروط الإسرائيلية بدرجة جيدة"، كما أبدى المسؤول مخاوفه، بالقول: "أي من الطرفين قادر على الانعطاف 180 درجة والعودة إلى المربع الأول"، أي التراجع عن موقفه.وكانت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، قد أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل ونحو 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

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الأخبار, العالم العربي, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى