https://sputnikarabic.ae/20240505/الجيش-الإسرائيلي-3-قتلى-عسكريين-جراء-قصف-منطقة-كرم-أبو-سالم-الحدودية-مع-قطاع-غزة-1088560701.html

الجيش الإسرائيلي: 3 قتلى عسكريين جراء قصف منطقة "كرم أبو سالم" الحدودية مع قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي: 3 قتلى عسكريين جراء قصف منطقة "كرم أبو سالم" الحدودية مع قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مقتل ثلاثة عسكريين في قصف معبر كرم أبو سالم من قبل كتائب القسام التابعة لحركة حماس في قطاع غزة. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T20:04+0000

2024-05-05T20:04+0000

2024-05-05T20:04+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

قطاع غزة

غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

حركة حماس

أخبار فلسطين اليوم

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/05/0d/1048959980_0:88:3329:1961_1920x0_80_0_0_de2b5a138098a136fe7231a8cff51955.jpg

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "سمح بنشر أسماء العسكريين القتلى، وهم الرقيب عيدو تيستا، والرقيب روفين مارك أسولين من سرية "فالخود"، التابعة لكتيبة "شاكيد"، والرقيب تل شافيت".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في وقت سابق اليوم، أنه تم رصد إطلاق 10 قذائف صاروخية على منطقة مجاورة لمعبر رفح باتجاه منطقة كرم أبو سالم، والجيش الإسرائيلي يستدعي مروحيات وطائرات عسكرية.وأكد أدرعي أنه تم إغلاق معبر كرم أبو سالم في هذه الأوقات أمام مرور شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.فيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، أنه في حدث غير عادي بعد أشهر من القتال العنيف في غزة، يتم استدعاء المروحيات والطائرات إلى منطقة الحادث لإجلاء المصابين. وهو ما حددته القناة الـ 12 من سقوط 3 إسرائيليين مصابين جراء سقوط قذائف صاروخية عليهم في منطقة كرم أبو سالم.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240505/بعد-الهجوم-على-موقع-كرم-أبو-سالم-بن-غفير-يدعو-نتنياهو-إلى-اجتياح-رفح-بشكل-فوري-1088553888.html

إسرائيل

قطاع غزة

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم