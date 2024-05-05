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https://sputnikarabic.ae/20240505/حماس-تعلن-انتهاء-جولة-المفاوضات-في-القاهرة-1088556852.html
"حماس" تعلن انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة
"حماس" تعلن انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر، الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T16:14+0000
2024-05-05T16:14+0000
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وقالت الحركة عبر قناتها على "تلغرام": "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".وأضافت أن "الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".ووصل وفد من حماس إلى القاهرة، يوم السبت، لإجراء محادثات عبر وسطاء مصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين، وقالت الحركة في وقت سابق إنها ستتوجه إلى القاهرة "للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إسرائيل أمهلت حركة حماس الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلا فإنها هددت بشن عملية عسكرية في رفح.ونشرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر، بعض تفاصيل اقتراح جديد لحماس، أعده وسطاء من مصر، ووفقا لها، تم وضع الاقتراح الجديد بمساعدة إسرائيل، وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق ما بين 20 و33 رهينة على مدى عدة أسابيع مقابل وقف القتال وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وستعتمد مدة وقف إطلاق النار على عدد المحتجزين الذين يمكن الإفراج عنهم.أما المرحلة الثانية فتتضمن "استعادة الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الصياغة تتضمن "طريقة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون الحاجة إلى تسميتها كذلك".
https://sputnikarabic.ae/20240505/بن-غفير-لن-أدع-أي-صفقات-غير-شرعية-مع-حماس-بأن-تتم-1088547555.html
https://sputnikarabic.ae/20240505/إعلام-أمريكا-علقت-إمدادات-الأسلحة-إلى-إسرائيل-الأسبوع-الماضي-1088556334.html
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طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

"حماس" تعلن انتهاء جولة المفاوضات في القاهرة

16:14 GMT 05.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMSيحيى السنوار، رئيس حركة "حماس" الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين
يحيى السنوار، رئيس حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في قطاع غزة، فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 05.05.2024
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
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أعلنت حركة حماس الفلسطينية، اليوم الأحد، انتهاء جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، ومغادرة وفد الحركة مصر، الليلة، للتشاور مع قيادة الحركة، لافتة إلى الإصرار على الوصول لاتفاق ينهي "العدوان" في غزة.
وقالت الحركة عبر قناتها على "تلغرام": "انتهت قبل قليل جولة المفاوضات الحالية في القاهرة، وسيغادر وفد حركة حماس القاهرة الليلة للتشاور مع قيادة الحركة".
وأضافت أن "الحركة تؤكد تعاملها بكل إيجابية ومسؤولية، وحرصها وتصميمها على الوصول لاتفاق يلبي مطالب شعبنا الوطنية، وينهي العدوان بشكل كامل، ويحقق الانسحاب من كامل قطاع غزة، وعودة النازحين، وتكثيف الإغاثة، وبدء الإعمار، وإنجاز صفقة تبادل الأسرى".
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ووصل وفد من حماس إلى القاهرة، يوم السبت، لإجراء محادثات عبر وسطاء مصريين حول وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين، وقالت الحركة في وقت سابق إنها ستتوجه إلى القاهرة "للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة".
وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن إسرائيل أمهلت حركة حماس الفلسطينية أسبوعا لقبول اقتراح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإلا فإنها هددت بشن عملية عسكرية في رفح.
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15:57 GMT
ونشرت وسائل إعلام، نقلا عن مصادر، بعض تفاصيل اقتراح جديد لحماس، أعده وسطاء من مصر، ووفقا لها، تم وضع الاقتراح الجديد بمساعدة إسرائيل، وتشمل المرحلة الأولى من الاتفاق إطلاق ما بين 20 و33 رهينة على مدى عدة أسابيع مقابل وقف القتال وإطلاق سراح السجناء الفلسطينيين في إسرائيل، وستعتمد مدة وقف إطلاق النار على عدد المحتجزين الذين يمكن الإفراج عنهم.
أما المرحلة الثانية فتتضمن "استعادة الهدوء المستدام" في قطاع غزة، وبحسب مصدر دبلوماسي، فإن الصياغة تتضمن "طريقة للتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار دون الحاجة إلى تسميتها كذلك".
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