https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-للوقود-وورشا-للمسيرات-تابعين-للقوات-الأوكرانية-1088547219.html

القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات تابعين للقوات الأوكرانية

القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات تابعين للقوات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعا للوقود وورشا للمسيرات الأوكرانية. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T10:55+0000

2024-05-05T10:55+0000

2024-05-05T10:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودع وقود تابع للمركز اللوجستي المشترك 218 التابع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشا لإنتاج الصواريخ، وورشا للمسيرات الأوكرانية، كما استهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وميخاييلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية

https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html

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