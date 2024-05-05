https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تستهدف-مستودعا-للوقود-وورشا-للمسيرات-تابعين-للقوات-الأوكرانية-1088547219.html
القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات تابعين للقوات الأوكرانية
القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات تابعين للقوات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعا للوقود وورشا للمسيرات الأوكرانية. 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T10:55+0000
2024-05-05T10:55+0000
2024-05-05T10:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودع وقود تابع للمركز اللوجستي المشترك 218 التابع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشا لإنتاج الصواريخ، وورشا للمسيرات الأوكرانية، كما استهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وميخاييلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.شويغو: أوكرانيا خسرت 111 ألف عسكري و21 ألف قطعة سلاح منذ بداية العامودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الاستخبارات الأوكرانية "تدق ناقوس الخطر" حول خسارة مدينة استراتيجية
https://sputnikarabic.ae/20240505/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوتشيريتينو-في-دونيتسك-1088546820.html
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روسيا, العالم
القوات الروسية تستهدف مستودعا للوقود وورشا للمسيرات تابعين للقوات الأوكرانية
ذكرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية استهدفت مستودعا للوقود وورشا للمسيرات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "استهدفت القوات الروسية مستودع وقود تابع للمركز اللوجستي المشترك 218 التابع لوحدات القوات المسلحة الأوكرانية، وورشا لإنتاج الصواريخ، وورشا للمسيرات الأوكرانية، كما استهدفت أيضا القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 108 مناطق".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 20 طائرة مسيرة أوكرانية وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" فرنسية الصنع".
وأوضح البيان أن "وحدات من مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات الروسية، استهدفت تجمعات القوة البشرية والمعدات التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه وإيفانوفكا وميخاييلوفكا وزولوتايا بالكا في مقاطعة خيرسون".
وأضاف البيان انه تم صد الهجوم المضاد الذي شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 118 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، شمال قرية رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.