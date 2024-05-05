https://sputnikarabic.ae/20240505/لافروف-يكشف-سبب-مشاركة-بعض-الدول-في-مؤتمر-سويسرا-1088560119.html
لافروف يكشف سبب مشاركة بعض الدول في مؤتمر سويسرا
لافروف يكشف سبب مشاركة بعض الدول في مؤتمر سويسرا
سبوتنيك عربي
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تخطط للقيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذه... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T19:37+0000
2024-05-05T19:37+0000
2024-05-05T19:42+0000
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وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "ATV" البوسنية التلفزيونية: "يشارك البعض، لكنهم يشرحون لنا بعد ذلك أنهم يشاركون لغرض وحيد هو توضيح عدم جدوى مثل هذه الأحداث دون مشاركة روسيا وعلى أساس الإنذارات، وقد أصيب البعض بالفعل بخيبة أمل وتوقفوا عن حضور مثل هذه الأحداث".وضرب الوزير مثالا بالأمم المتحدة التي توظف أمانتها أشخاصا بعقود دائمة، ما يمنحهم الفرصة للحصول لاحقا على تصريح إقامة في الولايات المتحدة، ومن ثم الجنسية الأمريكية.وعلق لافروف على تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "حق" أوكرانيا المزعوم ضرب أي أهداف على الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية، قائلا:وشدد لافروف أن كاميرون أكد موقفه بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن يستخدمها الأوكرانيون لضرب أي هدف على الأراضي الروسية.وخلص لافروف إلى القول: "هؤلاء هم البريطانيون وسمعتهم معروفة".
https://sputnikarabic.ae/20240505/لافروف-حول-احتمال-المفاوضات-بين-روسيا-والغرب-ليس-هناك-من-يمكن-الحديث-معه-بعد-1088559313.html
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لافروف يكشف سبب مشاركة بعض الدول في مؤتمر سويسرا
19:37 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 19:42 GMT 05.05.2024)
صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن بعض الدول التي تخطط للمشاركة في الاجتماع بشأن أوكرانيا في سويسرا، تخطط للقيام بذلك فقط لتوضيح عدم جدوى عقد مثل هذه الفعاليات دون مشاركة روسيا.
وقال لافروف خلال مقابلة مع قناة "ATV" البوسنية التلفزيونية: "يشارك البعض، لكنهم يشرحون لنا بعد ذلك أنهم يشاركون لغرض وحيد هو توضيح عدم جدوى مثل هذه الأحداث دون مشاركة روسيا وعلى أساس الإنذارات، وقد أصيب البعض بالفعل بخيبة أمل وتوقفوا عن حضور مثل هذه الأحداث".
وأكد لافروف أن ممثلي الدول الغربية "أغرقوا" أمانات المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة، ويتم استخدامها للترويج لأجندة مفيدة للغرب، ويجب تصحيح ذلك من خلال الإصلاحات.
وضرب الوزير مثالا بالأمم المتحدة التي توظف أمانتها أشخاصا بعقود دائمة، ما يمنحهم الفرصة للحصول لاحقا على تصريح إقامة في الولايات المتحدة، ومن ثم الجنسية الأمريكية.
وعلق لافروف على تصريح وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون حول "حق" أوكرانيا المزعوم ضرب أي أهداف
على الأراضي الروسية بأسلحة بريطانية، قائلا:
"لأي غرض على الأراضي الروسية. كاميرون لم يتب. مثل هؤلاء الناس لا يتوبون، إنهم لا يعرفون هذا الشعور".
وشدد لافروف أن كاميرون أكد موقفه بأن الأسلحة البريطانية يمكن أن يستخدمها الأوكرانيون لضرب أي هدف على الأراضي الروسية.
وخلص لافروف إلى القول: "هؤلاء هم البريطانيون وسمعتهم معروفة".