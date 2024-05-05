لافروف حول احتمال المفاوضات بين روسيا والغرب: ليس هناك من يمكن التحدث معه بعد
19:10 GMT 05.05.2024 (تم التحديث: 19:20 GMT 05.05.2024)
© Sputnik . Alexey Filippov / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يجري مقابلة مع وكالة "سبوتنيك"، و"كومسومولسكايا برافدا" و"وغافاريت موسكفا".
© Sputnik . Alexey Filippov/
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صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على إمكانية إجراء أي مفاوضات لروسيا مع الغرب وأوكرانيا، فضلا عن وقف إطلاق النار، بأنه "لا يوجد من يمكن التحدث معه بعد"، ولا أحد من السياسيين الغربيين أو الأوكرانيين مستعد لإجراء محادثة جادة، إنهم هم فقط "يلعبون محاكاة ساخرة للمفاوضات".
وقال لافروف، خلال مقابلة مع قناة "ATV" البوسنية التلفزيونية: "لا يوجد أحد للتحدث معه حتى الآن، لقد قدمت أمثلة على تصريحات القيادة الأوكرانية والأمريكية والأوروبية، والطبقة السياسية. لا أحد منهم مستعد لإجراء محادثة جادة. إنهم "يلعبون" محاكاة ساخرة للمفاوضات "إن اجتماع "صيغة كوبنهاغن" هو طريق مسدود تمامًا".
وشدد لافروف على أن الغرب يحاول "بالخطاف أو الاحتيال والابتزاز والأكاذيب" جر أكبر عدد ممكن من البلدان النامية وبلدان الجنوب العالمي إلى "التجمعات" في سويسرا.
ولفت لافروف إلى أن تصريحات بيرن بأن المؤتمر السويسري بشأن أوكرانيا سيُخصص لـ "تطوير مناهج مقبولة للطرفين" هي في الواقع غير صحيحة، لأنه لن يسمح أحد لسويسرا بالانحراف عن "صيغة" فلاديمير زيلينسكي".
وأشار لافروف إلى أن هذه الصيغة "تعني في نهاية المطاف استسلام روسيا، ودفع التعويضات، ومحكمة للقيادة الروسية، وغير ذلك الكثير".
وأضاف: "هم يقولون إن سويسرا، باعتبارها دولة محايدة، ستبذل كل ما في وسعها لضمان أن يكون الحوار مبنيا على الواقعية، لكن الاتحاد السويسري لم يعد دولة محايدة، بل هو في طليعة تلك الدول التي تدعم وتسلح نظام كييف، هذه الدولة تتخذ الموقف الأكثر صرامة تجاه روسيا، بما في ذلك فيما يتعلق بفرض عقوبات جديدة".
وأكد لافروف أنه عندما يعلن الزملاء السويسريون رغبتهم في دعوة روسيا إلى المؤتمر الأول، فإنهم "يكذبون".
وقال: "لن نشارك في أي أحداث من شأنها أن تروج بطريقة أو بأخرى لصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي، لقد عرف الجميع ذلك منذ فترة طويلة، نحن منفتحون جديا على المفاوضات القائمة على الحقائق، والجميع يعرف ذلك أيضاً".
وتابع الوزير: "التصريحات التي تقول إننا نرفض التفاوض تُسمع كل يوم، يقولون إنهم يريدون ذلك، لكن روسيا ترفض، هذا غير عادل. على الرغم من أننا لم نعد نتوقع الصدق واللياقة من شركائنا الغربيين".
يُذكر أن سويسرا دعت إلى مؤتمر السلام أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومجموعة "بريكس"، والعديد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.
وكان المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، قد قال في وقت سابق، إن عملية التفاوض بشأن أوكرانيا دون مشاركة روسيا لا معنى لها، ومن الضروري أن نفهم ما هي صيغة السلام التي سيتم مناقشتها في القمة في سويسرا.
وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.