https://sputnikarabic.ae/20240505/لافروف-حول-احتمال-المفاوضات-بين-روسيا-والغرب-ليس-هناك-من-يمكن-الحديث-معه-بعد-1088559313.html

لافروف حول احتمال المفاوضات بين روسيا والغرب: ليس هناك من يمكن التحدث معه بعد

لافروف حول احتمال المفاوضات بين روسيا والغرب: ليس هناك من يمكن التحدث معه بعد

سبوتنيك عربي

صرّح وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تعليقا على إمكانية إجراء أي مفاوضات لروسيا مع الغرب وأوكرانيا، فضلا عن وقف إطلاق النار، بأنه "لا يوجد من يمكن التحدث... 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T19:10+0000

2024-05-05T19:10+0000

2024-05-05T19:20+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/13/1088105377_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_238d8864a9f181e60dc829c88a41dee2.jpg

وقال لافروف، خلال مقابلة مع قناة "ATV" البوسنية التلفزيونية: "لا يوجد أحد للتحدث معه حتى الآن، لقد قدمت أمثلة على تصريحات القيادة الأوكرانية والأمريكية والأوروبية، والطبقة السياسية. لا أحد منهم مستعد لإجراء محادثة جادة. إنهم "يلعبون" محاكاة ساخرة للمفاوضات "إن اجتماع "صيغة كوبنهاغن" هو طريق مسدود تمامًا".ولفت لافروف إلى أن تصريحات بيرن بأن المؤتمر السويسري بشأن أوكرانيا سيُخصص لـ "تطوير مناهج مقبولة للطرفين" هي في الواقع غير صحيحة، لأنه لن يسمح أحد لسويسرا بالانحراف عن "صيغة" فلاديمير زيلينسكي".وأشار لافروف إلى أن هذه الصيغة "تعني في نهاية المطاف استسلام روسيا، ودفع التعويضات، ومحكمة للقيادة الروسية، وغير ذلك الكثير".وأكد لافروف أنه عندما يعلن الزملاء السويسريون رغبتهم في دعوة روسيا إلى المؤتمر الأول، فإنهم "يكذبون".وقال: "لن نشارك في أي أحداث من شأنها أن تروج بطريقة أو بأخرى لصيغة السلام التي طرحها زيلينسكي، لقد عرف الجميع ذلك منذ فترة طويلة، نحن منفتحون جديا على المفاوضات القائمة على الحقائق، والجميع يعرف ذلك أيضاً".وتابع الوزير: "التصريحات التي تقول إننا نرفض التفاوض تُسمع كل يوم، يقولون إنهم يريدون ذلك، لكن روسيا ترفض، هذا غير عادل. على الرغم من أننا لم نعد نتوقع الصدق واللياقة من شركائنا الغربيين".السفير الروسي في سويسرا: روسيا لن تشارك في أي فعاليات قائمة على "الصيغة" الأوكرانيةيُذكر أن سويسرا دعت إلى مؤتمر السلام أكثر من 160 وفداً على مستوى رؤساء الدول والحكومات، بما في ذلك أعضاء مجموعة السبع، ومجموعة العشرين، ومجموعة "بريكس"، والعديد من الدول من جميع القارات، وثلاث منظمات دولية، بينها الأمم المتحدة، منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ومجلس أوروبا، والفاتيكان وبطريرك القسطنطينية.وأشارت موسكو مراراً وتكراراً إلى أنها مستعدة للمفاوضات، لكن كييف فرضت حظراً عليها على المستوى التشريعي. ويدعو الغرب روسيا إلى المفاوضات، التي تبدي استعدادها لها، ولكن في الوقت نفسه يتجاهل الغرب رفض كييف المستمر للدخول في حوار.

https://sputnikarabic.ae/20240502/سويسرا-لا-يمكن-تصور-عملية-السلام-للصراع-الأوكراني-بلا-روسيا-1088451390.html

https://sputnikarabic.ae/20240505/سويسرا-تؤكد-عدم-اعتزامها-تزويد-أوكرانيا-بالأسلحة-1088553444.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن