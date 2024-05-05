https://sputnikarabic.ae/20240505/وزيرة-إسرائيلية-تل-أبيب-ردت-على-الهجوم-الإيراني-ووصلت-الرسالة-1088555740.html
وزيرة إسرائيلية: تل أبيب ردت على الهجوم الإيراني ووصلت الرسالة
وزيرة إسرائيلية: تل أبيب ردت على الهجوم الإيراني ووصلت الرسالة
سبوتنيك عربي
أكدت الوزيرة الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني منتصف الشهر الماضي، الذي كان بدوره ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية... 05.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-05T15:35+0000
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ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، عن ريغيف من حزب الليكود، التي تتولى حقيبة المواصلات والسلامة على الطرق للقناة 14، تعليقا على الرد الإسرائيلي: "قمنا بالرد ووصلت الرسالة، لقد تسلمت إيران الرسالة"، مضيفة أن "العالم يدرك أن إسرائيل ليست ساذجة".وأكدت ريغيف أن بلادها نجحت في اعتراض الهجوم الأول من نوعه الذي شنته إيران صوب إسرائيل.وكانت إسرائيل قصفت الشهر الماضي القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وبعدها بأسبوع وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
https://sputnikarabic.ae/20240502/إيران-تؤكد-مجددا-أنها-تحتفظ-بحقها-الطبيعي-في-الرد-على-أي-أعمال-عدوانية-ضد-سيادتها-وأمنها-1088450945.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار إيران, إيران, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وزيرة إسرائيلية: تل أبيب ردت على الهجوم الإيراني ووصلت الرسالة
أكدت الوزيرة الإسرائيلية، ميري ريغيف، اليوم الأحد، أن إسرائيل ردت على الهجوم الإيراني منتصف الشهر الماضي، الذي كان بدوره ردا على الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشق.
ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية
، عن ريغيف من حزب الليكود، التي تتولى حقيبة المواصلات والسلامة على الطرق للقناة 14، تعليقا على الرد الإسرائيلي: "قمنا بالرد ووصلت الرسالة، لقد تسلمت إيران الرسالة"، مضيفة أن "العالم يدرك أن إسرائيل ليست ساذجة".
وأكدت ريغيف أن بلادها نجحت في اعتراض الهجوم الأول من نوعه الذي شنته إيران صوب إسرائيل.
وكانت إسرائيل قصفت الشهر الماضي القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وبعدها بأسبوع وردت تقارير أن ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.