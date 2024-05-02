https://sputnikarabic.ae/20240502/إيران-تؤكد-مجددا-أنها-تحتفظ-بحقها-الطبيعي-في-الرد-على-أي-أعمال-عدوانية-ضد-سيادتها-وأمنها-1088450945.html
إيران تؤكد مجددا أنها تحتفظ بحقها الطبيعي في الرد على أي أعمال عدوانية ضد سيادتها وأمنها
إيران تؤكد مجددا أنها تحتفظ بحقها الطبيعي في الرد على أي أعمال عدوانية ضد سيادتها وأمنها
سبوتنيك عربي
أكدت إيران أنها "تحتفظ بحقها الطبيعي بموجب القانون الدولي في الرد على أي استخدام للقوة أو أعمال عدوانية ضد سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها ومصالحها الوطنية". 02.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-02T09:07+0000
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وقال سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، إن إيران "ترفض الادعاءات التي لا أساس لها والإشارات الخاطئة ضدها في رسالة ممثل الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن"، حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وأضاف إيرواني أن "الادعاء المطروح في الرسالة المذكورة لا أساس له من الصحة وهو مجرد محاولة يائسة من قبل الكيان الإسرائيلي لصرف الانتباه الدولي عن الجرائم الشنيعة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري هذا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وتابع: "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هي أيضا محاولة مضللة للتغطية وإضفاء الشرعية على عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 (2004) و1701(2006)".وأوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أن إجراء إيران جاء ردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة لهذا الكيان، وخاصة الهجوم الأخير على الأماكن الدبلوماسية الإيرانية، خلافاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "جمهورية إيران الإسلامية لم تبدأ أبدا الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وليس لديها أي نية للقيام بذلك في المستقبل أيضا، ومع ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الطبيعي بموجب القانون الدولي في الرد على أي استخدام للقوة أو أعمال عدوانية ضد سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها ومصالحها الوطنية".وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.وردّت طهران، الشهر الماضي، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وبعدها بأسبوع ردت تقارير أن ضربة إسرائيلية، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.
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إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار العالم الآن, العالم
إيران تؤكد مجددا أنها تحتفظ بحقها الطبيعي في الرد على أي أعمال عدوانية ضد سيادتها وأمنها
أكدت إيران أنها "تحتفظ بحقها الطبيعي بموجب القانون الدولي في الرد على أي استخدام للقوة أو أعمال عدوانية ضد سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها ومصالحها الوطنية".
وقال سفير وممثل إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة، إن إيران "ترفض الادعاءات التي لا أساس لها والإشارات الخاطئة ضدها في رسالة ممثل الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى الأمين العام ورئيس مجلس الأمن"، حسب وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وأضاف إيرواني أن "الادعاء المطروح في الرسالة المذكورة لا أساس له من الصحة وهو مجرد محاولة يائسة من قبل الكيان الإسرائيلي لصرف الانتباه الدولي عن الجرائم الشنيعة وأعمال الإبادة الجماعية التي يرتكبها نظام الفصل العنصري هذا ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وتابع: "مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها من الصحة هي أيضا محاولة مضللة للتغطية وإضفاء الشرعية على عدوان الكيان الإسرائيلي المستمر على لبنان والانتهاك المستمر للقوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة وقراري مجلس الأمن الدولي 1559 (2004) و1701(2006)".
وأوضح سفير إيران لدى الأمم المتحدة، أن إجراء إيران جاء ردا على الاعتداءات العسكرية المتكررة لهذا الكيان، وخاصة الهجوم الأخير على الأماكن الدبلوماسية الإيرانية، خلافاً للفقرة 4 من المادة 2 من ميثاق الأمم المتحدة"، مؤكدا أن "جمهورية إيران الإسلامية لم تبدأ أبدا الحرب ضد الكيان الإسرائيلي وليس لديها أي نية للقيام بذلك في المستقبل أيضا، ومع ذلك، تحتفظ جمهورية إيران الإسلامية بحقها الطبيعي بموجب القانون الدولي في الرد على أي استخدام للقوة أو أعمال عدوانية ضد سيادتها وسلامتها الإقليمية وأمنها ومصالحها الوطنية".
وتأتي التطورات الأخيرة عقب قصف إسرائيل القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، وأسفرت العملية عن مقتل قادة كبار وضباط في الحرس الثوري الإيراني.
وردّت طهران، الشهر الماضي، بهجوم غير مسبوق بطائرات مسيرة وصواريخ على إسرائيل، وبعدها بأسبوع ردت تقارير أن ضربة إسرائيلية
، وصفت بـ"المحدودة"، استهدفت قاعدة للقوات الإيرانية بالقرب من مدينة أصفهان في عمق البلاد على مقربة من المنشآت النووية.