https://sputnikarabic.ae/20240505/-ضابط-أوكراني-يدلي-بتصريح-غير-متوقع-عن-الصراع-ضد-روسيا-1088553281.html

ضابط أوكراني يدلي بتصريح "غير متوقع" عن الصراع ضد روسيا

ضابط أوكراني يدلي بتصريح "غير متوقع" عن الصراع ضد روسيا

سبوتنيك عربي

أفاد ضابط الحرس الوطني الأوكراني، مكسيم تاران، بأن أوكرانيا لن تتمكن من الفوز في الصراع ضد روسيا. 05.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-05T14:04+0000

2024-05-05T14:04+0000

2024-05-05T14:04+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وقال تاران: "كل شيء يعتمد على الغرب وحده، وسوف يستغرق الأمر مائة عام".وأكد خلال مقابلة مع صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "من دون مساعدة الحلفاء الغربيين، لن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من الفوز في الصراع ضد روسيا إلا بعد مائة عام".وفي السياق ذاته، قال جوزيب بوريل، منسق الشؤون الدبلوماسية بالاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إنه دون إمدادات الأسلحة الغربية إلى كييف، فإن الصراع في أوكرانيا "سينتهي خلال أسبوعين"، وأشارت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تعقيباً على هذا التصريح، إلى أن "هذا اعتراف كبير وصيغة كاملة للسلام".وفي يوم الجمعة أيضا، عقد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو مؤتمرا عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة، وأفاد خلاله بأن الخسائر اليومية لنظام كييف ارتفعت إلى ألف شخص، وفي المجموع، في عام 2024، فقدت أوكرانيا بالفعل أكثر من 111 ألف عسكري.

https://sputnikarabic.ae/20240505/ضابط-أمريكي-يدق-ناقوس-الخطر-ويكشف-عن-انهيار-التحصينات-الدفاعية-الأوكرانية-1088549504.html

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