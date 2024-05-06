https://sputnikarabic.ae/20240506/اجتياح-رفحالرئاسة-الفلسطينية-تعتبره-أكبر-جريمة-إبادة-جماعية-وحماس-تحذر-إسرائيل-لن-تكون-نزهة-1088574009.html

اجتياح رفح...الرئاسة الفلسطينية تعتبره أكبر جريمة إبادة جماعية و"حماس" تحذر إسرائيل: "لن تكون نزهة"

اجتياح رفح...الرئاسة الفلسطينية تعتبره أكبر جريمة إبادة جماعية و"حماس" تحذر إسرائيل: "لن تكون نزهة"

سبوتنيك عربي

اعتبر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن اجتياح الجيش الإسرائيلي لرفح "أكبر جريمة إبادة جماعية"، مشيرًا إلى أن إسرائيل بدأت فعليا... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T12:49+0000

2024-05-06T12:49+0000

2024-05-06T12:49+0000

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ونقلت وكالة "وفا" عن أبو ردينة تحذيره من اجتياح رفح، محمّلا الإدارة الأمريكية مسؤولية "هذه السياسات الإسرائيلية الخطيرة"، على حد تعبيره.وانتقد أبو ردينة توفير الإدارة الأمريكية للدعم المالي والعسكري لإسرائيل، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تقف بوجه المجتمع الدولي لتمنع تطبيق قرارات الشرعية الدولية ووقف العدوان.وشدد المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية على أن "اجتياح رفح يعني أن مليون ونصف مليون مواطن فلسطيني سيتعرضون لمذبحة إبادة جماعية، ومحاولات تهجير حذرنا منها سابقا، لذلك نطالب الإدارة الأمريكية بالتحرك فورا ومنع الإبادة الجماعية والتهجير، ومحاسبة الاحتلال على الانتهاكات الخطيرة التي يرتكبها بحق القانون الدولي قبل فوات الأوان"، على حد تعبيره.وحذر أبو ردينة من "أن السلام والأمن في المنطقة بأسرها لن يتم دون حل عادل للقضية الفلسطينية وقيام دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس بمقدساتها الإسلامية والمسيحية".من ناحية أخرى، أصدرت حركة "حماس" بيانا حذرت فيه إسرائيل من الإقدام على خطوة اجتياح رفح، قائلة: "إن الخطوات التي يتخذها جيش الاحتلال الإرهابي، تحضيرا للهجوم على مدينة رفح المكتظة بقرابة المليون ونصف المليون من المواطنين والنازحين، وإنذاره السكان بإخلاء المناطق الشرقية منها، هو جريمة صهيونية تؤكد إصرار حكومة الإرهابي نتنياهو على المضي في حرب الإبادة ضد شعبنا"، على حد تعبير البيان.وشدد بيان حماس على أن "أي عملية عسكرية في رفح؛ لن تكون نزهة لجيش الاحتلال الفاشي، وأن مقاومتنا الباسلة وعلى رأسها كتائب القسام، على أتم الاستعداد للدفاع عن شعبنا ودحر هذا العدو وإجهاض مخططاته وإفشال أهدافه".ودعت "حماس" في بيانها المجتمع الدولي، "للتحرك العاجل لوقف هذه الجريمة، التي تهدد حياة مئات الآلاف من المدنيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ"، كما دعت المنظمات والهيئات الإنسانية، وعلى رأسها وكالة الأونروا، إلى البقاء في أماكنها في مدينة رفح.وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".

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