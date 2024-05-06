https://sputnikarabic.ae/20240506/الخارجية-الروسية-تصرفات-الناتو-تشير-إلى-أنه-يتجه-نحو-اشتباك-عسكري-مباشر-مع-روسيا-1088580867.html

الخارجية الروسية: تصرفات الناتو تشير إلى أنه يتجه نحو اشتباك عسكري مباشر مع روسيا

الخارجية الروسية: تصرفات الناتو تشير إلى أنه يتجه نحو اشتباك عسكري مباشر مع روسيا

سبوتنيك عربي

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن تصرفات الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) تشير إلى أنها تتجه بشكل متعمد نحو مواجهة عسكرية مفتوحة مع... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T15:49+0000

2024-05-06T15:49+0000

2024-05-06T15:49+0000

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وجاء في بيان وزارة الخارجية الروسية: أن "تصريحات الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول إمكانية إرسال وحدات فرنسية وغيرها من قوات الناتو إلى أوكرانيا لا يمكن إلا أن تثير الدهشة بسبب عدم مسؤوليتها وغياب العقلانية فيها، علاوة على ذلك، ظهرت معلومات في وسائل الإعلام الغربية تفيد بوجود عدد من المرتزقة من الفيلق الأجنبي الفرنسي في أوكرانيا بالفعل".وقد سجلت موسكو سلسلة من الخطوات من الجانب الفرنسي، بما في ذلك التدريبات العسكرية وغيرها من الأحداث، "التي، على ما يبدو، يجب أن تدعم تصريحات ماكرون بإظهار قدرات باريس النووية".وتابع البيان: "هذه التصرفات وبعض التصرفات الأخرى للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي تشير في الواقع إلى أنها تقود الأمر عمدا نحو مزيد من تصعيد الأزمة الأوكرانية نحو اشتباك عسكري مفتوح بين دول الناتو وروسيا في إطار تنفيذ مسار عدائي لإلحاق "هزيمة استراتيجية" ببلادنا".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.

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