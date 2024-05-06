https://sputnikarabic.ae/20240506/الدفاع-الروسية-تجري-تدريبات-على-إعداد-واستخدام-الأسلحة-النووية-غير-الاستراتيجية-1088565969.html
الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T08:00+0000
2024-05-06T08:00+0000
2024-05-06T08:00+0000
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081392836_0:0:3095:1742_1920x0_80_0_0_1d2220bcc9c982d9a9a511661c8a4cc9.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".ويشار إلى أن هذا يعد أيضًا ردًا على "التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي يطلقها مسؤولون غربيون وتهديدات فردية."إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
https://sputnikarabic.ae/20240506/موسكو-سنتخذ-إجراءات-الردع-النووي-إذا-نشرت-واشنطن-صواريخ-في-آسيا-والمحيط-الهادئ-1088564465.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/09/19/1081392836_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_db43e7addea55b6a863a16650dc933a2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
أفادت وزارة الدفاع أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".
وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".
وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".
ويشار إلى أن هذا يعد أيضًا ردًا على "التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي يطلقها مسؤولون غربيون وتهديدات فردية."إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%