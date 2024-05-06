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الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T08:00+0000
2024-05-06T08:00+0000
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وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".ويشار إلى أن هذا يعد أيضًا ردًا على "التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي يطلقها مسؤولون غربيون وتهديدات فردية."إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

الدفاع الروسية تجري تدريبات على إعداد واستخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية

08:00 GMT 06.05.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورقنبلة القيصر النووية الروسية
قنبلة القيصر النووية الروسية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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أفادت وزارة الدفاع أن الرئيس فلاديمير بوتين أصدر تعليماته لهيئة الأركان العامة بالتحضير للتدريبات على استخدام الأسلحة النووية غير الاستراتيجية.
وقالت الدفاع الروسية: "من أجل زيادة جاهزية القوات النووية غير الاستراتيجية لتنفيذ المهام القتالية، بدأت هيئة الأركان العامة الاستعدادات لإجراء مناورات مع التشكيلات الصاروخية للمنطقة العسكرية الجنوبية".
وأشار بيان الدفاع إلى أنه ستجرى "المناورات في المستقبل القريب وستشمل أيضا الطيران والبحرية".
وأضاف البيان: "الغرض من التمرين هو الحفاظ على جاهزية الأفراد ومعدات الوحدات للاستخدام القتالي للأسلحة النووية غير الاستراتيجية للرد وضمان سلامة أراضي الدولة وسيادتها".
إطلاق صاروخ سينيفا الباليستي من الغواصة الصاروخية الاستراتيجية تولا التي تعمل بالطاقة النووية خلال تدريب قوات الردع النووي الاستراتيجية بقيادة رئيس روسيا الاتحادية القائد الأعلى للقوات المسلحة الروسية فلاديمير بوتين. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
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06:15 GMT
ويشار إلى أن هذا يعد أيضًا ردًا على "التصريحات والتهديدات الاستفزازية التي يطلقها مسؤولون غربيون وتهديدات فردية.

"إس-500" تدخل الخدمة هذا العام.. رفع نسبة الدفاعات الصاروخية الحديثة إلى 85%
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