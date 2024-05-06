https://sputnikarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-بكين-تدعم-عقد-مؤتمر-دولي-للسلام-تعترف-به-كل-من-روسيا-وأوكرانيا--1088584334.html
الرئيس الصيني: بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا
الرئيس الصيني: بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين ستدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا. 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T17:48+0000
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وقال الرئيس الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "يظهر التاريخ أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات، ونحن ندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار، وسوف ندعم مؤتمر السلام الدولي الذي تعترف به روسيا وأوكرانيا، والذي سينعقد في ظروف متساوية ويجعل المناقشات المتوازنة ممكنة".وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين "تعارض استخدام هذه الأزمة لنقل المسؤولية إلى دول ثالثة وتشويه سمعتها وبدء حرب باردة جديدة".وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا.وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.
https://sputnikarabic.ae/20240506/الرئيس-الصيني-يدعو-فرنسا-والاتحاد-الأوروبي-إلى-تهيئة-الظروف-للمفاوضات-بشأن-أوكرانيا-1088579185.html
https://sputnikarabic.ae/20240505/شي-جين-بينغ-بكين-وباريس-تعتزمان-العمل-معا-لإيجاد-مخرج-للأزمة-الأوكرانية-1088558418.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين, العالم, أخبار العالم الآن
الرئيس الصيني: بكين تدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا
أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين ستدعم عقد مؤتمر دولي للسلام تعترف به كل من روسيا وأوكرانيا.
وقال الرئيس الصيني خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس: "يظهر التاريخ أن الصراع لا يمكن حله إلا من خلال المفاوضات، ونحن ندعو جميع الأطراف إلى استئناف الحوار، وسوف ندعم مؤتمر السلام الدولي الذي تعترف به روسيا وأوكرانيا، والذي سينعقد في ظروف متساوية ويجعل المناقشات المتوازنة ممكنة".
وأشار الرئيس الصيني إلى أن الصين "تعارض استخدام هذه الأزمة لنقل المسؤولية إلى دول ثالثة وتشويه سمعتها وبدء حرب باردة جديدة".
وفي وقت سابق من اليوم، أفاد الرئيس الصيني، شي جين بينغ، بأن بكين والاتحاد الأوروبي بحاجة إلى تهيئة الظروف للمفاوضات بشأن أوكرانيا.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الصينية، قال شي جين بينغ، خلال اجتماع مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في باريس: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أشار الرئيس شي إلى أن الصين وفرنسا والاتحاد الأوروبي ترغب في وقف مبكر لإطلاق النار واستعادة السلام في أوروبا، وتدعم أيضًا الحل السياسي للأزمة".
ووصل الرئيس الصيني شي جين بينغ، وزوجته بينغ ليوان، إلى العاصمة الفرنسية باريس، يوم أمس الأحد، لبدء زيارة دولة لفرنسا، وهي أول رحلة يقوم بها زعيم صيني إلى هذا البلد الأوروبي، منذ 5 سنوات.
وتعتبر هذه الزيارة جزءا من جوله أوروبية
يقوم بها الرئيس الصيني، والتي تستمر من 5 إلى 10 مايو/ أيار الجاري، حيث يزور فيها أيضا صربيا والمجر، بالإضافة إلى فرنسا.