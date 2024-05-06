تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
صدى الحياة
خبير: تغيرت المعطيات والإحداثيات ومن قلب أمريكا يعلو هتاف: هنا غزة
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
بعد الإعلان عن أول محامي روبوت في العالم، ما المهن المعرضة للخطر بسبب الذكاء الاصطناعي؟
08:47 GMT
13 د
مساحة حرة
بعد قطع كولومبيا العلاقة معها.. هل تتسبب الحرب على غزة في عزلة إسرائيل الدولية؟
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
09:33 GMT
27 د
صدى الحياة
نحو مليار جائع وأطنان من الأغذية في النفايات
10:30 GMT
30 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:30 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير أشباه الأعضاء المصغرة لكشف ميكانيزمات الخلل في الخلايا
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
12:03 GMT
20 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
12:23 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
زواج خارج المحاكم ضحاياه القاصرات
12:35 GMT
25 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: تصريح كاميرون بأحقية أوكرانيا أن تضرب الأراضي الروسية هو ليس زلة لسان
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
نتنياهو يرفض إرسال وفد للقاهرة ووسائل إعلام تتهمه بعرقلة المفاوضات
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
هل يتراجع الغرب عن مصادرة الأصول الروسية؟
08:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
08:48 GMT
12 د
مساحة حرة
أهمية إنشاء مجمع صناعي روسي بالسعودية
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
09:33 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
10:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
10:49 GMT
11 د
عرب بوينت بودكاست
شارع المتنبي منارة تأريخية تحاكي العالم وقصة بواقع متجدد
11:03 GMT
35 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
11:40 GMT
20 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sputnikarabic.ae/20240506/تحرك-سريع-لمدير-الاستخبارات-الأمريكية-قبل-دخول-الجيش-الإسرائيلي-إلى-رفح-الفلسطينية-1088570560.html
تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية
تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية
سبوتنيك عربي
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، قوله إن مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه)، ويليام بيرنز، توجه إلى قطر، لمنع انهيار المفاوضات... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T11:49+0000
2024-05-06T11:50+0000
العالم
العالم العربي
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581257_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1d4fa0aa64cee2a46599f1b6be872b5b.jpg
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن بيرنز، سيبقى اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية، رغم خطة مسبقة له بالتوجه إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الأخير الذي تم تقديمه إلى حماس، الأسبوع الماضي، يتضمن وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة 40 يوما، تقوم القوات الإسرائيلية خلاله بتعليق العمليات القتالية والانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تبدأ حماس بإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ذات الوقت.وفي السياق ذاته، أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، بأن "بيرنز، سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع حماس".يشار إلى أن احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تضاءلت في ظل إصرار الطرفين على موقفيهما، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرار الحرب.وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، بيانا للجيش الإسرائيلي، قال فيه أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرق رفح بمغادرة المنطقة، داعيا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240506/الناطق-الإعلامي-باسم-الجهاد-الإسلامي-لـسبوتنيك-لا-قرار-بخروج-قيادات-حماس-من-غزة---1088570303.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/عشرات-القتلى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-1088562558.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/1e/1085581257_268:0:2999:2048_1920x0_80_0_0_ecd6ddafc047585f66c4a949293f5842.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

11:49 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 11:50 GMT 06.05.2024)
© AFP 2023 / SAMUEL CORUMويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA)
ويليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية (CIA) - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
© AFP 2023 / SAMUEL CORUM
تابعنا عبر
نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، قوله إن مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه)، ويليام بيرنز، توجه إلى قطر، لمنع انهيار المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية.
وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن بيرنز، سيبقى اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية، رغم خطة مسبقة له بالتوجه إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الأخير الذي تم تقديمه إلى حماس، الأسبوع الماضي، يتضمن وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة 40 يوما، تقوم القوات الإسرائيلية خلاله بتعليق العمليات القتالية والانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تبدأ حماس بإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ذات الوقت.
آثار الدمار في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الناطق الإعلامي باسم "الجهاد الإسلامي" لـ"سبوتنيك": لا قرار بخروج قيادات "حماس" من غزة
11:28 GMT
وفي السياق ذاته، أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، بأن "بيرنز، سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع حماس".
يشار إلى أن احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تضاءلت في ظل إصرار الطرفين على موقفيهما، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرار الحرب.
وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.
فلسطينيون ينقلون رجلًا مصابًا تم انتشاله من تحت أنقاض منزل دمر في غارة إسرائيلية على وسط رفح بجنوب قطاع غزة في 5 مايو 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
عشرات القتلى بينهم أطفال في قصف إسرائيلي على مدينة رفح الفلسطينية
02:28 GMT
ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، بيانا للجيش الإسرائيلي، قال فيه أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرق رفح بمغادرة المنطقة، داعيا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".
وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:25 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يبدأ إخلاء الأطراف الشرقية من رفح05:17 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала