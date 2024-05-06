https://sputnikarabic.ae/20240506/تحرك-سريع-لمدير-الاستخبارات-الأمريكية-قبل-دخول-الجيش-الإسرائيلي-إلى-رفح-الفلسطينية-1088570560.html

تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

تحرك سريع لمدير الاستخبارات الأمريكية قبل اقتحام الجيش الإسرائيلي لرفح الفلسطينية

سبوتنيك عربي

نقلت وسائل إعلام أمريكية، عن مسؤول إسرائيلي، اليوم الاثنين، قوله إن مدير الاستخبارات الأمريكية (سي آي أيه)، ويليام بيرنز، توجه إلى قطر، لمنع انهيار المفاوضات... 06.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-06T11:49+0000

2024-05-06T11:49+0000

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وأفادت تقارير إعلامية أمريكية، بأن بيرنز، سيبقى اليوم الاثنين، في العاصمة القطرية، رغم خطة مسبقة له بالتوجه إلى إسرائيل، مشيرة إلى أن الاقتراح الأخير الذي تم تقديمه إلى حماس، الأسبوع الماضي، يتضمن وقفا مبدئيا لإطلاق النار لمدة 40 يوما، تقوم القوات الإسرائيلية خلاله بتعليق العمليات القتالية والانسحاب من المناطق المأهولة بالسكان، على أن تبدأ حماس بإطلاق سراح الأسرى مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية في ذات الوقت.وفي السياق ذاته، أفاد تلفزيون "آي 24 نيوز" الإسرائيلي، بأن "بيرنز، سيصل إلى إسرائيل في وقت لاحق من اليوم الاثنين، لمناقشة العملية العسكرية في رفح الفلسطينية وانهيار المحادثات مع حماس".يشار إلى أن احتمالات التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، تضاءلت في ظل إصرار الطرفين على موقفيهما، فيما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، استمرار الحرب.وفي وقت سابق، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانا اليوم الاثنين، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، بيانا للجيش الإسرائيلي، قال فيه أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرق رفح بمغادرة المنطقة، داعيا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت وسائل إعلام فلسطينية، قد أفادت في ساعة مبكرة من اليوم الاثنين، بمقتل عشرات الفلسطينيين وإصابة آخرين، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمدينة رفح جنوبي قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240506/الناطق-الإعلامي-باسم-الجهاد-الإسلامي-لـسبوتنيك-لا-قرار-بخروج-قيادات-حماس-من-غزة---1088570303.html

https://sputnikarabic.ae/20240506/عشرات-القتلى-بينهم-أطفال-في-قصف-إسرائيلي-على-رفح-1088562558.html

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