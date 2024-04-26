https://sputnikarabic.ae/20240426/إل-بي-للاستثمار-الكورية-تستعرض-محفظتها-في-الدورة-الـ13-لقمة-إي-آي-إم-للاستثمار-2024--1088303595.html

"إل بي للاستثمار" الكورية تستعرض محفظتها في الدورة الـ13 لقمة "إي آي إم" للاستثمار 2024

"إل بي للاستثمار" الكورية تستعرض محفظتها في الدورة الـ13 لقمة "إي آي إم" للاستثمار 2024

سبوتنيك عربي

أعلنت قمة "AIM" للاستثمار 2024، عن مشاركة شركة "إل بي للاستثمار" (LB Investment)، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة رأس المال الاستثماري الكورية، وتبلغ قيمة أصولها... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T12:34+0000

2024-04-26T12:34+0000

2024-04-26T12:34+0000

اقتصاد

العالم العربي

دبي

قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

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ومن المقرر انعقاد الدورة الـ13 من قمة (إي آي إم) للاستثمار 2024، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.ومن خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار، تستعرض شركة إل بي للاستثمار أعمال محفظتها الاستثمارية المتنوعة من الشركات الناشئة والشركات التي تمثل أحدث الابتكارات والحلول الثورية في مختلف الصناعات.بالإضافة إلى مشاركة "t'order" والتي أحدثت ثورة في تجربة الطلب دون الاتصال بالإنترنت، حيث تقدم منصة للطلب الذاتي والتي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة بارزة، والحصول على التقدير والعديد من الجوائز لاعتمادها نهج مبتكر في إدارة العملاء وخلق فرص العمل.وتوفر شركة "BLUEZON WIDE" حلول العناية بالبشرة المستوحاة من الطبيعة، وتعطي الأولوية للمكونات الطبيعية والنقية، وتضع معايير الصناعة فيما يتعلق بالجودة والمنتجات العصرية. وبرزت "NOTA AI" كشركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، مع بصمة عالمية وسجل حافل من النجاح.وتنطلق شركة "ABYSS" من القاعدة الجماهيرية العالمية لموسيقى البوب الكورية والرياضات الإلكترونية، للربط بين الترفيه والتكنولوجيا بسلاسة.ويشارك في قمة (AIM) للاستثمار 2024 أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.وتضم قمة AIM 2024 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومحور منتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومحور مستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.

https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html

https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html

https://sputnikarabic.ae/20240403/تجديد-الشراكة-بين-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-ومجلس-الإمارات-للمستثمرين-في-الخارج-1087642412.html

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سبوتنيك عربي

اقتصاد, العالم العربي, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024