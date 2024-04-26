https://sputnikarabic.ae/20240426/إل-بي-للاستثمار-الكورية-تستعرض-محفظتها-في-الدورة-الـ13-لقمة-إي-آي-إم-للاستثمار-2024--1088303595.html
"إل بي للاستثمار" الكورية تستعرض محفظتها في الدورة الـ13 لقمة "إي آي إم" للاستثمار 2024
"إل بي للاستثمار" الكورية تستعرض محفظتها في الدورة الـ13 لقمة "إي آي إم" للاستثمار 2024
سبوتنيك عربي
أعلنت قمة "AIM" للاستثمار 2024، عن مشاركة شركة "إل بي للاستثمار" (LB Investment)، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة رأس المال الاستثماري الكورية، وتبلغ قيمة أصولها... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T12:34+0000
2024-04-26T12:34+0000
2024-04-26T12:34+0000
اقتصاد
العالم العربي
دبي
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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ومن المقرر انعقاد الدورة الـ13 من قمة (إي آي إم) للاستثمار 2024، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.ومن خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار، تستعرض شركة إل بي للاستثمار أعمال محفظتها الاستثمارية المتنوعة من الشركات الناشئة والشركات التي تمثل أحدث الابتكارات والحلول الثورية في مختلف الصناعات.بالإضافة إلى مشاركة "t'order" والتي أحدثت ثورة في تجربة الطلب دون الاتصال بالإنترنت، حيث تقدم منصة للطلب الذاتي والتي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة بارزة، والحصول على التقدير والعديد من الجوائز لاعتمادها نهج مبتكر في إدارة العملاء وخلق فرص العمل.وتوفر شركة "BLUEZON WIDE" حلول العناية بالبشرة المستوحاة من الطبيعة، وتعطي الأولوية للمكونات الطبيعية والنقية، وتضع معايير الصناعة فيما يتعلق بالجودة والمنتجات العصرية. وبرزت "NOTA AI" كشركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، مع بصمة عالمية وسجل حافل من النجاح.وتنطلق شركة "ABYSS" من القاعدة الجماهيرية العالمية لموسيقى البوب الكورية والرياضات الإلكترونية، للربط بين الترفيه والتكنولوجيا بسلاسة.ويشارك في قمة (AIM) للاستثمار 2024 أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.وتضم قمة AIM 2024 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومحور منتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومحور مستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html
https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/تجديد-الشراكة-بين-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-ومجلس-الإمارات-للمستثمرين-في-الخارج-1087642412.html
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اقتصاد, العالم العربي, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
اقتصاد, العالم العربي, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
"إل بي للاستثمار" الكورية تستعرض محفظتها في الدورة الـ13 لقمة "إي آي إم" للاستثمار 2024
أعلنت قمة "AIM" للاستثمار 2024، عن مشاركة شركة "إل بي للاستثمار" (LB Investment)، وهي واحدة من أكبر شركات إدارة رأس المال الاستثماري الكورية، وتبلغ قيمة أصولها 1.2 تريليون دولار، خلال فعاليات دورتها الـ 13 والتي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا".
ومن المقرر انعقاد الدورة الـ13 من قمة (إي آي إم) للاستثمار 2024، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ونجحت شركة "LB Investment" والتي تأسست عام 1996بالحصول على الأوسمة مثل درجة A+ في إدارة الأعمال الصغيرة والمتوسطة (SMBA). كما استطاعت بفضل التزامها بالتميز ورؤيتها للحفاظ على مكانتها كشركة استثمارية رائدة في آسيا، توسيع نطاق تواجدها عالميًا، وبشكل ملحوظ في شنغهاي منذ عام 2007.
ومن خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة "AIM" للاستثمار، تستعرض شركة إل بي للاستثمار أعمال محفظتها الاستثمارية المتنوعة من الشركات الناشئة والشركات التي تمثل أحدث الابتكارات والحلول الثورية في مختلف الصناعات.
ومن أبرز تلك الشركات "LivsMed" وهي شركة رائدة في مجال توفير الأدوات والأجهزة الجراحية، ولها حضور عالمي يمتد من كوريا إلى الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا. وشركة "Standard Energy Inc" الرائدة في مجال التكنولوجيا المتقدمة للبطاريات، وهي أول شركة في العالم قامت بتطوير "VIB" (بطارية أيون الفاناديوم) (Vanadium Ion Battery) المتخصصة في أنظمة تخزين الطاقة (ESS)، مع التركيز على الاستدامة والكفاءة.
بالإضافة إلى مشاركة "t'order" والتي أحدثت ثورة في تجربة الطلب دون الاتصال بالإنترنت، حيث تقدم منصة للطلب الذاتي والتي استطاعت خلال فترة وجيزة تحقيق مكانة بارزة، والحصول على التقدير والعديد من الجوائز لاعتمادها نهج مبتكر في إدارة العملاء وخلق فرص العمل.
وتوفر شركة "FITPET" حلول وخدمات جديرة بالثقة لتعزيز رفاهية روتين حياة الحيوانات الأليفة. كما تدير شركة "LABLUP" منصة "Backend.AI" الخاصة بـتطوير الذكاء الاصطناعي وخدماته والحوسبة الفائقة عبر بيئات مختلفة، ما يسهل الابتكار والتقدم في مجال الذكاء الاصطناعي.
وتوفر شركة "BLUEZON WIDE" حلول العناية بالبشرة المستوحاة من الطبيعة، وتعطي الأولوية للمكونات الطبيعية والنقية، وتضع معايير الصناعة فيما يتعلق بالجودة والمنتجات العصرية. وبرزت "NOTA AI" كشركة رائدة في صناعة الذكاء الاصطناعي، مع بصمة عالمية وسجل حافل من النجاح.
وتنطلق شركة "ABYSS" من القاعدة الجماهيرية العالمية لموسيقى البوب الكورية والرياضات الإلكترونية، للربط بين الترفيه والتكنولوجيا بسلاسة.
وتحظى قمة (AIM) للاستثمار 2024 بدعم من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات العربية المتحدة ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي كشريك رئيسي.
ويشارك في قمة (AIM) للاستثمار 2024 أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.
وتضم قمة AIM 2024 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومحور منتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومحور مستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.