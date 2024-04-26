https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html

مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي

مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي

سبوتنيك عربي

يشارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي في فعاليات الدورة الـ 13 من قمة (AIM) للاستثمار 2024، كشريك داعم للقمة، والتي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد... 26.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-26T12:19+0000

2024-04-26T12:19+0000

2024-04-26T12:30+0000

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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

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ويسعى مجلس الأعمال الكويتي من خلال شراكته الممتدة مع قمة (AIM) للاستثمار إلى تعزيز سبل العمل المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، من خلال استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأعمال وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توسعة نطاق التعاون ليشمل بحث التحديات التي تواجه القطاع في الأسواق والخروج بحلول مبتكرة للتصدي لها.وبدوره، ناصر مساعد الساير، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، علّق قائلًا: "تعد قمة (AIM) للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصناع القرار ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي، من خلال تسهيل لقاءات الأعمال التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية، حيث تعمل القمة كحلقة وصل مباشرة بين جميع المشاركين من مختلف دول العالم".ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.كما يتم تنظيم 27 حدث جانبي مشترك بالتعاون مع 304 شريك دولي وعالمي، وأكثر من 450 جلسة حوارية، و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها القمة، كمنصة الاستثمار الرائدة عالميًا ودورها في توفير فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير.ويضم محور الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال الهادفة إلى إنشاء منصة متخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة الى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.

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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024