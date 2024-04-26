https://sputnikarabic.ae/20240426/مجلس-الأعمال-الكويتي-يشارك-في-فعاليات-الدورة-الـ13-من-قمة-إيه-آي-إم-للاستثمار-2024-في-أبوظبي---1088303021.html
مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي
مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي
سبوتنيك عربي
يشارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي في فعاليات الدورة الـ 13 من قمة (AIM) للاستثمار 2024، كشريك داعم للقمة، والتي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد... 26.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-26T12:19+0000
2024-04-26T12:19+0000
2024-04-26T12:30+0000
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قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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ويسعى مجلس الأعمال الكويتي من خلال شراكته الممتدة مع قمة (AIM) للاستثمار إلى تعزيز سبل العمل المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، من خلال استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأعمال وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توسعة نطاق التعاون ليشمل بحث التحديات التي تواجه القطاع في الأسواق والخروج بحلول مبتكرة للتصدي لها.وبدوره، ناصر مساعد الساير، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، علّق قائلًا: "تعد قمة (AIM) للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصناع القرار ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي، من خلال تسهيل لقاءات الأعمال التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية، حيث تعمل القمة كحلقة وصل مباشرة بين جميع المشاركين من مختلف دول العالم".ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.كما يتم تنظيم 27 حدث جانبي مشترك بالتعاون مع 304 شريك دولي وعالمي، وأكثر من 450 جلسة حوارية، و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها القمة، كمنصة الاستثمار الرائدة عالميًا ودورها في توفير فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير.ويضم محور الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال الهادفة إلى إنشاء منصة متخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة الى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.
https://sputnikarabic.ae/20240422/قمة-إي-آي-إم-تكشف-قوة-الاستثمار-الأجنبي-في-تمويل-الذكاء-الاصطناعي-وتعزيز-الأمن-الغذائي-1088185538.html
https://sputnikarabic.ae/20240403/تجديد-الشراكة-بين-قمة-إي-آي-إم-للاستثمار-ومجلس-الإمارات-للمستثمرين-في-الخارج-1087642412.html
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العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
العالم العربي, اقتصاد, أخبار الإمارات العربية المتحدة, دبي, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
مجلس الأعمال الكويتي يشارك في فعاليات الدورة الـ13 من قمة "إي آي إم" للاستثمار 2024 في أبوظبي
12:19 GMT 26.04.2024 (تم التحديث: 12:30 GMT 26.04.2024)
يشارك مجلس الأعمال الكويتي في دبي في فعاليات الدورة الـ 13 من قمة (AIM) للاستثمار 2024، كشريك داعم للقمة، والتي من المقرر عقدها تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري: تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، خلال الفترة من 7 إلى 9 مايو/أيار المقبل، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
ويسعى مجلس الأعمال الكويتي من خلال شراكته الممتدة مع قمة (AIM) للاستثمار إلى تعزيز سبل العمل المشترك، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية العالمية، من خلال استكشاف المزيد من الفرص التجارية والاستثمارية في قطاع الأعمال وخصوصًا الشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن توسعة نطاق التعاون ليشمل بحث التحديات التي تواجه القطاع في الأسواق والخروج بحلول مبتكرة للتصدي لها.
وقال المهندس فراس عادل السالم رئيس مجلس إدارة مجلس الأعمال الكويتي: "نحن سعداء بالشراكة مع قمة (AIM) للاستثمار والتي نجحت في ترسيخ مكانتها كمنصة رائدة عالميًا لدفع التحول الاقتصادي، وتعزيز العلاقات الاقتصادية العالمية. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تعزيز الدور المحوري الذي يلعبه مجلس الأعمال الكويتي أول مجلس للأعمال من نوعه خارج دولة الكويت، لتوفير منصة ثرية لتعزيز الخبرات والعلاقات والفرص التجارية التي تعود بالنفع على الجميع، والمساهمة في نجاح أعمال رواد الأعمال والشركات الكويتية القائمة أو الراغبة في التوسع والعمل في سوق عالمي مثل دبي".
وبدوره، ناصر مساعد الساير، نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، علّق قائلًا: "تعد قمة (AIM) للاستثمار منصة مثالية تجمع بين المستثمرين وصناع القرار ورجال الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والمبتكرين من مختلف أنحاء العالم، ما يسهم في تبادل الخبرات والأفكار وتقديم أفضل الفرص الاستثمارية لمجتمع الأعمال العالمي، من خلال تسهيل لقاءات الأعمال التي تسهم في تعزيز العلاقات التجارية، حيث تعمل القمة كحلقة وصل مباشرة بين جميع المشاركين من مختلف دول العالم".
من جانبه، أكد داوود الشيزاوي، رئيس قمة AIM للاستثمار ومؤسسة AIM العالمية، على أهمية الشراكة التي تجمع بين قمة AIM للاستثمار ومجلس الأعمال الكويتي، ودورها المهم في دعم أهداف القمة والمتمثلة في تعزيز الحوار والتعاون بين المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
ويشارك في فعاليات الدورة الثالثة عشرة من قمة (AIM) للاستثمار أكثر من 25 وزير حكومة، و45 عمدة مدينة و12 محافظ بنك مركزي و 900 متحدث، و9 أسواق عالمية للأوراق المالية، و50 شركة يونيكورن، ومن المتوقع استقطاب أكثر من 12000 مشارك يمثلون 175 دولة حول العالم.
كما يتم تنظيم 27 حدث جانبي مشترك بالتعاون مع 304 شريك دولي وعالمي، وأكثر من 450 جلسة حوارية، و7 اجتماعات طاولة مستديرة رفيعة المستوى، ما يعكس الأهمية التي تحظى بها القمة، كمنصة الاستثمار الرائدة عالميًا ودورها في توفير فرصة لا مثيل لها أمام المشاركين للتفاعل مع قادة الصناعة وأصحاب الرؤى وصُنّاع التغيير.
وتضم قمة AIM 2024 باقة من الفعاليات والمنتديات والجلسات الحوارية وورش العمل ضمن محاور رئيسة متنوعة أبرزها محور الاستثمار ومحور الابتكار والتكنولوجيا ومحور الشركات الناشئة واليونيكورن ومحور الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال ومحور منتديات الحوار الإقليمي عبر القارات ومحور مستقبل التمويل، ما يوفر منصة شاملة لاستكشاف أحدث الاتجاهات والابتكارات عبر مختلف المجالات.
ويضم محور الشركات الصغيرة والمتوسطة، تنظيم قمة استثمار رواد الأعمال الهادفة إلى إنشاء منصة متخصصة للترويج لفرص الاستثمار القابلة للتمويل بقيادة رواد الأعمال أو الشركات الصغيرة والمتوسطة. بالإضافة الى تبادل أفضل الممارسات والخبرات حول وسائل تحفيز وإطلاق العنان لريادة الأعمال والاستثمارات المشتركة، فضلًا عن مناقشة التحديات والفرص والمخاطر التي تواجه مجتمع ريادة الأعمال والطريقة الأفضل للمضي قدماً نحو تحقيق التكامل الاقتصادي.