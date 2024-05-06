https://sputnikarabic.ae/20240506/مسيرات-أوكرانية-تهاجم-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-وتسفرعن-مقتل-6-أشخاص-1088565248.html
مسيرات أوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود الروسية وتسفر عن مقتل 6 أشخاص
مسيرات أوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود الروسية وتسفر عن مقتل 6 أشخاص
سبوتنيك عربي
صرح فلاديمير بيريفيرزيف، عمدة منطقة بوريسوفسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الاثنين، بأنه قُتل 6 أشخاص وأصيب العشرات خلال قصف أوكراني لحافلات صغيرة تقل... 06.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-06T07:18+0000
2024-05-06T07:18+0000
2024-05-06T07:54+0000
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وقال بيريفيرزيف: " اليوم (الاثنين)، تعرضت سيارتان تقلان موظفين لهجوم بطائرات مسيرة، حيث أصيب 33 شخصًا، وللأسف، قُتل 6 أشخاص".وأشار إلى أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 35، بينهم طفلان بجروح سطحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري الأطباء عملية جراحية لرجل مصاب بجرح نافذ في تجويف البطن، وحالته خطيرة".ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/يونيو العام الماضي.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
https://sputnikarabic.ae/20240504/إصابة-5-أشخاص-وتضرر-30-منزلا-سكنيا-جراء-انفجار-في-بيلغورود-الروسية-1088531602.html
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مسيرات أوكرانية تهاجم مقاطعة بيلغورود الروسية وتسفر عن مقتل 6 أشخاص
07:18 GMT 06.05.2024 (تم التحديث: 07:54 GMT 06.05.2024)
صرح فلاديمير بيريفيرزيف، عمدة منطقة بوريسوفسكي في مقاطعة بيلغورود الروسية، اليوم الاثنين، بأنه قُتل 6 أشخاص وأصيب العشرات خلال قصف أوكراني لحافلات صغيرة تقل موظفين في المنطقة.
وقال بيريفيرزيف: " اليوم (الاثنين)، تعرضت سيارتان تقلان موظفين لهجوم بطائرات مسيرة، حيث أصيب 33 شخصًا، وللأسف، قُتل 6 أشخاص".
وكما أوضح حاكم مقاطعة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف، لاحقًا عبر قناته على "تلغرام"، أن حالة طوارئ حدثت في منطقة قرية بوريسوفسكي، حيث أصيبت سيارتان وسيارة ركاب واحدة بقصف جوي عبر طائرات مسيرة.
وأشار إلى أن "عدد الضحايا ارتفع إلى 35، بينهم طفلان بجروح سطحية. بالإضافة إلى ذلك، يجري الأطباء عملية جراحية لرجل مصاب بجرح نافذ في تجويف البطن، وحالته خطيرة".
ويتبع نظام كييف أساليب إرهابية، في مقدمتها استخدام المسيرات الهجومية، والقصف المدفعي ضد المدنيين والمنشآت المدنية
في روسيا، محاولا صرف الانتباه عن فشل ما يسميه بـ"الهجوم المضاد"، والذي كان قد أعلن عنه، في حزيران/يونيو العام الماضي.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وروستوف وجمهورية القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.