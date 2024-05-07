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شؤون عسكرية
خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/إعلام-إرسال-عسكريين-من-كل-الدول-الأوروبية-لن-يساعد-كييف-على-تغيير-الوضع-في-ساحة-المعركة-1088623029.html
إعلام: إرسال مقاتلين من كل الدول الأوروبية لن يساعد كييف على تغيير وضع المعركة
إعلام: إرسال مقاتلين من كل الدول الأوروبية لن يساعد كييف على تغيير وضع المعركة
سبوتنيك عربي
ذكرت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى إرسال أفراد عسكريين من جميع الدول الأوروبية لن يساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع في ساحة المعركة. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T17:59+0000
2024-05-07T18:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وحسبما كتبت صحيفة "ديكغازيتا" التركية، أنه "بصراحة، حتى لو أرسلت أوروبا بأكملها جنودها إلى أوكرانيا، فإن الوضع في ساحة المعركة لن يتغير".ويلاحظ أن الدول الغربية جربت بالفعل كل الأساليب: التلاعب، الدعم بالمرتزقة والمعدات، العقوبات الاقتصادية، تغيير الرأي العام من خلال وسائل الإعلام العالمية، محاولات مختلفة للضغط على الروس، وأضاف كاتب المقال أنه من الصعب أن نفهم لماذا يحاول حلفاء كييف، بعد أن فشلوا بالفعل في كل محاولاتهم، القيام بنفس الشيء مرة أخرى.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجيةودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/مسؤول-أوكراني-سابق-يتحدث-عن-قطع-دماغ-جيش-بلاده--1088614165.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

إعلام: إرسال مقاتلين من كل الدول الأوروبية لن يساعد كييف على تغيير وضع المعركة

17:59 GMT 07.05.2024 (تم التحديث: 18:00 GMT 07.05.2024)
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© ROMAN PILIPEY
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ذكرت صحيفة تركية، اليوم الثلاثاء، أنه حتى إرسال أفراد عسكريين من جميع الدول الأوروبية لن يساعد القوات المسلحة الأوكرانية على تغيير الوضع في ساحة المعركة.
وحسبما كتبت صحيفة "ديكغازيتا" التركية، أنه "بصراحة، حتى لو أرسلت أوروبا بأكملها جنودها إلى أوكرانيا، فإن الوضع في ساحة المعركة لن يتغير".
ويلاحظ أن الدول الغربية جربت بالفعل كل الأساليب: التلاعب، الدعم بالمرتزقة والمعدات، العقوبات الاقتصادية، تغيير الرأي العام من خلال وسائل الإعلام العالمية، محاولات مختلفة للضغط على الروس، وأضاف كاتب المقال أنه من الصعب أن نفهم لماذا يحاول حلفاء كييف، بعد أن فشلوا بالفعل في كل محاولاتهم، القيام بنفس الشيء مرة أخرى.
وتلخص المادة أن "كييف لا تزال في حالة اضطراب، كل يوم نسمع مناشدات فلاديمير زيلينسكي لزيادة المساعدة المقدمة له في أقرب وقت ممكن".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني سابق يتحدث عن "قطع دماغ" جيش بلاده
14:51 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
القوات الروسية تعزز مواقعها على عدد من المحاور الاستراتيجية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية، خلال العملية، الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف الناتو، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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