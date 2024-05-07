https://sputnikarabic.ae/20240507/الأردن-ينفذ-5-إنزالات-لمساعدات-جوية-على-شمالي-غزة-1088619258.html
الأردن ينفذ 5 إنزالات لمساعدات جوية على شمالي غزة
الأردن ينفذ 5 إنزالات لمساعدات جوية على شمالي غزة
سبوتنيك عربي
شاركت 4 دول في عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على مناطق شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T16:29+0000
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وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها نفذت 5 إنزالات جوية اشتملت على مواد غذائية وإمدادات طبية، على شمالي القطاع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.ولفتت الوكالة إلى أن عمليات الإنزال الجوي شاركت فيها طائرات نقل عسكرية تابعة لمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوات المسلحة الأردنية.وأكدت القوات المسلحة الأردنية مواصلة عملها لمساعدة سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك العمليات تؤكد روح التعاون بين أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني.وأوضحت الوكالة أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الأردن مع دول أخرى بلغت 236 إنزالا، بينما تم تنفيذ 92 إنزالا بواسطة الأردن فقط.وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تعلن-تنفيذ-عملية-إسقاط-جوي-للمساعدات-الإنسانية-على-شمالي-غزة-بالتعاون-مع-الأردن-1087201675.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/أبوالغيط-لـسبوتنيك-ما-يحدث-في-غزة-مأساة-والكثير-من-الدول-العربية-ملتزمة-بالدفاع-عن-الفلسطينيين---1088617023.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار العالم الآن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, أخبار الأردن, إسرائيل, طوفان الأقصى
الأردن ينفذ 5 إنزالات لمساعدات جوية على شمالي غزة
شاركت 4 دول في عمليات إنزال جوي لمساعدات إنسانية على مناطق شمالي قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إسرائيلية منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأعلنت القوات المسلحة الأردنية، أنها نفذت 5 إنزالات جوية اشتملت على مواد غذائية وإمدادات طبية، على شمالي القطاع، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم الثلاثاء.
ولفتت الوكالة إلى أن عمليات الإنزال الجوي شاركت فيها طائرات نقل عسكرية تابعة لمصر وألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى القوات المسلحة الأردنية.
وأكدت القوات المسلحة الأردنية مواصلة عملها لمساعدة سكان قطاع غزة، مشيرة إلى أن تلك العمليات تؤكد روح التعاون بين أبناء الشعبين الأردني والفلسطيني.
وأوضحت الوكالة أن عدد الإنزالات الجوية التي نفذها الأردن مع دول أخرى بلغت 236 إنزالا، بينما تم تنفيذ 92 إنزالا بواسطة الأردن فقط.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، "السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بشكل كامل"، مؤكدًا أن قواته "تقوم بعمليات تمشيط واسعة بالمنطقة".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "قتل 20 مسلحا وعثر على 3 أنفاق خلال عملية السيطرة على الجانب الفلسطيني
من معبر رفح"، مؤكدًا أن "معبر كرم أبو سالم، مغلق وسيعاد فتحه عندما تسمح الظروف الأمنية بذلك".
من جهتها، أعلنت هيئة المعابر في غزة "توقف حركة المسافرين ودخول المساعدات إلى القطاع من خلال معبري رفح وكرم أبو سالم"، مؤكدةً "إغلاق معبر رفح بسبب وجود الدبابات الإسرائيلية داخل المعبر".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة
، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع أسفرت عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.