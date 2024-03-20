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https://sputnikarabic.ae/20240320/أمريكا-تعلن-تنفيذ-عملية-إسقاط-جوي-للمساعدات-الإنسانية-على-شمالي-غزة-بالتعاون-مع-الأردن-1087201675.html
أمريكا تعلن تنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة بالتعاون مع الأردن
أمريكا تعلن تنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة بالتعاون مع الأردن
سبوتنيك عربي
أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن "عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة، لتقديم الإغاثة... 20.03.2024, سبوتنيك عربي
2024-03-20T12:33+0000
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وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "العملية المشتركة تضمنت الأغذية المقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية"، مشيرةً إلى أنه تم "إسقاط طائرة أمريكية من طراز C-130 6,000 رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة".وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
https://sputnikarabic.ae/20240309/الجيش-الأردني-يعلن-تنفيذ-10-إنزالات-جوية-على-غزة-بالتعاون-مع-دول-شقيقة-وصديقة-1086819707.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار الأردن, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم

أمريكا تعلن تنفيذ عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة بالتعاون مع الأردن

12:33 GMT 20.03.2024
© AFP 2023يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024
يندفع الفلسطينيون للاختباء بينما يتصاعد الدخان بعد القصف الإسرائيلي على وسط مدينة غزة، فلسطين 18 مارس 2024 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.03.2024
© AFP 2023
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أعلنت القيادة المركزية الأمريكية والقوات الجوية الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، عن "عملية إنزال جوي مشتركة للمساعدات الإنسانية على شمالي غزة، لتقديم الإغاثة الأساسية للمدنيين المتضررين من العدوان الإسرائيلي على القطاع".
وقالت القيادة المركزية، في بيان لها، إن "العملية المشتركة تضمنت الأغذية المقدمة من الأردن وطائرة من طراز C-130 تابعة للقوات الجوية الأمريكية"، مشيرةً إلى أنه تم "إسقاط طائرة أمريكية من طراز C-130 6,000 رطل من المواد الغذائية بما في ذلك الأرز والدقيق والحليب والمعكرونة والأطعمة المعلبة، مما يوفر المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة في شمال غزة".
وتتواصل العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
شاحنات الجيش الأردني تنقل مساعدات إنسانية لمتضرري الزلزال في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 09.03.2024
الجيش الأردني يعلن تنفيذ 10 إنزالات جوية على غزة بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة
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وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط نحو 32 ألف قتيل وأكثر من 74 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
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