https://sputnikarabic.ae/20240507/الأمين-العام-المساعد-لجامعة-الدول-العربية-لـسبوتنيك-يجب-العمل-على-وقف-الزحف-الإسرائيلي-1088615901.html

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": يجب العمل على وقف الزحف الإسرائيلي

الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": يجب العمل على وقف الزحف الإسرائيلي

سبوتنيك عربي

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الوضع في فلسطين يدعو إلى "القلق الشديد". 07.05.2024, سبوتنيك عربي

2024-05-07T15:31+0000

2024-05-07T15:31+0000

2024-05-07T15:31+0000

غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

قطاع غزة

العالم العربي

حصري

تقارير سبوتنيك

قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024

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وأضاف في تصريحات لمرسل"سبوتنيك"، خلال مشاركته قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، أن "القمة العربية تهتم بالتطورات في غزة، إذ ينبغي العمل على وقف الزحف الإسرائيلي، والتداعيات المنتظرة لها على المنطقة والشعب الفلسطيني، والمطروحة منذ أشهر. وتابع: "نأمل أن الدول ذات التأثير على القرار الإسرائيلي، أن تقوم بتحمل مسؤولياتها، لوقف التطور الحاصل عند حده، حتى لا تترتب عليه تداعيات سلبية، خاصة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وشدد على أن "الحرب كشفت عيوب النظام الدولي، وقدرات المنظمات الدولية والإقليمية، وهي ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه النقاط السلبية، لكن الحرب كانت كاشفة، خاصة أن دولا تؤيد التحركات واعتداءات قوة الاحتلال، وهناك دول تعارض هذا التحركات، لكن النظام الدولي غير قادر حتى هذه اللحظة، أن يتعامل بالإيجابية المطلوبة مع الوضع"، متابعا "نأمل أن يتم التعامل مع عيوب النظام الدولي بالشكل الملائم والمناسب، عندما يحين الوقت".وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.

https://sputnikarabic.ae/20240507/باحث-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-ما-يجري-كشف-الوجه-الحقيقي-لواشنطن--1088615052.html

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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024