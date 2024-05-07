https://sputnikarabic.ae/20240507/الأمين-العام-المساعد-لجامعة-الدول-العربية-لـسبوتنيك-يجب-العمل-على-وقف-الزحف-الإسرائيلي-1088615901.html
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": يجب العمل على وقف الزحف الإسرائيلي
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": يجب العمل على وقف الزحف الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الوضع في فلسطين يدعو إلى "القلق الشديد". 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T15:31+0000
2024-05-07T15:31+0000
2024-05-07T15:31+0000
غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
العالم العربي
حصري
تقارير سبوتنيك
قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
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وأضاف في تصريحات لمرسل"سبوتنيك"، خلال مشاركته قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، أن "القمة العربية تهتم بالتطورات في غزة، إذ ينبغي العمل على وقف الزحف الإسرائيلي، والتداعيات المنتظرة لها على المنطقة والشعب الفلسطيني، والمطروحة منذ أشهر. وتابع: "نأمل أن الدول ذات التأثير على القرار الإسرائيلي، أن تقوم بتحمل مسؤولياتها، لوقف التطور الحاصل عند حده، حتى لا تترتب عليه تداعيات سلبية، خاصة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".وشدد على أن "الحرب كشفت عيوب النظام الدولي، وقدرات المنظمات الدولية والإقليمية، وهي ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه النقاط السلبية، لكن الحرب كانت كاشفة، خاصة أن دولا تؤيد التحركات واعتداءات قوة الاحتلال، وهناك دول تعارض هذا التحركات، لكن النظام الدولي غير قادر حتى هذه اللحظة، أن يتعامل بالإيجابية المطلوبة مع الوضع"، متابعا "نأمل أن يتم التعامل مع عيوب النظام الدولي بالشكل الملائم والمناسب، عندما يحين الوقت".وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة. وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240507/باحث-في-العلاقات-الدولية-لـسبوتنيك-ما-يجري-كشف-الوجه-الحقيقي-لواشنطن--1088615052.html
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غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, العالم العربي, حصري, تقارير سبوتنيك, قمة "ملتقى الاستثمار السنوي" 2024
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية لـ"سبوتنيك": يجب العمل على وقف الزحف الإسرائيلي
قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، السفير حسام زكي، إن الوضع في فلسطين يدعو إلى "القلق الشديد".
وأضاف في تصريحات لمرسل"سبوتنيك"، خلال مشاركته قمة AIM للاستثمار المنعقدة بأبو ظبي، أن "القمة العربية تهتم بالتطورات في غزة، إذ ينبغي العمل على وقف الزحف الإسرائيلي، والتداعيات المنتظرة لها على المنطقة والشعب الفلسطيني، والمطروحة منذ أشهر.
وتابع: "نأمل أن الدول ذات التأثير على القرار الإسرائيلي، أن تقوم بتحمل مسؤولياتها، لوقف التطور الحاصل عند حده، حتى لا تترتب عليه تداعيات سلبية، خاصة على أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة".
وشدد على أن "الحرب كشفت عيوب النظام الدولي، وقدرات المنظمات الدولية والإقليمية، وهي ليست المرة الأولى التي نكتشف فيها هذه النقاط السلبية، لكن الحرب كانت كاشفة، خاصة أن دولا تؤيد التحركات واعتداءات قوة الاحتلال، وهناك دول تعارض هذا التحركات، لكن النظام الدولي غير قادر حتى هذه اللحظة، أن يتعامل بالإيجابية المطلوبة مع الوضع"، متابعا "نأمل أن يتم التعامل مع عيوب النظام الدولي بالشكل الملائم والمناسب، عندما يحين الوقت".
وبشأن إعلان إسرائيل عن نيتها اقتحام رفح، تابع: "هو سيناريو مخيف جدا، ونتأمل أن يتم وقف التحركات، لكن يبدو أن قوات الاحتلال ترغب في الاستمرار بشأن تهديدها للمواطنين الفلسطينيين، كما نأمل أن تضطلع الدول الداعمة للاحتلال ومجلس الأمس بالدور الواجب والأخلاقي، لوقف إسرائيل عند حدها هذه المرة.
وتقام القمة تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا"، ووكالة "سبوتنيك" هي الشريك الدولي لهذه القمة.
وتعدُّ "قمة AIM للاستثمار"، التي تعقد على مدى ثلاثة أيام، من 7 إلى 9 من مايو/ أيار 2024، في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً عالميةً رائدةً لطرح استراتيجيات الاستثمار ومبادرات التنمية الاقتصادية والممارسات المستدامة.
وتنعقد نسخة هذا العام تحت شعار "التكيف مع تحول المشهد الاستثماري... تسخير إمكانات جديدة لتطوير التنمية الاقتصادية عالميًا "، وهو عنوانٌ يشيرُ مضمونه إلى الحاجة الماسّة لإيجاد حلول مبتكرة تستهدف دفع خطط النمو المستدام نحو اقتصاد عالمي يتسم بالتطور الدائم.
وأثبتت القمة خلال دوراتها المتتابعة أنها منارة للأفكار المبتكرة الهادفة إلى إحداث تغير وتحول إيجابيين، فهي تجمع قادة الفكر وصُنّاع السياسات والمستثمرين ورجال الأعمال والخبراء وتدمج جهودهم لاستشراف الفرص المهمة وتعزيز أوجه التعاون ومواجهة التحديات العالمية المُلحة. إن مشاركة المدينة المستدامة بصفتها شريكاً في الاستدامة تعكسُ الالتزام المشترك تجاه بناء مستقبل أكثر اخضراراً وملاءمةً ومرونة.
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية
داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب
، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة
، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.