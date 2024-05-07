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https://sputnikarabic.ae/20240507/الخارجية-الأمريكية-واشنطن-لا-تعتقد-أن-عملية-إسرائيلية-واسعة-لاجتياح-رفح-تجري-حاليا-1088627119.html
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعتقد أن عملية إسرائيلية واسعة لاجتياح رفح تجري حاليا
الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعتقد أن عملية إسرائيلية واسعة لاجتياح رفح تجري حاليا
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة حاليًا. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T20:49+0000
2024-05-07T20:49+0000
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واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، "لا نقدّر أن عملية عسكرية كبيرة بدأت في الوقت الحالي".وأضاف أن التحركات العسكرية الإسرائيلية "المحدودة" في رفح "تبدو وكأنها مقدمة لعملية عسكرية واسعة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تميل إلى الانتظار لمعرفة ما سيحدث قبل أن تتخذ أي خطوات تجاه إسرائيل.وبدوره، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عمليتها في رفح الليلة الماضية كانت "محدودة".وقال كيربي، اليوم الثلاثاء، "ما أخبرنا به نظراؤنا الإسرائيليون هو أن هذه العملية الليلة الماضية كانت محدودة وتهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".جاء ذلك فيما تتواصل لليوم الـ 214 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
https://sputnikarabic.ae/20240507/نتنياهو-مقترح-حماس-للهدنة-بعيد-عن-مطالبنا-وهدفه-إحباط-دخول-رفح-فيديو-1088623794.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/تقرير-إسرائيل-تخطط-لنقل-مسؤولية-إدارة-معبر-رفح-إلى-شركة-أمريكية-خاصة-1088626174.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم, أخبار العالم الآن

الخارجية الأمريكية: واشنطن لا تعتقد أن عملية إسرائيلية واسعة لاجتياح رفح تجري حاليا

20:49 GMT 07.05.2024
© AFP 2023وزارة الخارجية الأمريكية
وزارة الخارجية الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023
تابعنا عبر
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن واشنطن لا تعتقد أن إسرائيل بدأت عملية عسكرية واسعة النطاق لاجتياح رفح جنوبي قطاع غزة حاليًا.
واشنطن - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، خلال مؤتمر صحفي، "لا نقدّر أن عملية عسكرية كبيرة بدأت في الوقت الحالي".
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
نتنياهو: مقترح "حماس" للهدنة بعيد عن مطالبنا وهدفه إحباط دخول رفح... فيديو
18:21 GMT
وأضاف أن التحركات العسكرية الإسرائيلية "المحدودة" في رفح "تبدو وكأنها مقدمة لعملية عسكرية واسعة"، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تميل إلى الانتظار لمعرفة ما سيحدث قبل أن تتخذ أي خطوات تجاه إسرائيل.
وبدوره، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، أن إسرائيل أبلغت واشنطن بأن عمليتها في رفح الليلة الماضية كانت "محدودة".
وقال كيربي، اليوم الثلاثاء، "ما أخبرنا به نظراؤنا الإسرائيليون هو أن هذه العملية الليلة الماضية كانت محدودة وتهدف إلى قطع قدرة حماس على تهريب الأسلحة والأموال إلى غزة".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم، شن عملية في شرق رفح، المدينة التي تعتبر آخر المواقع الاستراتيجية لحماس.
جاء ذلك فيما تتواصل لليوم الـ 214 على التوالي، العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، في ظل شح كبير في الغذاء والماء والدواء والوقود، وتقلص عدد المستشفيات والمراكز الطبية العاملة، التي تقدم الخدمات للسكان.
كانت حركة حماس، التي تسيطر على القطاع، أعلنت، في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
علم إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
تقرير: إسرائيل تخطط لنقل مسؤولية إدارة معبر رفح إلى شركة أمريكية خاصة
19:41 GMT
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من كانون الأول/ديسمبر 2023.
وبوقت سابق، أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أنه لا يمكن تسوية أزمة الشرق الأوسط إلا على أساس صيغة "الدولتين"، التي أقرها مجلس الأمن الدولي، وتنص على وجود دولة إسرائيلية إلى جانب دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح08:24 GMT
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