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الرئيسان الصيني والفرنسي يشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة
الرئيسان الصيني والفرنسي يشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة
سبوتنيك عربي
دعا الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى "تنفيذ ملموس لحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل". 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T07:25+0000
2024-05-07T07:25+0000
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
قطاع غزة
إسرائيل
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إيمانويل ماكرون
حركة حماس
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وندد جين بينغ، وماكرون، في بيان مشترك، بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات والتي تتعارض مع القانون الدولي، مشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.كما دعا رئيسا الصين وفرنسا إلى الفتح الفعال لجميع الممرات والمعابر الحدودية اللازمة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.وبشأن التوترات في المنطقة، أكد الرئيسان، "أهمية دعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر"، داعين إلى الوقف الفوري للهجمات على السفن المدنية.وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق، أن "هنية (إسماعيل رئيس المكتب السياسي للحركة)، أبلغ رئيس الوزراء القطري(محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قال أمس الاثنين، إن "مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي وأكدت ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها".ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله إن "قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة"، مؤكدا أن "الوفد الأمني المصري كثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين".وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
https://sputnikarabic.ae/20240507/الجيش-الإسرائيلي-يؤكد-السيطرة-على-الجانب-الفلسطيني-من-معبر-رفح-1088593545.html
https://sputnikarabic.ae/20240506/الصحة-العالمية-عملية-عسكرية-في-رفح-ستفاقم-الكارثة-الإنسانية-1088590149.html
https://sputnikarabic.ae/20240507/8-قتلى-في-قصف-مكثف-على-رفح-والجيش-الإسرائيلي-يتمركز-قرب-المعبر-وعدة-قذائف-تطال-مبانيه-فيديو-1088591741.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , الصين, إيمانويل ماكرون, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار مدينة رفح
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فرنسا , الصين, إيمانويل ماكرون, حركة حماس, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار مدينة رفح

الرئيسان الصيني والفرنسي يشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة

07:25 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الصيني شي جين بينغ مع زوجته بنغ ليوان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته بريدجيت ماكرون، خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي والصين في قصر الإليزيه في باريس
الرئيس الصيني شي جين بينغ مع زوجته بنغ ليوان، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع زوجته بريدجيت ماكرون، خلال اجتماع قادة دول الاتحاد الأوروبي والصين في قصر الإليزيه في باريس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Irina Kalashnikova
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دعا الرئيسان الصيني، شي جين بينغ، والفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، إلى "تنفيذ ملموس لحل الدولتين بين فلسطين وإسرائيل".
وندد جين بينغ، وماكرون، في بيان مشترك، بسياسة إسرائيل في بناء المستوطنات والتي تتعارض مع القانون الدولي، مشددان على ضرورة التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة.
كما دعا رئيسا الصين وفرنسا إلى الفتح الفعال لجميع الممرات والمعابر الحدودية اللازمة لتوصيل المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ومستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة.
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الجيش الإسرائيلي يؤكد السيطرة الكاملة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح
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وبشأن التوترات في المنطقة، أكد الرئيسان، "أهمية دعم حرية الملاحة بالبحر الأحمر"، داعين إلى الوقف الفوري للهجمات على السفن المدنية.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء أمس الاثنين، مهاجمة أهداف تابعة لحركة حماس شرقي مدينة رفح الفلسطينية، بعدما قرر "مجلس الحرب بالإجماع استمرار التصعيد العسكري في رفح، مع إرسال وفد للقاء الوسطاء في القاهرة، لبحث التوصل إلى صفقة مقبولة".
وأعلنت حركة حماس، في وقت سابق، أن "هنية (إسماعيل رئيس المكتب السياسي للحركة)، أبلغ رئيس الوزراء القطري(محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني) ومدير المخابرات العامة في مصر(عباس كامل)، موافقة حماس على مقترحهم بشأن اتفاق وقف إطلاق النار".
وكان مصدر مصري رفيع المستوى، قال أمس الاثنين، إن "مصر حذرت الأطراف من خطورة التصعيد الحالي وأكدت ضرورة العودة للمفاوضات وما تحقق من تقدم كبير بها".
ونقلت قناة "القاهرة الإخبارية"، عن المصدر الرفيع المستوى، قوله إن "قصف حماس لمنطقة كرم أبو سالم تسبب في تعثر مفاوضات الهدنة"، مؤكدا أن "الوفد الأمني المصري كثف اتصالاته لاحتواء التصعيد الحالي بين الطرفين".
مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس - سبوتنيك عربي, 1920, 06.05.2024
الصحة العالمية: عملية عسكرية في رفح ستفاقم الكارثة الإنسانية
أمس, 21:02 GMT
وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر بيانا، بشأن الهجوم المتوقع على مدينة رفح الفلسطينية، قال فيه إنه لن يحدد إطارا زمنيا لإخلاء المدينة كما سُيجري تقييما للعمليات، بحسب قوله.
ونقلت بوابة "الأهرام" المصرية، عن بيان للجيش الإسرائيلي، أنه "سيتم استخدام منشورات ورسائل نصية ومكالمات هاتفية وإعلانات عبر وسائل الإعلام لتشجيع الحركة التدريجية للمدنيين في المناطق المحددة".
وطالب الجيش الإسرائيلي، في بيانه، سكان شرقي رفح بمغادرة المنطقة، داعيًا سكان مناطق في المدينة إلى "الإخلاء الفوري"، مؤكدا بالقول: "نشجع سكان شرق رفح الفلسطينية على التحرك نحو منطقة إنسانية موسعة".
وكانت حركة حماس، أعلنت في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
مساعدات دخلت إلى غزة عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
8 قتلى في قصف مكثف على رفح والجيش الإسرائيلي يتمركز قرب المعبر وقذائف عدة تطال مبانيه.. فيديو
01:19 GMT
وأسفرت العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى الآن، عن سقوط نحو 35 ألف قتيل وأكثر من 78 ألف مصاب، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.
وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال، وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.
وعقب انتهاء الهدنة، تجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر/ كانون الأول 2023.
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