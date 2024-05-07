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بث مباشر لبدء مراسم حفل تنصيب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
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المقهى الثقافي
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زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
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بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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خبير: تدخل الناتو في الحرب الأوكرانية يطيل أمدها لكنه لن يغير مسار العملية الروسية الخاصة
17:33 GMT
30 د
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مدار الليل والنهار
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مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
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30 د
كواليس السينما
السينما والمرأة تكامل أم إستخدام
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Операторы БПЛА группировки войск Центр готовят к запуску БПЛА Орлан-30 на Авдеевском направлении специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240507/العثور-على-شارة-العلم-الفرنسي-على-جثة-مرتزق-قتل-في-جمهورية-لوغانسك-الشعبية-1088598610.html
العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبية
العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبية
سبوتنيك عربي
حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر جثة لمرتزق مقتول في بلدة بيلوغوروفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وعلى بدلته العسكرية شارة العلم الفرنسي. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T08:49+0000
2024-05-07T08:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهر الفيديو المنشور قيام الجيش الروسي بالاستيلاء على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة بيلوغوروفكا، وفيه عدد من الجثث، بما فيها جثث لجنود مرتزقة أجانب أسهمت بعض العلامات على كشف جنسياتهم الحقيقية، حيث كانت تحمل العلم الفرنسي.وفي سياق متصل، أشار مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه تم تصوير الفيديو بواسطة طائرة هجومية من إحدى وحدات القوات المسلحة الروسية بالقرب من بيلوغوروفكا، والتي يدور القتال من أجلها.وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا"، لكن وزارة الخارجية الفرنسية نفت هذه المعلومات جملة وتفصيلا.وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

العثور على شارة العلم الفرنسي على جثة مرتزق قتل في جمهورية لوغانسك الشعبية

08:49 GMT 07.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه
جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
الانتقال إلى بنك الصور
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حصلت وكالة "سبوتنيك" على مقطع فيديو يظهر جثة لمرتزق مقتول في بلدة بيلوغوروفكا الواقعة في جمهورية لوغانسك الشعبية، وعلى بدلته العسكرية شارة العلم الفرنسي.
وأظهر الفيديو المنشور قيام الجيش الروسي بالاستيلاء على معقل تابع للقوات المسلحة الأوكرانية، في بلدة بيلوغوروفكا، وفيه عدد من الجثث، بما فيها جثث لجنود مرتزقة أجانب أسهمت بعض العلامات على كشف جنسياتهم الحقيقية، حيث كانت تحمل العلم الفرنسي.
وفي سياق متصل، أشار مصدر خاص لوكالة "سبوتنيك"، إلى أنه تم تصوير الفيديو بواسطة طائرة هجومية من إحدى وحدات القوات المسلحة الروسية بالقرب من بيلوغوروفكا، والتي يدور القتال من أجلها.
وفي وقت سابق، قال ستيفن بريان، المساعد السابق لنائب وزير الدفاع الأمريكي، في مقابلة مع وسائل إعلام أجنبية، إن "فرنسا أرسلت جنودا من الفيلق الأجنبي إلى أوكرانيا"، لكن وزارة الخارجية الفرنسية نفت هذه المعلومات جملة وتفصيلا.
وفي نهاية فبراير/ شباط الماضي، قال ماكرون، إن "باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا من كسب الصراع"، ووفقًا له، ناقش زعماء الدول الغربية إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.
وفي وقت لاحق، أشار ماكرون، الذي تعرض لانتقادات حادة بسبب هذه التصريحات، إلى أن كل كلماته "تم النظر فيها بعناية"، وشدد أيضًا على أن باريس "ليست لديها حدود أو خطوط حمراء بشأن مسألة المساعدة لكييف".
وتسعى الدول الغربية، من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الخاصة، لكن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العمليات العسكرية في إقليم دونباس لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع أهدافها.
وأرسلت روسيا، في وقت سابق، مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن ضخ الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا، حيث شدد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، على أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفًا مشروعًا للقوات الروسية.
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