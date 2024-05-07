https://sputnikarabic.ae/20240507/العراق-يدعو-لإنشاء-مجلس-مختص-بمكافحة-الفساد-في-الدول-العربية-1088616653.html
العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية
العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية
سبوتنيك عربي
دعا العراق إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق باسترداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة بين دولة وأخرى. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T15:54+0000
2024-05-07T15:54+0000
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وخلال أعمال الدورة الـ5 لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعت بغداد إلى إنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.وقال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية إن بلاده تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس مختص في هذا الأمر بالدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في إنفاذ القوانين المختصة مثل الهيئات والأجهزة الأخرى المختصة بمكافحة الفساد في هذه الدول.وتابع: "إنشاء هذا المجلس سيسمح بوجود قاعدة مشتركة من العلاقات بين الدول العربية في هذا المجال ويساهم في تجاوز العقبات الموجودة حاليا ويمكنها من تكوين رؤية أكثر وضوحا بشأن التعامل معه".وأضاف المسؤول العراقي: "تتم دراسة هذا الأمر في جامعة الدول العربية حاليا وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والإدارة"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لقيت ترحيبا من جميع الأطراف".وقال حيدر حنون إن الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الفساد تتضمن المراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، وأنظمة لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.كما تتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمة للاتفاقية، من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة وإجراء التحريات.
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية
العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية
دعا العراق إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق باسترداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة بين دولة وأخرى.
وخلال أعمال الدورة الـ5 لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعت بغداد إلى إنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد، حسبما ذكرت
وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.
وقال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية إن بلاده تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس مختص في هذا الأمر بالدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في إنفاذ القوانين المختصة مثل الهيئات والأجهزة الأخرى المختصة بمكافحة الفساد في هذه الدول.
وتابع: "إنشاء هذا المجلس سيسمح بوجود قاعدة مشتركة من العلاقات بين الدول العربية في هذا المجال ويساهم في تجاوز العقبات الموجودة حاليا ويمكنها من تكوين رؤية أكثر وضوحا بشأن التعامل معه".
وأضاف المسؤول العراقي: "تتم دراسة هذا الأمر في جامعة الدول العربية حاليا وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والإدارة
"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لقيت ترحيبا من جميع الأطراف".
20 ديسمبر 2022, 19:42 GMT
وقال حيدر حنون إن الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الفساد
تتضمن المراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، وأنظمة لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.
كما تتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمة للاتفاقية، من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة وإجراء التحريات.