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بوتين يوقع مرسوما حول أهداف التنمية الوطنية الروسية المستقبلية
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العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية
العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية
سبوتنيك عربي
دعا العراق إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق باسترداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة بين دولة وأخرى. 07.05.2024, سبوتنيك عربي
2024-05-07T15:54+0000
2024-05-07T15:54+0000
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وخلال أعمال الدورة الـ5 لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعت بغداد إلى إنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.وقال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية إن بلاده تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس مختص في هذا الأمر بالدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في إنفاذ القوانين المختصة مثل الهيئات والأجهزة الأخرى المختصة بمكافحة الفساد في هذه الدول.وتابع: "إنشاء هذا المجلس سيسمح بوجود قاعدة مشتركة من العلاقات بين الدول العربية في هذا المجال ويساهم في تجاوز العقبات الموجودة حاليا ويمكنها من تكوين رؤية أكثر وضوحا بشأن التعامل معه".وأضاف المسؤول العراقي: "تتم دراسة هذا الأمر في جامعة الدول العربية حاليا وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والإدارة"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لقيت ترحيبا من جميع الأطراف".وقال حيدر حنون إن الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الفساد تتضمن المراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، وأنظمة لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.كما تتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمة للاتفاقية، من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة وإجراء التحريات.
https://sputnikarabic.ae/20230306/خبراء-سعوديون-يبرزون-نتائج-مكافحة-الفساد-وانعكاساتها-على-بيئة-الاستثمار-في-المملكة-1074394537.html
https://sputnikarabic.ae/20221220/منظمة-التعاون-الإسلامي-تعقد-اجتماعها-الأول-لأجهزة-إنفاذ-قوانين-مكافحة-الفساد-1071422750.html
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العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية
العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, جامعة الدول العربية

العراق يدعو لإنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد في الدول العربية

15:54 GMT 07.05.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZERعلم دولة العراق
علم دولة العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 07.05.2024
© AFP 2023 / MUSTAFA OZER
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دعا العراق إلى تعزيز التعاون بين الدول العربية في مجال مكافحة الفساد وخاصة فيما يتعلق باسترداد المتهمين واستعادة الأموال المهربة بين دولة وأخرى.
وخلال أعمال الدورة الـ5 لمؤتمر الدول الأطراف العربية لمكافحة الفساد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، دعت بغداد إلى إنشاء مجلس مختص بمكافحة الفساد، حسبما ذكرت وكالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الثلاثاء.
العاصمة السعودية الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.03.2023
خبراء سعوديون يبرزون نتائج "مكافحة الفساد" وانعكاساتها على بيئة الاستثمار في المملكة
6 مارس 2023, 15:53 GMT
وقال حيدر حنون، رئيس هيئة النزاهة العراقية إن بلاده تقدمت بمقترح لإنشاء مجلس مختص في هذا الأمر بالدول العربية، مشيرا إلى أن ذلك يساعد في إنفاذ القوانين المختصة مثل الهيئات والأجهزة الأخرى المختصة بمكافحة الفساد في هذه الدول.
وتابع: "إنشاء هذا المجلس سيسمح بوجود قاعدة مشتركة من العلاقات بين الدول العربية في هذا المجال ويساهم في تجاوز العقبات الموجودة حاليا ويمكنها من تكوين رؤية أكثر وضوحا بشأن التعامل معه".
وأضاف المسؤول العراقي: "تتم دراسة هذا الأمر في جامعة الدول العربية حاليا وخاصة فيما يتعلق بالتمويل والإدارة"، مشيرا إلى أن هذه الفكرة لقيت ترحيبا من جميع الأطراف".
الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.12.2022
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعها الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد
20 ديسمبر 2022, 19:42 GMT
وقال حيدر حنون إن الاتفاقية العربية الخاصة بمكافحة الفساد تتضمن المراجعة الدورية للتشريعات والتدابير الإدارية ذات الصلة بمنع ومكافحة الفساد، وأنظمة لتعزيز الشفافية ومنع تضارب المصالح.
كما تتضمن الاتفاقية التركيز على التعاون في إنفاذ القوانين بين الدول الأطراف المنضمة للاتفاقية، من خلال تبادل المعلومات عن جرائم الفساد وتوفير المساعدة التقنية وعقد البرامج التدريبية المشتركة وإجراء التحريات.
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